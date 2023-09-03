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При обстреле Макеевки со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя
Мэр Макеевки Ключаров: В результате обстрела Макеевки со стороны ВСУ ранения получили двое мирных жителей
В результате обстрела Макеевки ДНР со стороны ВСУ ранения получили двое мирных жителей, сообщил глава администрации города Владислав Ключаров.
Он сообщил в своем Telegram-канале, что в результате обстрела Червоногвардейского района ранения получили двое мужчин 1952 и 1953 годов рождения, они были доставлены в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи. Кроме того, в результате обстрела повреждения получило остекление дома, добавил Ключаров.
Представительство ДНР в СЦКК сообщило в своем Telegram-канале, что в период с 10.00 до 10.45 Макеевка подверглась обстрелу артиллерийскими снарядами калибром 155 мм со стороны вооруженных формирований Украины. В результате обстрела пострадал многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу ул. Солидарности, 4.
Накануне ВСУ обстреляли Донецк «натовскими» снарядами с кассетными боеприпасами.