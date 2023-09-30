Эксперт ЦРУ Джонсон: Украина вынуждена капитулировать или прекратить существование

Tекст: Вера Басилая

Эксперт пояснил, что Зеленский хочет, чтобы российские войска были выведены из Украины, Путина выдали суду, а Россия выплатила украинцам репарации, но такие несерьезные предложения никогда не будут реализованы, передает РИА «Новости».

Джонсон считает, что украинский конфликт закончится только на условиях России, а у Зеленского и его правительства только единственные два варианта: капитулировать или дать исчезнуть Украине как государству.

Ранее экс-разведчик США Риттер заявил, что Россия освободит и присоединит Одессу, Николаев, Днепропетровск, Харьков и Сумы, а Украину разделят по «плану Моргентау».

Газета ВЗГЛЯД писала, как от победы на Украине зависит новый мировой порядок.