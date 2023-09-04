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    Камран Гасанов Камран Гасанов Эрдоган не может вернуться из России с пустыми руками

    После выдачи преступников Украине и поддержки членства Швеции в НАТО у российской стороны возникли сомнения относительно надежности партнеров в Анкаре. Эрдоган, очевидно, попытается в Сочи развеять эти сомнения.

    25 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Украина идет по стопам Третьего рейха, запуская беспилотники по России

    Давая оружие Украине, Запад пытается совместить несовместимые вещи. С одной стороны, хочется нанести стратегическое поражение России на поле боя. С другой – очень не хочется рано или поздно доиграться до массированного ядерного удара.

    17 комментариев
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Зеленский обнуляет инвестиции украинцев в личную безопасность

    Украинцы дистанцировались от возможности рассекать по минам внутри танков Leopard и БМП Bradley, а военкомы строили личное счастье, дачи «і садок вишневий коло хати». Эдакий «Win-Win» по-украински. Но Владимир Зеленский решил вмешаться в эту идиллию.

    6 комментариев
    4 сентября 2023, 04:17

    Минюст США предложил использовать 1 млрд долларов замороженных активов России

    CBS: США хотят использовать на Украине более 1 млрд долларов подсанкционных российских активов

    Tекст: Ольга Никитина

    Министерство юстиции США изучает возможности использования для финансирования Украины более 1 млрд долларов российских активов, подпавших под санкции, сообщают американские СМИ.

    По информации телеканала CBS, США с конца февраля 2022 года арестовали более 1 млрд долларов российских активов по всему миру. Как сообщила каналу первый заместитель министра юстиции – генерального прокурора США Лиза Монако, ведомство добивается разрешения от Конгресса на использование замороженных средств «на пользу народа Украины», передает ТАСС.

    Ранее Белый дом заявлял, что российские активы в США, Франции, Германии, Италии и Великобритании останутся заморожены до тех пор, пока Россия не возместит «ущерб» Киеву.

    Как отмечал президент Владимир Путин, в мире после заморозки российских золотовалютных резервов сделали вывод, что США являются ненадежными партнерами. Решение США ограничить расчеты в долларах «в отношении тех стран, которые им почему-то не нравятся», российский лидер назвал «огромной ошибкой».

    1 сентября 2023, 11:42
    В Совфеде ответили на призыв генерала США уничтожить Крымский мост

    Сенатор Цеков: Слова генерала США Ходжеса о разрушении Крымского моста – это призыв к теракту

    В Совфеде ответили на призыв генерала США уничтожить Крымский мост
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Призывы к теракту на Крымском мосту – не что иное, как самопиар Ходжеса. Ради минуты славы он готов забыть, что такое воинская честь, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор от Крыма Сергей Цеков. Ранее бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес призвал разрушить Крымский мост.

    «Бывший командующий армией США в Европе, к тому же генерал, Бен Ходжес, открыто призывает к осуществлению крупного теракта – подрыва Крымского моста. Эта риторика красноречиво говорит сразу о нескольких проблемах Америки. Во-первых, судя по всему, в Штатах напрочь забыли о том, что такое воинская честь», – сказал Сергей Цеков, член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым.

    «Во-вторых, лично у меня возникают большие вопросы к тому, как именно выстраивается карьерная лестница в Вашингтоне. На вершину должны взбираться лучшие из лучших, а Ходжес, откровенно говоря, показал себя человеком глупым и недостойным», – отмечает парламентарий.

    «Судя по всему, ему нравится быть в центре внимания. Да, сейчас его фигуру многие обсуждают, тысячи людей по всему миру изучают слова этого генерала, но стоила ли минута славы чести? Посмотрим, чего добьется Америка лет через 50 с такими людьми», – резюмировал Цеков.

    Ранее бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что Крым следует сделать непригодным для российских ВМФ и ВВС. Об этом он сообщил в интервью изданию Newsweek. По его мнению, полуостров является «решающим участком местности». Он отметил, что после «изоляции» региона от российских сил, ВСУ следует предоставить достаточное количество оружия дальнего действия.

