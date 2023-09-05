Специалисты сферы туризма собрались на молодежном форуме «Ладога» в Луге

С приветственным словом к участникам обратился заместитель председателя правительства Ленинградской области Владимир Цой, который пожелал им получить максимальное количество информации от экспертов, которая поможет создавать и продвигать собственные туристические продукты в регионах Северо-Западного федерального округа.

В этом году участники изучат развития внутреннего туризма и смогут разработать эффективные турпродукты, призванные сделать путешествия по России интересными и доступными. Сквозными темами форума стали 80-летие блокады Ленинграда, Серебряное ожерелье России, Россия и современный мир, #МЫВМЕСТЕ.

Форум объединил 750 молодых специалистов сфер туризма и маркетинга со всех регионов России от 18 до 35 лет с целью решения реальных кейсов повышения туристского потенциала своих территорий. Итоговым продуктом форума станет создание доступных и интересных для населения туристических продуктов, которые будут реализованы в регионах СЗФО.

Форум также активно работает с патриотическим воспитанием молодежи. Важность помощи военнослужащим отметила заместитель председателя заксобрания Ленинградской области Татьяна Тюрина.

«Сегодня каждый из нас, помимо работы, участвует в других важных делах, таких как волонтерство, сбор аптечек и отправка гуманитарной помощи в зону проведения спецоперации. Мы делаем это, потому что хотим быть в одном строю с нашими ребятами, которые сейчас находятся на поле боя. Я желаю нам еще большего единства, движения к победе и, конечно, успеха нашему форуму!», – заявила Тюрина.

Участники церемонии закрытия станут зрителями шоу «Путешествие мечты» – действия, в котором раскроются результаты образовательных потоков, в рамках шоу будет показана карта путешествий СЗФО, которая раскроет места, созданные участниками форума. Также в этот день будут названы победители грантового конкурса.