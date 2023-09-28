  • ВКС России нанесли удар по коксохимическому заводу в Авдеевке
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    «Мадам подумала, что герой Украины служил в Армии Крайовой» и, стало быть, убивал русских по другим соображениям. В таком варианте убивать русских – это опять кошерно, даже если ты не эсэсовец, а просто украинец с идеями на службе у поляков с идеалами.

    12 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Запад забыл, когда ему говорили жесткое «нет»

    Шольцу следовало бы напомнить несколько вещей. Что в ХХ веке именно Германия имела самые алчные виды на часть российской территории, которая именовалась Украиной. Что самой территорией, которую представляет нынче Шольц, современная ФРГ уже 30 лет как обязана России.

    14 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Грядущие выборы в США все менее предсказуемы

    В сложившихся условиях оптимальным может показаться отбрасывание демократических процедур вовсе. Под предлогом какого-нибудь форс-мажора, устраивать которые в Америке есть большие мастера. Острая фаза гражданской войны? Очередная серия расовых погромов BLM, переходящая в полноценную расовую войну? Стихийное бедствие? Ядерная или иная техногенная катастрофа?

    12 комментариев
    28 сентября 2023, 20:18

    Пользователей Android предупредили о невозможности оплатить парковки

    Tекст: Кристина Цыцура

    Пользователям ОС Android временно недоступна оплата парковки с помощью мобильного приложения «Парковки России», сообщили в департаменте транспорта Москвы.

    Отмечается, что причиной стали технические неполадки, передает РИА «Новости».

    Пока оплатить парковку в столице можно через sms, портал parking.mos.ru и паркомат. На все вопросы ответят в едином контакт-центре «Московский транспорт» по телефону.

    27 сентября 2023, 21:04
    Гендиректор РУСАДА заявила о вине Валиевой в принятии допинга

    Гендиректор РУСАДА Логинова заявила о вине Валиевой в принятии допинга

    Гендиректор РУСАДА заявила о вине Валиевой в принятии допинга
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Фигуристка Камила Валиева не смогла доказать полное отсутствие вины в употреблении допинга, заявила гендиректор РУСАДА Вероника Логинова.

    РУСАДА считает, что сторона атлетки не смогла доказать в установленном правилами уровне «полное отсутствие ее вины», сказала Логинова «Спорт-Экспрессу».

    Агентство считает, что вина Валиевой в нарушении правил есть, но она минимальна, и разумной санкцией было бы вынесение спортсменке предупреждения.

    В ноябре 2022 года глава ВАДА Витольд Банька заявлял, что агентство передало дело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS).

    Скандал вокруг Валиевой начался в феврале 2022 года. Международное агентство допинг-тестирования объявило, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин.

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    28 сентября 2023, 10:56
    Тбилиси жестко ответил Риге на требование ввести санкции против России
    Тбилиси жестко ответил Риге на требование ввести санкции против России
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подверг критике заявление президента Латвии Эдгара Ринкевича о необходимости полномасштабного включения Тбилиси в антироссийские санкции для получения статуса кандидата в Евросоюз, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По его словам, введение двусторонних санкций – а Грузия участвует в международных, но не вводит прямых рестрикций – «вызовет новую фазу эскалации с Россией».

    «Поэтому тревожен этот призыв. Кстати, в последнее время от партнеров из ЕС и НАТО таких требований не было», – сказал он.

    Шалва Папуашвили в этой связи заявил, что призыв президента Латвии прозвучал после его встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, которая посещает страны Прибалтики без согласования с правительством, что является нарушением Конституции.

    «Это очень плохо», – отметил он.

    «Санкции против России означают для Грузии вступление в войну и экономический удар, риски для нашей безопасности. Поэтому те, кто призывают нас к санкциям против России и в это же время отказывает в гарантиях безопасности, подталкивает к эскалации», – заявил председатель парламента Грузии.

    По его словам, «вместо слов безусловной поддержки Тбилиси услышал от Риги заявление, содержащее критику», что подтверждает – визиты грузинского президента «приносят вред» европейским устремлениям Грузии.