    При этом он призвал разрушить Крымский мост, поскольку это «изменит правила игры». Генерал подчеркнул, что главной целью контрнаступления является стремление перерезать «сухопутный коридор» к полуострову. По его словам, большое значение в рамках решения данной задачи будут иметь поставки американских кассетных боеприпасов, что «затруднит движение конвоев» по мосту.

    К слову, Бен Ходжес довольно последователен в своих призывах. Так, в июне он заявил, что украинские военные ради «захвата» Крыма будут готовы убить или пленить всех россиян, находящихся на полуострове. Генерал отмечал, что данная территория является для ВСУ стратегической целью.

    Кроме того, он говорил, что решение крымского вопроса поможет Украине «вытеснить российский флот из центральной и западной частей Черного моря», а также «открыть доступ из Одессы к мировым торговым путям по океанам».

    Еще в феврале в социальной сети X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) Ходжес публиковал карту полуострова с предлагаемыми местами нанесения ракетных ударов. Изображение сопровождалось подписью «как изгнать русских из Крыма».

    На фоне этого глава крымского парламента Владимир Константинов заявлял, что для блокировки региона у Украины нет ни флота, ни авиации, ни подходящих мест базирования. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Запад помогает Украине совершать атаки на Крымский мост.

    Коментарии (37)
    2 сентября 2023, 13:27
    Директора Института США и Канады РАН отстранили от должности

    Историк и политолог Валерий Гарбузов подтвердил свое отстранение от должности директора Института США и Канады РАН

    Tекст: Антон Никитин

    Российский историк и политолог Валерий Гарбузов подтвердил, что отстранен от должности директора Института США и Канады Российской академии наук по инициативе учредителя.

    Комментируя появившуюся с соцсетях информацию о своем отстранении от должности, Гарбузов сообщил, что приказ о расторжении договора был подписан 1 сентября. По словам ученого, причина как таковая в приказе не указана, в документе написано «по инициативе учредителя». Он пояснил, что есть такая статья трудового договора, передает ТАСС.

    Валерий Гарбузов родился в 1960 году в Пскове. Он является специалистом в области внутренней и внешней политики США, автором более 70 научных работ. Гарбузов начал работать в Институте США и Канады РАН в 2000 году. В феврале 2016 года, согласно итогам голосования на общем собрании сотрудников института по выборам директора института, был избран директором Института США и Канады РАН.

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    3 сентября 2023, 16:25
    Царев назвал причины ареста Коломойского

    Экс-депутат Рады Царев: Бизнесмен Игорь Коломойский стал жертвой своих же интриг

    Царев назвал причины ареста Коломойского
    @ NURPHOTO/REUTERS

    Tекст: Дарья Волкова

    Арестовав Игоря Коломойского, президент Украины Владимир Зеленский пытается показать США свою независимость от бывшего спонсора. Но если олигарху удастся оспорить дело, он заработает образ мученика, которого «кинул» Зеленский. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-депутат Рады Олег Царев. Ранее украинский суд отправил олигарха Коломойского под стражу.

    «У меня нет сомнений в том, что арест Коломойского – демонстрация Зеленским перед США своей независимости от олигарха и борьбы с коррупцией. Одновременно все это повышает рейтинг Зеленского внутри Украины», – сказал бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев.

    «Не секрет, что Коломойский финансировал скандал с частной газодобывающей компанией Украины Burisma и Хантером Байденом, причем в интересах Трампа. По его инициативе был собран компромат, который затем передали в прокуратуру Соединенных Штатов», – отметил он.

    «Разумеется, когда Джо Байден стал президентом, американцы начали давить на действующую украинскую власть с целью нейтрализовать олигарха. В результате у Коломойского отобрали многие активы. Теперь его могут легко выдать Вашингтону, где ему предъявят ряд уголовных обвинений», – полагает собеседник.

    «С другой стороны, уголовное дело против Коломойского на Украине сопровождается таким количеством ошибок, что оспорить его будет не сложно. Если он это сделает, то это послужит аргументом в пользу его невиновности и в зарубежных судах. Таким образом Коломойский получит имидж мученика, человека, которого «кинул» Зеленский. А с учетом падения рейтинга действующего украинского президента, в перспективе олигарху это пойдет на руку. Но здесь главное не заиграться», – считает Царев.

