Давая оружие Украине, Запад пытается совместить несовместимые вещи. С одной стороны, хочется нанести стратегическое поражение России на поле боя. С другой, очень не хочется рано или поздно доиграться до массированного ядерного удара.13 комментариев
Экипаж Су-34 группы «Запад» нанес два авиаудара по живой силе ВСУ на Купянском направлении
Экипаж истребителя Су-34 группировки «Запад» ВС РФ нанес два авиационных удара по месту скопления живой силы ВСУ на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.
По его словам, в ходе боевых действий на Купянском направлении экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 группировки войск «Запад» нанес два авиаудара по скоплению живой силы и огневых средств подразделений 68-й отдельной егерской бригады ВСУ в районе населенных пунктов Чернещины и Копанки, передает ТАСС.
Зыбинский добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожены самоходная артиллерийская установка М-109 «Палладин», артиллерийское орудие М-777 и три минометных расчета в районе Ревучего и Свердловки, барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожило две самоходные артиллерийские установки «Краб» в районе населенных пунктов Западное и Петропавловка.
Также, по словам Зыбинского, расчеты зенитного ракетного комплекса «Тор» уничтожили два беспилотника самолетного типа в районе населенных пунктов Софиевка и Пилиповка, а расчет ЗРК «Бук» уничтожил реактивный снаряд большой дальности РСЗО HIMARS в районе Новокраснянки.
Ранее на Украине заявили о невозможности остановить наступление ВС России на Купянск.