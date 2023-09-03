Экипаж Су-34 группы «Запад» нанес два авиаудара по живой силе ВСУ на Купянском направлении

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, в ходе боевых действий на Купянском направлении экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 группировки войск «Запад» нанес два авиаудара по скоплению живой силы и огневых средств подразделений 68-й отдельной егерской бригады ВСУ в районе населенных пунктов Чернещины и Копанки, передает ТАСС.

Зыбинский добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожены самоходная артиллерийская установка М-109 «Палладин», артиллерийское орудие М-777 и три минометных расчета в районе Ревучего и Свердловки, барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожило две самоходные артиллерийские установки «Краб» в районе населенных пунктов Западное и Петропавловка.

Также, по словам Зыбинского, расчеты зенитного ракетного комплекса «Тор» уничтожили два беспилотника самолетного типа в районе населенных пунктов Софиевка и Пилиповка, а расчет ЗРК «Бук» уничтожил реактивный снаряд большой дальности РСЗО HIMARS в районе Новокраснянки.

Ранее на Украине заявили о невозможности остановить наступление ВС России на Купянск.