    «Вместе с тем дальше бежать Коломойскому некуда. Единственная страна, которая могла бы не выдать его США, это Россия. Другой вопрос заключается в том, примут ли его. Но олигарх обладает огромным количеством информации. Попав в руки российского руководства, эта информация могла бы пролить свет на очень многие события. В частности, по поводу сбитого над Украиной малайзийского «Боинга», – заключил собеседник.

    В субботу суд отправил олигарха Игоря Коломойского под стражу с возможностью внесения залога в размере 509 млн гривен (более 1,2 млрд рублей) по делу о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. При этом он намерен подать апелляцию, а не вносить залог, сообщил его адвокат.

    Ранее Коломойскому были предъявлены обвинения в совершении ряда преступлений. По данным следствия, в течение 2013–2020 годов Коломойский легализовал более 13 млн долларов путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений. А 1 февраля СБУ провела в доме Коломойского обыск по делу о махинациях в «Укртатнафте».

    Тогда газета ВЗГЛЯД писала, что Владимир Зеленский решил принести в жертву одного из архитекторов своего президентства. В частности, на деньги олигарха был создан сериал «Слуга народа», где Зеленский сыграл Василия Голобородько и сформировал свой политический образ (который позже, впрочем, был на 100% опровергнут реальными делами). И именно Коломойский вложился в кампанию Зеленского финансово и медийно больше остальных.

    Аналитики также отмечали, что Коломойский раздражает Вашингтон. К тому же в США против олигарха также ведется несколько дел. Поэтому, когда Зеленскому необходимо показать свою лояльность Штатам, а внутри страны прикинуться борцом с коррупцией, то он показательно разгоняет военкомов, охотится на уклонистов и инвалидов, а также вспоминает об олигархах.

    А если заглянуть в прошлое чуть дальше, то можно вспомнить, как в 2014 году Коломойский формировал так называемые добробаты для войны в Донбассе. «В условиях внешнего управления «скрипач не нужен», – добавляет он. В свою очередь авторы украинского Telegram-канала «Резидент» считают, что «офис президента создает благоприятный фон для Зеленского перед поездкой в США».

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему арест Коломойского стал подарком Зеленского Байдену.

    Коментарии (21)
    2 сентября 2023, 03:23
    Полянский оценил риск прямого столкновения между НАТО и Россией

    Полянский указал на риск прямого конфликта между НАТО и Россией из-за прокси-столкновения на Украине

    Полянский оценил риск прямого столкновения между НАТО и Россией
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Когда происходит такое тесное прокси-столкновение между НАТО и Россией, как на Украине, «ничто не исключено», заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, оценивая риск прямого столкновения с НАТО.

    Полянского попросили прокомментировать заявление американского ведущего Такера Карлсона о перспективе войны России и США. Полянский ответил: «Не нам оценивать вероятность этого сценария». Он заявил, что российская сторона неоднократно указывала, что «ситуация весьма опасная», существует «большой риск прямого столкновения» между Россией и НАТО. Как указал дипломат, альянс очень сильно вовлечен в конфликт на Украине, передает РИА «Новости».

    По его словам, НАТО передает Украине «все, кроме живой силы», хотя последнее точно и не известно – «есть множество признаков того, что там есть некие инструкторы, наемники, и о гибели некоторых людей очень таинственным образом сообщают у них дома – генералы и офицеры из НАТО». Как подчеркнул Полянский, это «вызывает большие подозрения». По его мнению, нельзя исключать, что военные НАТО «участвуют в определенных действиях на Украине».

    При этом он отметил, что с военной точки зрения ситуация для киевского режима очень плоха. Украина может рассчитывать только на помощь Запада, которая «немного спадает». «И я думаю, что много людей в США, как и в других местах, начинают осознавать, что киевский режим проигрывает», – сказал Полянский.

    Напомним, Карлсон заявил, что администрация президента США Джо Байдена, чтобы сохранить власть, планирует развернуть полномасштабную войну с Россией в 2024 году. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, отвечая на вопрос о том, движется ли конфликт на Украине к масштабной войне, заявил, что американская сторона сконцентрирована на поддержке Украины. По его словам, США не считают, что находятся в состоянии войны с Россией.

