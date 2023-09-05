Вовка хорошо помнит кровавое лето 2014 года, когда он был 12-летним. Тот самый Вовка, что сейчас лежит без ноги весь черный. У которого все товарищи сгорели заживо.0 комментариев
В США указали Вашингтону на необходимость просить у России прощения после ее победы
Экс-разведчик Риттер: США стоит надеяться, что Россия их простит после победы
США остается только надеяться на то, что Россия после победы в конфликте на Украине сможет их простить, заявил экс-сотрудник американской разведки Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
По его словам, американцы коллективно совершили огромные грехи против России. При этом, отметил он, у россиян большое сердце, и у США есть надежда, что их простят и продолжат сотрудничество, передает ТАСС.
Риттер считает, что победу одержит Россия, но россияне не будут такими мстительными, как США.