Все эти годы, когда мы приходили с лекарствами и продуктами к ним в дома, которые обстреливали, люди нас спрашивали: «Когда?». В этом «когда?» было всё. Людям не надо было пояснять, что именно «когда». Все ждали признания Донбасса частью России.5 комментариев
Взрыв на нефтепроводе произошел под Ивано-Франковском
МВД Украины: Взрыв на нефтепроводе произошел под Ивано-Франковском
В селе Стримба Ивано-Франковской области на западе Украины произошел взрыв с возгоранием из-за прорыва нефтепровода, сообщило МВД Украины.
Прорыв нефтепровода диаметром 150 мм привел к разливу нефтепродуктов на площади 100 кв. м и горением, в результате сгорел частный дом, пострадали три человека, передает ТАСС.
Ранее украинские СМИ сообщали о мощном взрыве под Ивано-Франковском.
Напомним, украинский премьер Шмыгаль заявил об уничтожении Россией 40 оборонных предприятий на Украине.