Путин заявил о механизме народной дипломатии в партнерстве России и Белоруссии

Tекст: Ольга Никитина

«Партнерские отношения, связывающие многие десятки городов наших стран, являются значимым и эффективным механизмом народной дипломатии. Осуществляемые в их рамках регулярные контакты представителей региональных и местных органов власти, коммерческих структур и общественных организаций, деятелей науки и культуры предоставляют хорошие возможности для разработки полезных совместных проектов в самых различных сферах», – говорится в телеграмме, текст которой приводится на сайте Кремля.

По словам главы государства, насыщенная повестка встречи свидетельствует о стремлении использовать перспективные, по-настоящему востребованные формы и методы межрегионального взаимодействия. «Весьма важным и своевременным представляется и проведение молодежного мероприятия, посвященного вопросам патриотического воспитания: внешние угрозы, с которыми сегодня сталкиваются наши страны, обуславливают особую актуальность последовательной работы на этом направлении», – отметил президент.

Путин выразил уверенность, что общение и дискуссии в ходе открывшейся встречи будут содержательными и конструктивными, а выдвинутые идеи и инициативы послужат дальнейшему развитию многоплановых российско-белорусских связей, укреплению институтов Союзного государства.

Как ожидается, Путин встретится с главой Белоруссии Александром Лукашенко в середине октября в Киргизии.