    Коментарии (14)
    28 сентября 2023, 13:51
    В Кремле заявили о «чрезвычайно враждебном» к России решении Армении

    Песков: Решение Армении присоединиться к Римскому статуту «чрезвычайно враждебно» к России

    В Кремле заявили о «чрезвычайно враждебном» к России решении Армении
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Решение Армении присоединиться к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС), который в марте выдал «ордер на арест» президента России, является «чрезвычайно враждебными» для Москвы, заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

    «Эти решения являются для нас чрезвычайно враждебными», – приводит его слова ТАСС.

    Представитель Кремля подчеркнул, что Армении прекрасно известно «трудно укладывающееся» решение Международного уголовного суда о выдаче так называемого ордера на арест российского лидера.

    «Мы знаем, что в Ереване об этом хорошо известно. Это не то, что мы приветствуем», – сказал Песков.

    Напомним, Москва запросила у Еревана разъяснения по ратификации парламентом республики Римского статута МУС.

    При этом Армения предложила России заключить двустороннее соглашение, чтобы «развеять опасения» Москвы по поводу ратификации Римского статута МУС.

    Коментарии (37)
    28 сентября 2023, 04:54
    СМИ: США открывают новые фронты против России в Молдавии и на Южном Кавказе

    Al-Watan: США открывают новые фронты против России в Молдавии и на Южном Кавказе из-за провала Украины

    СМИ: США открывают новые фронты против России в Молдавии и на Южном Кавказе
    @ Ohde/face to face/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Администрация США приступила к открытию новых фронтов против России на территории Молдавии и на Южном Кавказе, так как Украина не справляется со своей задачей, сообщает сирийское издание Al-Watan.

    В материале говорится, что США сталкиваются с «неутешительной реальностью», в связи с чем американская администрация приступила к открытию новых фронтов против России на территории Молдавии и на Южном Кавказе, передает РИА «Новости».

    По мнению автора, Вашингтон решил создать как можно больше горячих точек вокруг России из-за неожиданной стойкости последней. По мнению Запада, это могло бы привести к истощению потенциала России.

    Обозреватель также отметил, что на открытие новых фронтов Запад сподвиг провал Украины. Автор статьи пришел к выводу, что Вашингтон напрасно делает ставки на Киев, так как между армиями России и Украины существует огромный дисбаланс, не позволяющий ВСУ достичь прогресса.

    Напомним, во вторник один из лидеров грузинской оппозиции Губаз Саникидзе заявил, что Азербайджан открыл в Нагорном Карабахе «второй фронт». Грузинский оппозиционер призвал учиться у соседей и открыть «второй фронт» в Абхазии и Южной Осетии. В марте в США раскрыли планы Вашингтона по открытию нового фронта против России в Грузии.

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    28 сентября 2023, 09:35
    Принято решение о ликвидации Нагорно-Карабахской республики

    Подписан указ о прекращении существования Нагорно-Карабахской республики

    Принято решение о ликвидации Нагорно-Карабахской республики

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования государства.

    Республика, согласно документу, прекратит существование до 1 января 2024 года, передает ТАСС со ссылкой на 24news.am.

    «Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование», – говорится в документе, цитату из которого приводит «Интерфакс».

    Шахраманян поручил распустить все государственные учреждения и организации.

    Населению Карабаха предписано рассмотреть предложенные Азербайджаном условия реинтеграции и принять решение о возможности остаться.

    Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев согласился допустить в Карабах миссию наблюдателей.

    Коментарии (67)
    28 сентября 2023, 16:23
    Токаев: Казахстан будет следовать санкционному режиму в отношении России
    Токаев: Казахстан будет следовать санкционному режиму в отношении России
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что Казахстан будет следовать санкционному режиму в отношении России.

    Токаев заверил Шольца, что Казахстан имеет контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима, и «каких-либо опасений немецкой стороны в отношении возможных действий, направленных на обход санкционного режима», быть не должно, передает «Коммерсант».

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о попытках Запада разрушить отношения России и Казахстана.

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    27 сентября 2023, 22:49
    Трюдо извинился перед Зеленским за приглашение украинского нациста

    Премьер Канады Трюдо направил извинения президенту Украины Зеленскому после скандала с чествованием украинского нациста

    Трюдо извинился перед Зеленским за приглашение украинского нациста
    @ Adrian Wyld/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что по дипломатическим каналам направил извинения президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с чествованием украинского нациста Ярослава Хунки (Гуньки), служившего в дивизии СС «Галиция» (также известна как «Галичина»), в канадском парламенте.

