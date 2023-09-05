Из петербургской школы уволились сразу 17 учителей

Перед началом учебного года из петербургской школы №338 уволились сразу 17 учителей

Tекст: Кристина Цыцура

На уход квалифицированных педагогов пожаловались родители школьников. По их мнению, причиной увольнения стали условия труда и поручения нового директора Марии Свирко, пишет издание.

Родители отмечают нехватку учебных классов, а педагоги пожаловались на странное назначение премий, урезание стимулирующих выплат за участие в конференциях и конкурсах, а также нежелание идти навстречу в вопросах распределения классов.

Педагоги также сообщили изданию и о том, что якобы Свирко «угрожала отправить на СВО» учителей-мужчин в период объявления частичной мобилизации.



В РОНО Невского района сообщили, что сейчас 10 педагогов трудоустроены или оформляют документы для устройства в другую школу, отметив, что реализация образовательной программы в указанной школе будет обеспечена.

Согласно школьному сайту, сейчас в школе работают 95 сотрудников, из них 69 – педагоги.

Напомним, темой первого в новом учебном году урока «Разговоры о важном» стал День знаний.