Путин одобрил мастер-планы для развития Анадырской, Якутской и Магаданской агломераций

Врио губернатора Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов в своем Telegram-канале отметил, что одобрение президентом плана развития Анадырской агломерации подтверждает правильность работы правительства региона. По его словам, реализация плана гарантирует улучшение жизни людей на Чукотке в ближайшие годы.

Кузнецов пояснил, что мастер-план позволяет привлечь средства федерального бюджета, чтобы комплексно решать проблемы. Он направлен на увеличение собственного производства продуктов, обеспечение высокоскоростным интернетом населенных пунктов Чукотки; привлечение медиков за счет увеличения размеров стимулирующих выплат; возведение очистных сооружений и единой централизованной системы канализации в Анадыре строительство нового арендного жилья - 50 тыс. кв.м., а также новых социальных объектов в Анадыре и пгт. Угольные Копи. Врио главы округа поблагодарил Путина за внимание к Чукотке, за настоящий импульс развития.

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев отметил, что мастер-план Якутска – настоящий вектор развития столицы республики. По его словам, президент дал прямые поручения по строительству мостов через реки Лена и Алдан, Жатайской судоверфи, кинопавильона полного цикла, нового корпуса Высшей школы музыки и расселению аварийного жилья города Якутска.

«Это то, что необходимо для комфорта жителей и гостей столицы республики, ее дальнейшего социально-экономического развития. Выражаю огромную благодарность нашему президенту за поддержку и содействие в развитии столицы нашей республики!» – подчеркнул Николаев.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов в свою очередь заявил в Telegram-канале, что представил президенту мастер-план Магадана, реализация которого позволит обеспечить развитие экономики города и создание современных, комфортных условий для жизни и работы.