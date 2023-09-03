Музыкальный фестиваль «Русское лето. ZaРоссию» прошел в Барнауле

Tекст: Валентина Григоренко

Лидер группы «7Б» Иван Демьян рассказал, что во время выступления «происходила магия песен, обмен позитивной энергетикой, до мурашек», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Сегодня был потрясающий концерт. Не всегда так получается, было такое единение. Пожалуй, это самое главное. Я поняла, что люди сейчас очень реагируют на настоящую музыку, настоящие смыслы. Когда ты ездишь по всей России – это заметно... Самое страшное сейчас – обломать веру людей. Дух у бойцов крепкий, главное, чтобы была поддержка тыла», – указала Ольга Кормухина.

Гости фестиваля также смогли посмотреть документальный фильм режиссера Константина Зайцева «Рождество в Донецке», который показали в рамках Первого Общероссийского передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству».

Кроме того, 2 сентября в Омске на Зеленом острове прошел фестиваль «Русское лето. ZаРоссию». В его рамках выступила звезда отечественного рока группа «Пилот» и региональные артисты. Также работали площадки для проведения кинофестивалей, спортивных и развлекательных событий.

В мероприятии приняли участие омские артисты – группа «Белые медведи», кавер-группы «Black and white», «СуперGOOD» и «Стерео». В продолжение зрителей поприветствовал врио Губернатора Омской области – Виталий Хоценко.

На площадке «Сильнейшая нация мира» прошла шоу-программа «Сибирское братство»: подъем железного бревна, перетягивание каната, упражнения на силу хвата и установление рекордов России. Состоялись мастер-классы от спортсменов Федерации гиревого спорта Дарьи Врубель и Владислава Морозовича, показательные выступления спортсменов сборной команды Омской области по воздушно-силовой атлетике и функциональному многоборью. Для детей прошел мастер-класс по ММА под руководством тренеров школы единоборств «Шторм» Александра Шлеменко и Игоря Дубинина. Также свой урок провел победитель шоу «Танцы» на ТНТ Максим Нестерович.

В Якутске прошел музыкальный фестиваль «Русское лето. ZаРоссию». Хедлайнером события стали популярные российские артисты – Юта и группа «ПослеZавтра».

«Мы уже неоднократно были в зоне СВО. И когда мы выступаем перед бойцами, чувствуем особую энергетику – это те люди, которые, не жалея собственных жизней, отстаивают интересы нашей страны, интересы русских граждан, которые находятся в зоне проведения СВО. Когда ты смотришь в их глаза, ты понимаешь, что победа близко, она будет за нами, и наша страна вновь докажет всему миру, что Россия, наш многонациональный народ – это великая серьезная сила для всех», – добавил солист группы «ПослеZавтра» Дмитрий Донецкий.

Свое творчество подарил поэт и публицист Игоря Караулов – стихи, посвященные России, ее людям, которых всегда отличают крепость духа, мужество и вера в лучшее.

Участники события увидели уникальное шоу настоящих русских богатырей – «Сильнейшая Нация Мира». Мастера спорта по пауэрлифтингу – самый сильный человек Дальнего Востока 2019 года, серебряный призер чемпионата России 2020 года в категории до 110 кг Владимир Тарасов, чемпион Дальнего Востока по пауэрлифтингу Александр Шабанов, самый сильный человек города Комсомольска-на-Амуре в 2017, 2019 годах Андрей Назаров показали недюжинные способности. Силачи сгибали арматуры о голову, надували грелки, скручивали сковородки, жонглировали гирями. Российская танцовщица, основательницы крупнейшей танцевальной школы «Без правил» Алиса Доценко провела хореографический мастер-класс.

В рамках масштабного патриотического события состоялся и фестиваль «Кино на службе Отечеству». Жители республики смогли посетить выставку «Уголь земли Русской», где собраны удивительные портреты участников СВО, и увидели документальный фильм «Отважные. Фестиваль дополнила уже традиционная общероссийская акция «Свет наших сердец».