    В ходе заседания канадского парламента Трюдо в ответ на вопросы оппозиционных депутатов сообщил, что несколько дней назад власти Канады по дипломатическим каналам направили извинения президенту Украины Владимиру Зеленскому и украинскому народу. Трюдо также заявил, что за последние несколько дней канадские власти «неоднократно выражали солидарность президенту Украины», передает ТАСС.

    На многократные требования оппозиции признать персональную вину за случившееся Трюдо заявил, что вина лежит исключительно на спикере Палаты общин Энтони Рота, который 26 сентября ушел в отставку. «Мы все признали, что это было серьезной ошибкой со стороны бывшего спикера парламента», – заявил Трюдо.

    При этом канадский премьер принес «безоговорочные извинения» Владимиру Зеленскому и украинской делегации за позицию, в которую они были поставлены, передает РИА «Новости».

    По словам Трюдо, Зеленский был запечатлен аплодирующим Хунке, и этот образ «был использован российскими пропагандистами», передает CBC News.

    Трюдо назвал чествование «бывшего солдата Ярослава Хунки» в канадском парламенте «ужасающим надругательством над памятью миллионов людей, погибших во время Холокоста», «глубоко, глубоко болезненным» для еврейского народа, поляков, цыган, ЛГБТ–сообщества и людей других рас, пострадавших от нацистского режима во время Второй мировой войны.

    Политик заявил в своем выступлении в палате общин, что случившееся было глубоко позорным не только для парламентариев, но и для всей Канады. «Мы твердо стоим с Украиной…, продолжим обеспечивать (ее) военной, гуманитарной, финансовой и дипломатической помощью», – добавил премьер-министр Канады. Он пообещал «активизировать усилия, направленные на противодействие российской пропаганде», и «поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и чего бы это ни стоило».

    Ранее Трюдо назвал ошибкой выступление украинского нациста в парламенте Канады.

    Коментарии (54)
    28 сентября 2023, 11:19
    ВКС России получили партию самолетов Су-57 и Су-35С
    ВКС России получили партию самолетов Су-57 и Су-35С
    @ t.me/uac_ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ОАК передала Минобороны очередные серийные самолеты Су-57 и Су-35С, которые произвел Комсомольский-на-Амуре авиационный завод, сообщила пресс-служба корпорации.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале ОАК, самолеты прошли полный цикл заводских испытаний, протестированы в различных рабочих режимах летчиками министерства обороны.

    Как сообщил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, корпорация передала уже третью в текущем году партию Су-35С, в производстве в высокой степени готовности находятся самолеты следующей очереди. Он добавил, что ВКС России получили партию Су-57 в рамках плана исполнения гособоронзаказа текущего года, остальные боевые машины пятого поколения, поставка которых запланирована в этом году, находятся в цехе окончательной сборки, а также проходят отработку на летно-испытательной станции.

    Напомним, в августе министр обороны Сергей Шойгу в ходе визита на КнААЗ сообщил, что Минобороны планирует дополнительно заключить государственный контракт на поставку многофункциональных самолетов Су-35С на 70 млрд рублей.

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    28 сентября 2023, 11:25
    На Украине оправдались за транзит российского газа

    Нафтогаз: Украина прокачивает российский газ, чтобы европейцы не замерзли

    На Украине оправдались за транзит российского газа
    @ РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Единственной причиной, по которой Украина продолжает транзит российского газа, является поддержка европейских стран, заявил председатель правления компании «Нафтогаз Украины» по добыче, транспортировке и переработке нефти и газа Алексей Чернышов.

    Чернышов в интервью журналу Newsweek отметил, что особенно данная поддержка важна странам в Европе, у которых нет выхода к морю. По его словам, такие страны, как Чехия, Венгрия, Австрия, Словакия, имеют «весьма ограниченный доступ к другим каналам поставки», передает ТАСС.

    Украина, подчеркнул Чернышов, продолжает прокачку газа «исключительно ради европейских партнеров». «Чтобы вы не замерзли», – заверил он.

    Представитель «Нафтогаза», отвечая на вопрос о продлении контракта с Газпромом после 2024 года, заявил, что никакие коммерческие и договорные отношения между сторонами в настоящее время невозможны. Вместе с тем он выразил надежду, что Украина станет ведущим поставщиком энергии на европейский рынок.

    Ранее на Украине допустили возможность продолжения транзита российского газа в Европу после 2024 года.

