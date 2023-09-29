Людям, которые никогда не испытывали проблем с водой, не понять, какое это благо, когда не думаешь, чем смыть унитаз, помыть посуду, и не размышляешь, что лучше сегодня: помыться или оставить воду про запас.0 комментариев
Путин заявил о механизме народной дипломатии в партнерстве России и Белоруссии
Президент Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XII встречи городов – побратимов России и Белоруссии, отметив значимость и эффективность партнерских отношений стран.
«Партнерские отношения, связывающие многие десятки городов наших стран, являются значимым и эффективным механизмом народной дипломатии. Осуществляемые в их рамках регулярные контакты представителей региональных и местных органов власти, коммерческих структур и общественных организаций, деятелей науки и культуры предоставляют хорошие возможности для разработки полезных совместных проектов в самых различных сферах», – говорится в телеграмме, текст которой приводится на сайте Кремля.
По словам главы государства, насыщенная повестка встречи свидетельствует о стремлении использовать перспективные, по-настоящему востребованные формы и методы межрегионального взаимодействия. «Весьма важным и своевременным представляется и проведение молодежного мероприятия, посвященного вопросам патриотического воспитания: внешние угрозы, с которыми сегодня сталкиваются наши страны, обуславливают особую актуальность последовательной работы на этом направлении», – отметил президент.
Путин выразил уверенность, что общение и дискуссии в ходе открывшейся встречи будут содержательными и конструктивными, а выдвинутые идеи и инициативы послужат дальнейшему развитию многоплановых российско-белорусских связей, укреплению институтов Союзного государства.
Как ожидается, Путин встретится с главой Белоруссии Александром Лукашенко в середине октября в Киргизии.