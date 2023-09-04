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Нотариус указала на проблему с наследством при использовании криптовалюты
Нотариус Филиппова указала на проблему с наследством при использовании криптовалюты
Обезличенность виртуальных кошельков не дает установить принадлежность находящихся на них средств к тому или иному владельцу, это проблематично при передаче доступа к наследникам, заявила член правления Нотариальной палаты Свердловской области, нотариус Екатеринбурга Ольга Филиппова.
В обезличенности криптовалюты заключается ее проблема с наследованием, сказала Филиппова РАПСИ.
Она обратила внимание на сложившуюся судебную практику в отношении криптовалюты биткоин и биткоин-кошельков: начиная с 2018 года суды неоднократно включали в конкурсную массу должника криптовалюту биткоин, тем самым признавая виртуальные деньги имуществом.
«Для нотариального производства требуются идентификация и подтверждение принадлежности имущества гражданину. Обезличенные виртуальные кошельки не позволяют определить принадлежность денежных средств, что вызывает затруднения при передаче доступа к таким деньгам наследникам. Передача информации о сайте доступа к кошельку, а также обоих ключей означает передачу цифрового кошелька вместе со всем его содержимым», – указала Филиппова.
При этом она отметила еще один правовой пробел – необходимо определить какой документ должен являться подтверждением принадлежности электронного кошелька наследодателю.
Эксперт также рассказала о проблеме наследования аккаунтов и его содержимого и назвала логичным решением предоставление самим социальным сетям права заниматься этими вопросами.
«Вполне логично предоставить право социальным сетям передавать наследникам либо получать доступ к странице, либо удалять ее в связи со смертью владельца. Изначально при создании такой страницы необходимо ввести обязательную графу, где собственник уже на данном этапе обозначит свою волю в случае ухода из жизни», – сказала нотариус.
Она добавила, что зачастую авторы используют онлайн-аккаунты для размещения результатов своей творческой деятельности, например произведений науки, литературы и искусства.
«В данном контексте наследование онлайн-аккаунтов имеет юридическое значение для перехода исключительного права на контент к наследникам. Таким образом, возникает вопрос о том, что подлежит наследованию: доступ к использованию всего аккаунта или его части – объектов исключительных прав. Законодательно данный вопрос не урегулирован. Однако регулирование указанной сферы производится социальными сетями самостоятельно посредством включения в пользовательские соглашения возможности наследования серверов или иных последствий прекращения их использования», – заключила собеседница.