Все эти годы, когда мы приходили с лекарствами и продуктами к ним в дома, которые обстреливали, люди нас спрашивали: «Когда?». В этом «когда?» было всё. Людям не надо было пояснять, что именно «когда». Все ждали признания Донбасса частью России.5 комментариев
В США рассказали о невозможности выполнения «мирного плана» Зеленского
Эксперт ЦРУ Джонсон: Украина вынуждена капитулировать или прекратить существование
Так называемый мирный план Владимира Зеленского никогда не будет реализован, Украина может или капитулировать, или прекратить свое существование, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Эксперт пояснил, что Зеленский хочет, чтобы российские войска были выведены из Украины, Путина выдали суду, а Россия выплатила украинцам репарации, но такие несерьезные предложения никогда не будут реализованы, передает РИА «Новости».
Джонсон считает, что украинский конфликт закончится только на условиях России, а у Зеленского и его правительства только единственные два варианта: капитулировать или дать исчезнуть Украине как государству.
Ранее экс-разведчик США Риттер заявил, что Россия освободит и присоединит Одессу, Николаев, Днепропетровск, Харьков и Сумы, а Украину разделят по «плану Моргентау».
Газета ВЗГЛЯД писала, как от победы на Украине зависит новый мировой порядок.