    Коментарии (24)
    1 сентября 2023, 14:12
    Рамасвами назвал подрыв «Северных потоков» ошибкой Вашингтона

    Кандидат в президенты США Рамасвами назвал ошибкой Вашингтона подрыв «Северных потоков»

    Рамасвами назвал подрыв «Северных потоков» ошибкой Вашингтона
    @ Morry Gash/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон ошибся, подорвав газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», заявил претендент в кандидаты на пост президента США от республиканцев Вивек Рамасвами.

    Отношения России и Китая улучшились, поскольку США «отрезали Россию от Запада», подорвав газопроводы, заявил Рамасвами в эфире Fox News, передает «Коммерсант».

    По его словам, это было ошибкой со стороны американского руководства. Также ошибкой стали антироссийские санкции.

    Напомним, США официально не признавали своей вины за подрыв «Северных потоков».

    Летом Германия объявляла о подозрительном судне, на котором могли перевозить взрывчатку для терактов на этих газопроводах.

    В Европарламенте говорили о причастности США к взрывам на «Северных потоках».

    Коментарии (11)
    1 сентября 2023, 08:54
    В США заявили о ликвидации главного союзника

    Американский журналист Карлсон: Байден уничтожает Западную Европу украинским конфликтом

    В США заявили о ликвидации главного союзника
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Белый дом во главе с Джо Байденом теряет свое лидерство в мире и уничтожает единственного союзника – Западную Европу, выразил мнение в интервью радиоведущему Адаму Королле известный американский журналист Такер Карлсон.

    По его словам, единственный настоящий союзник США – Западная Европа – вынужден разрушаться в политическом и экономическом вопросам из-за затягивания конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    Карлсон добавил, что США намеренно «раздавила экономику Германии», подорвав «Северный поток».

    Журналист отметил, что действия Белого дома в конечном итоге привели к тому, что Штаты потеряли контроль над миром, более того, в данный момент США «находится в свободном падении», стремясь к еще одной «Великой депрессии».

    Ранее американские СМИ заявили, что Украина из-за отставки Бена Уоллеса с поста главы Минобороны Британии теряет одного из своих ближайших союзников.

    Коментарии (6)
    1 сентября 2023, 20:52
    В Белом доме отказались комментировать постановку «Сармата» на боевое дежурство
    В Белом доме отказались комментировать постановку «Сармата» на боевое дежурство
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Координатор Совбеза США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что не будет комментировать действия России в ядерной сфере, так как это не его компетенция.

    По его словам, он не в той должности, чтобы подтверждать сообщения СМИ о поставке на боевое дежурство ракетных систем, передает РИА «Новости».

    Напомним, «Сармат» – это стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса. Весит одно такое устройство более 200 тонн.

    Ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что стратегический комплекс «Сармат» поставлен на боевое дежурство.

    Коментарии (7)
    1 сентября 2023, 11:11
    Лавров: Россия не хочет угробить доллар, но США перестают обеспечивать его роль

    Лавров: У России нет желания угробить доллар, США сами перестают обеспечивать его роль

    Лавров: Россия не хочет угробить доллар, но США перестают обеспечивать его роль
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Москва не имеет желания «угробить» доллар, но США сами перестают обеспечивать его роль, которая для всех была приемлема, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

    По словам министра, Россия не выстраивает свою линию против США и Запада. «Не мы хотим угробить доллар», – отметил министр, добавив, что Соединенные Штаты сами перестают обеспечивать роль доллара, которая всем была приемлема.

    Москва, подчеркнул Лавров, будет развивать отношения с теми, кто «готов к этому на основе равноправия и поиска честного баланса интересов», передает ТАСС.

    Министр также указал, что российская специальная военная операция на Украине значительно поспособствовала установлению принципов справедливости и многополярности в мире. В то же время он отметил, что формирование многополярного мироустройства займет продолжительный период, но процесс этот объективен и его не остановить, передает РИА «Новости».

    Лавров добавил, что курс Запада, который «нацелен на то, чтобы попытаться затормозить ход истории», принесет только дополнительные «конфронтационные ситуации, дополнительные сложности для мирового сообщества».

