Минфин назвал размер Фонда национального благосостояния

Минфин: Объем ФНБ на 1 сентября составил 13,7 трлн рублей

Tекст: Антон Никитин

Как сообщает ведомство на своем сайте, к 1 сентября 2023 года объем ФНБ достиг 13 трлн 703 млрд 597,7 млн рублей, что составляет 9,1% от прогнозируемого на 2023 год ВВП и эквивалентно 142 млрд 852,5 млн долларов США.

По данным Минфина, на 1 сентября объем ликвидных активов ФНБ составил эквивалент 7 трлн 251 млрд 634,9 млн рублей или 75 млрд 594,3 млн долларов США (4,8% прогнозируемого на 2023 год ВВП).

Напомним, 14 августа помощник президента России Максим Орешкин прогнозировал, что резкий рост доходов России от нефти и газа позволит существенно снизить использование средств ФНБ для финансирования дефицита бюджета.