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    28 сентября 2023, 09:33
    В Британии сообщили о зарождающейся вражде между Украиной и Западом

    Британский советник Бычинский рассказал о зарождающейся вражде между Украиной и Западом

    Tекст: Александра Юдина

    Киев вполне может лишиться союзников в связи с выпадами и неблагодарностью украинского лидера Владимира Зеленского, считает главный советник британской межпарламентской группы по отношениям с Польшей Джордж Бычинский.

    По его словам, вместо того чтобы пытаться вести конструктивный диалог, Зеленский и украинские зерновые магнаты выбрали публичную конфронтацию, в том числе с угрозами обратиться в суд через Всемирную торговую организацию, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

    Бычинский отметил, что такое поведение выходит за рамки простого отсутствия благодарности и может означать начало вражды с верными друзьями.

    Британский советник также назвал «опрометчивый торговый спор» Киева с Польшей, Словакией и Венгрией «самой вопиющей ошибкой» Зеленского.

    Тем не менее палата представителей США дважды проголосовала против поправок, которыми предлагалось сократить или полностью отказаться от выделения помощи Украине.

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    28 сентября 2023, 18:38
    ВКС России нанесли удар по коксохимическому заводу в Авдеевке
    ВКС России нанесли удар по коксохимическому заводу в Авдеевке
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные ударили по позициям украинской армии на территории Авдеевского коксохимического завода, сообщили в народной милиции ДНР.

    Авиация в качестве поддержки Южной группировки войск нанесла точечное огневое поражение по Авдеевскому коксохимическому заводу, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    В результате удара уничтожена живая сила ВСУ, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов на территории предприятия. После ударов по заводу на его территории началось возгорание.

    Ранее Минобороны сообщало, что российские войска отразили 28 атак у Авдеевки, Клещеевки и Марьинки.

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    28 сентября 2023, 02:33
    Мощнейший взрыв прогремел в районе аэропорта Ташкента

    Мощнейший взрыв в четверг ночью прогремел в районе аэропорта столицы Узбекистана

    Tекст: Антон Никитин

    Мощнейший взрыв в четверг ночью прогремел в Ташкенте. По предварительной информации, в районе аэропорта столицы Узбекистана взорвался таможенный склад.

    Местные СМИ опубликовали кадры произошедшего, а также последствий взрыва. На них видно, что в районе места событий возник сильный пожар. Как сообщают очевидцы, взрывная волна чувствовалась даже в 30 километрах от эпицентра, сообщает сайт телеканала «Рен-ТВ».

    Между тем МЧС Узбекистана сообщает не о взрыве, а о пожаре, который возник из-за удара молнии на одном из складов в микрорайоне «Строители». Сейчас возгорание тушат.

    В близлежащих домах выбиты стекла. Пожаром охвачена большая территория, сообщила телерадиокомпания «Звезда».

    Напомним, 18 сентября премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что Россия и Узбекистан развивают взаимодействие в разных сферах вопреки попыткам недружественных стран помешать этому. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как США хотят подчинить Среднюю Азию.

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    28 сентября 2023, 17:22
    Глава Курчатовского института предложил изменить России политику ядерного сдерживания
    Глава Курчатовского института предложил изменить России политику ядерного сдерживания
    @ Фотохроника ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    России следует провести корректировку основ госполитики России по ядерному сдерживанию и при необходимости возобновить испытания ядерного оружия, заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

    Действия Запада в отношении России становятся все более агрессивными, а поэтому многие эксперты предлагают скорректировать основы госполитики в этой сфере, отметил глава исследовательского центра. «Думаю, что это правильная мысль», – сказал Ковальчук на открытии выставки, посвященной отцам-основателям отечественной атомной отрасли – академикам Игорю Курчатову и Анатолию Александрову.

    Ковальчук считает, что зарубежные страны должны увидеть решимость Москвы отстоять свою безопасность. Он также призвал при необходимости возобновить испытания российского ядерного оружия, напомнив об испытаниях СССР в 1961 году в ответ на агрессивную риторику Вашингтона. «После чего американцы сразу стали договариваться, мгновенно», – напомнил Ковальчук.

    Тогда Советский Союз испытал самую мощную в истории термоядерную бомбу мощностью более 50 мегатонн. Ковальчук считает, что сейчас точно такая же ситуация: «Достаточно провести испытания на Новой Земле. <...> Один разок хотя бы. И все встанет на свои места».