    Ранее Лавров заявил, что Россия и еще целый ряд государств последовательно снижают зависимость от доллара и переходят на расчеты в национальных валютах.

    Коментарии (27)
    1 сентября 2023, 05:51
    В США предложили способ завершить конфликт на Украине

    Полковник Макгрегор: Чтобы остановить конфликт, США должны выслушать русских

    В США предложили способ завершить конфликт на Украине
    @ Rod Lamkey/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Чтобы закончить конфликт на Украине, США следует продемонстрировать готовность договариваться и начать слушать Россию, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру посоветовал «присесть, выпить чай, кофе (…) и начать слушать русских». По его словам, боевые действия на Украине начались потому, что США десятилетиями отказывались слушать кого-либо в Москве.

    «Если вы их внимательно выслушаете, они объяснят свою позицию, и у нас появится шанс договориться о прекращении этой ужасной трагедии», – приводит его слова РИА «Новости».

    Чтобы продемонстрировать свою решимость договариваться, Вашингтону следует немедленно прекратить помощь Украине и вывести оттуда весь военный персонал, уверен Макгрегор. Он отметил, что это бы стало не просто сигналом, а серьезными действиями, которые подтвердили бы желание американской стороны положить конец конфликту.

    Полковник добавил, что такие действия со стороны США не следовало бы рассматривать как «отступление». Он призвал помнить, к чему приводит нежелание вовремя заканчивать бессмысленные конфликты. «У меня есть для вас новости: мы проиграли во Вьетнаме. И мы проиграли там, потому что было глупо воевать в шести, семи, восьми, девяти тысячах миль от дома, не понимая для чего», – заключил эксперт.

    Ранее американский журналист Джексон Хинкл заявлял, что Владимира Зеленского не волновали жизни украинцев, только российский президент Владимир Путин пытался предотвратить конфликт на Украине.

    Коментарии (2)
    1 сентября 2023, 11:55
    В США признали недостаток опыта для помощи ВСУ в зоне спецоперации

    Tекст: Александра Юдина

    Американские военные не имеют нужного боевого опыта, чтобы оказать помощь ВСУ в противодействии возведенным российскими войсками на линии боевого соприкосновения оборонным укреплениям, выразил мнение газете Le Monde эксперт американской некоммерческой исследовательской организации RAND Дара Мэссикот.

    По ее словам, в данный момент ВСУ сталкиваются с одними из самых сложных оборонных укреплений, которые Запад видел за последние десятилетия, передает ТАСС.

    Мэссикот добавила, что войска США не имеют достаточного опыта борьбы с подобными укреплениями без преимущества в воздухе.

    Также издание отмечает, что армия США «действительно не имеет никакого боевого опыта на подобном театре военных действий с окопами и оборонными укреплениями, вырытыми хорошо снабжаемой регулярной армией противника», более того, разработанная США для операций в Афганистане и Ираке модель боевых действий «бесполезна на Украине».

    В заключение Мэссикот подчеркнула, что результаты контрнаступления ВСУ зависят от ряда факторов, которые не фигурируют в публичных обсуждениях, таких как темпы использования артиллерийских снарядов и автоматических вооружений» и от реального числа потерь.

    Ранее польский волонтер Славомир Высоцкий заявил, что украинцы в ужасе от происходящего на фронте, потери огромны, а западная техника оказалась гораздо хуже, чем предполагалось.

    Коментарии (7)
    3 сентября 2023, 06:57
    Медведев обвинил США в использовании ядерных бомб без военной необходимости

    Медведев заявил, что в использовании США ядерных бомб против Хиросимы и Нагасаки не было военного смысла

    Tекст: Антон Антонов

    В 1945 году США сбросили ядерные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки, хотя военного смысла в этом не было, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    На праздновании в Южно-Сахалинске Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны Медведев подчеркнул, что США желали «продемонстрировать собственные имперские амбиции и грубую силу» и «показали свое истинное лицо». По его словам, Вашингтон так же готов поступать «и сейчас, когда руками своих вассалов ведет гибридные войны», в том числе и на Украине.

    Как заявил Медведев, нынешние власти Японии в своем преклонении перед США предали забвению трагедию Хиросимы и Нагасаки, передает ТАСС.

