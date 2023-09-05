В ЛДПР предложили предоставить дополнительные выходные беременным

Он подчеркнул, что одно из важнейших направлений для России сейчас – защита материнства и детства с первых дней.

«Разрываясь между обязательствами перед работодателем и потребностями ребенка, матери очень часто испытывают сильнейший стресс, который, конечно же, негативно сказывается на здоровье. Чтобы выносить здорового малыша, а потом воспитать из него достойного гражданина, нужны физические и эмоциональные силы», – написал Слуцкий в Telegram.

«Поэтому мы считаем, что у беременных женщин должна быть возможность оплачиваемого отпуска в 1 триместре. ЛДПР уже подготовила необходимый законопроект», – добавил он.