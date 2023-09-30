В ЦИК напомнили о значении референдумов для воссоединения новых территорий с Россией

Tекст: Евгений Романов

День воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией стал результатом волеизъявления миллионов людей. «Сегодня мы чествуем и бесстрашный труд организаторов выборов, на чьи плечи легла задача в сложнейших условиях провести референдумы о вхождении новых регионов в состав России», – говорится в Telegram-канале Центризбиркома (ЦИК) России.

Как отметила председатель ЦИК Элла Памфилова, ее коллеги на новых территориях проявили много храбрости, твердости и принципиальности. «Им было невероятно тяжело, на их долю выпали непосильные испытания. Голосование проходило в сложнейших условиях. Но мы сообща все преодолели, и вот теперь мы вместе, и за нами – огромная страна», – сказала Памфилова.

Референдумы о вхождении четырех новых регионов в состав России проходили в 2022 году пять дней – с 23 по 27 сентября. Подавляющее большинство участников референдума (более 90%) проголосовали за присоединение к РФ.

Ранее в субботу Владимир Путин поздравил россиян с Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Он назвал воссоединение «определяющим, поистине историческим и судьбоносным событием».

По словам президента, народ России осознал, что, «защищая наших соотечественников» в Донбассе и Новороссии, «мы защищаем саму Россию, вместе сражаемся за Родину, за наш суверенитет, духовные ценности и единство, за победу». Президент выразил россиянам благодарность «за эту сплоченность и патриотический настрой».

По словам главы государства, выборы в новых регионах стали значимым «шагом в укреплении нашего общего государственного, политического, правового пространства», их жители «вновь выразили и подтвердили свою волю быть с Россией».

В субботу в стране впервые отмечается День воссоединения новых регионов с Российской Федерацией. Соответствующий закон был подписан президентом на этой неделе. Новая памятная дата приурочена к подписанию 30 сентября 2022 года президентом России и главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоров о включении новых территорий в состав РФ.