    Напомним, секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев указывал, что на траурных мероприятиях, посвященных атомным бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки, руководство Японии, заискивая перед США, боится указывать, что бомбардировки мирных японских городов устроили американцы.

    Коментарии (4)
    2 сентября 2023, 20:00
    Американский боксер Джонсон решил получить российское гражданство

    Американский боксер Джонсон подал документы на получение российского гражданства

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американец Кевин Джонсон подал документы на получение гражданства России, сообщил представитель спортсмена.

    Джонсон подал документы на получение российского гражданства, в заявлении указано, что у него будет отчество Владимирович – в честь президента России, передает ТАСС.

    Джонсону 43 года, на профессиональном ринге он провел 60 поединков, в которых одержал 36 побед (20 нокаутом), потерпел 22 поражения, 2 боя завершились вничью. В 2017 году Джонсон завоевал титул чемпиона по версии Международной боксерской организации, победив техническим нокаутом итальянца Франческо Пьянету.

    Ранее боец смешанного стиля Джефф Монсон после отказа от американского гражданства столкнулся с непониманием со стороны бывших соотечественников.

    Коментарии (0)
    1 сентября 2023, 12:59
    Лавров указал на длительность операций США в Ираке и Афганистане

    Лавров: Операции США в Ираке и Афганистане показывают, сколько Запад добивается целей на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    О времени, в течение которого Запад будет пытаться добиваться своих целей на Украине, можно судить по длительности операций в Ираке и Афганистане, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    По его словам, предугадать невозможно, однако примеры в истории есть – например, сколько США потребовалось времени в Ираке, в Афганистане, чтобы добиться своих целей, ответ здесь понятен, передает ТАСС.

    Ранее агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США Джо Байдена  продолжит помогать Украине столько, сколько потребуется. Более того, планирует запросить у американских законодателей дополнительное финансирование в размере не менее 25 млрд долларов на разные нужды, в том числе на оборонные расходы и помощь Киеву.

    Коментарии (2)
    1 сентября 2023, 10:40
    Посольство в Никосии прокомментировало арест россиянина на Кипре по запросу США

    Tекст: Алина Власенко

    Российское посольство в Никосии проверяет информацию об аресте на Кипре россиянина Артура Петрова по запросу Вашингтона, сообщил представитель дипмиссии.

    Дипломаты, в частности, проверяют, действительно ли задержанный, как заявляют США, является гражданином России, сообщает ТАСС.

    Ранее американский Минюст сообщил, что гражданин России и Германии Артур Петров арестован на Кипре по запросу Вашингтона в связи с обвинениями в незаконном экспорте в Россию произведенной в США микроэлектроники.

    По версии американской стороны, Петров входил в некую сеть, которая после начала спецоперации на Украине в обход американских санкций экспортировала для российской компании большой объем микроэлектроники. По совокупности обвинений Петрову грозит пожизненное заключение. В ближайшее время его должны экстрадировать в США.

    Коментарии (0)
    1 сентября 2023, 14:55
    В США заявили о «политическом табу» на разговоры по альтернативе для Украины

    Экс-чиновник США Капчан: На Западе закрепилось «политическое табу» по альтернативе для Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У западных стран есть жесткое «политическое табу» по обсуждению альтернатив разрешения украинского кризиса, заявил бывший американский чиновник Чарльз Капчан.

    Украинцев начинают обвинять в «медленных» темпах контрнаступления, такие высказывания звучат со стороны американских должностных лиц, приводит слова Капчана New York Times, передает РИА «Новости».

    Руководства западных государств начали ощущать себя более уязвимыми после поставок оружия киевскому режиму, и политическая атмосфера в целом ужесточилась.

    По мнению собеседника, остается «политическое табу» на «трезвое обсуждение финала». Открытое обсуждение альтернативы для Украины может грозить последствиями, и то, что ранее было в «некоторой степени табу», теперь стало «в высшей степени табу».

    Вместе с тем, сейчас как раз настал момент для обсуждения альтернатив по украинскому вопросу, но чиновники, включая генсека НАТО Йенса Столтенберга, твердят о поддержке Киева «столько, сколько потребуется».

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