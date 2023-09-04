Если США решат «поджигать» Закавказье и Центральную Азию, то помогать им в этом совершенно не стоит. Каждая из этих стран заслуживает терпеливого и внимательного отношения хотя бы потому, что мы разделяем общее геополитическое пространство.4 комментария
В России впервые вынесли приговор за повреждение воинского захоронения
Первый в России приговор за повреждение воинского захоронения вынесли в Ленобласти
Тосненский городской суд Ленинградской области приговорил к штрафу в 2,4 млн рублей предпринимателя Юрия Мацко за преднамеренное повреждение советского воинского захоронения возле поселка Тельмана, где шли ожесточенные бои с немецкими войсками, сообщили в прокуратуре Ленинградской области.
Уголовное дело против Мацко возбудили в июне 2021 года. Поврежденное воинское захоронение времен Великой Отечественной войны было обнаружено на земельном участке в Тельмановском сельском поселении, принадлежащем ООО «Эврикал», гендиректором которого в то время был Мацко, передает ТАСС.
Изначально утверждалось, что во время земляных работ рабочие фирмы обнаружили захоронения и решили вывезти грунт вместе с костями, не сообщив об этом никому. Но следователи установили, что вывозить землю с останками приказал Мацко, который знал, что на месте земляных работ находятся воинские захоронения, и не допускал никого для проведения поисковых работ. Мужчину в итоге задержали и отправили под домашний арест.
Подсудимый в содеянном не раскаялся и вины не признал. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 2,4 млн рублей, арест на имущество сохранен.
По представлению следствия администрация Ленинградской области приняла меры по учету и восстановлению воинского захоронения, а также его включили в перечень объектов культурного наследия регионального значения. Также разработан проект порядка проведения поисковой работы на этой территории.
Ранее в Московской области вандал осквернил памятник «Рубеж обороны Москвы» свастикой и сжег венок на Вечном огне.