    В феврале Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если США проведут его первыми. Глава Минобороны Сергей Шойгу и гендиректор Росатома Алексей Лихачев в августе облетели полигон на Новой Земле, на котором с 1954 по 1990 год проходили испытания отечественного ядерного оружия.

    Ранее в США заявили о риске ядерной войны из-за действий НАТО на Украине.

    Коментарии (28)
    27 сентября 2023, 23:05
    Пушков предложил новый лозунг для американской политики

    Сенатор Пушков: Скоро лозунгом американской политики станет: «Каждому президенту – по импичменту!»

    Пушков предложил новый лозунг для американской политики
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что скоро лозунгом американской политики станет: «Каждому президенту – по импичменту!».

    Пушков заявил в своем Telegram-канале, что республиканцы в Конгрессе «взялись за дело», запустив процедуру импичмента президента США Джо Байдена. При этом российский сенатор отметил, что даже если в Сенате США, где у демократов большинство, импичмент предсказуемо провалится, то угроза позорного изгнания с поста президента будет довлеть над Байденом и Демократической партией в предвыборный год.

    По словам Пушкова, цель республиканцев понятна и заключается в том, чтобы не столько выгнать действующего президента США из Белого дома, сколько попортить нервы демократам и подорвать их позиции в предвыборный год.

    Российский сенатор призвал обратить внимание на возросшую неустойчивость американской политики. Он пояснил, что если в 20-и веке импичмент означал нечто страшное – это был подлинный «хоррор» для президента США, и применен он был только против Ричарда Никсона после Уотергейтского скандала, то в 21-ом веке импичмент становится чуть ли не нормой: то демократы начинают процедуру против 45-го президента США Дональда Трампа, то республиканцы против действующего американского президента Джо Байдена.

    «Скоро лозунгом американской политики станет такой: «Каждому президенту – по импичменту!» – сыронизировал Пушков.

    Напомним, 12 сентября спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти поручил начать парламентское расследование перед возможным объявлением голосования по импичменту президента Джо Байдена. В ответ Байден обвинил республиканцев в попытке через импичмент устроить «шатдаун» – временное прекращение деятельности американского правительства из-за невозможности принять бюджет.

    Коментарии (4)
    28 сентября 2023, 16:07
    «АвтоВАЗ» запустил продажи автомобилей Lada по заводской цене
    «АвтоВАЗ» запустил продажи автомобилей Lada по заводской цене
    @ Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Концерн «АвтоВАЗ» запустил онлайн-продажи автомобилей Lada по заводской цене, сообщается на сайте предприятия.

    Теперь на официальном сайте компании можно приобрести автомобили Lada гарантированно по рекомендованной розничной цене и с дополнительной выгодой до 40 тыс. рублей, говорится в сообщении «АвтоВАЗа».

    Зарезервировать автомобиль, получить одобрение кредита и оплатить авто можно дистанционно, однако оформить сделку и получить автомобиль, приобретенный по программе, можно только в трех дилерских центрах АО «Центральная СТО» в Тольятти. Сейчас на онлайн-витрине по заводской цене представлены автомобили Lada Granta в комплектации Standart и спортивная версия модели Drive Active.

    В августе «АвтоВАЗ» анонсировал перезапуск производства автомобилей Lada Largus.

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      В США громкий скандал. Главу комитета по международным делам Сената, влиятельного демократа и строгого врага России Боба Менендеса обвиняют в коррупции и работе на Египет. Сам он обвиняет во всем травму, нанесенную его семье коммунистами. В лице Менендеса «русофобский кружок» Сената США понес тяжелую потерю. И не последнюю.

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      У США заканчиваются деньги на Украину, и даже в лучшем для себя случае президент Владимир Зеленский получит вчетверо меньше помощи, чем планировал предоставить ему Вашингтон. Хуже того: США выкатили Киеву список требований, дав на выполнение полтора года. Если Зеленский не справится, поддержка его режима полностью прекратится.

    • Такер Карлсон и интервью с Путиным

      «Я пытался взять интервью у Владимира Путина, но правительство США остановило меня. Подумайте об этом», – заявил швейцарскому журналу Die Weltwoche Такер Карлсон, в недавнем прошлом самый популярный тележурналист в США. Что это означает? И можно ли верить Карлсону?

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