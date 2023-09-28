В Белгородской области уничтожили украинский дрон

Политолог: Извинения Трюдо перед Зеленским – нелепые отмазки

Политолог Скачко: Трюдо пришлось извиняться перед Зеленским, чтобы не разрушить миф о нацизме на Украине

Tекст: Илья Абрамов

«Приглашение нациста в парламент Канады – это спланированная акция. Сейчас русофобия в западных странах приносит хорошие деньги и дополнительные политические очки. На волне общей ненависти к нашей стране Оттава решила оказать почести коллаборационисту и сделать первый шаг в реабилитации человеконенавистнической идеологии», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

«Однако выяснилось, что западное общество еще не готово принять это, равно как и оправдание нацизма. Поэтому канадский премьер, испугавшись падения рейтинга, попытался с помощью извинений сделать хорошую мину при плохой игре», – отмечает эксперт.

«Извинения Трюдо в сторону Зеленского – нелепые отмазки, они абсурдны. Канадский премьер прекрасно знает, что украинские власти спокойно аплодируют нацистам у себя в стране и помогают взращивать эту идеологию для мобилизации общества в борьбе против России», – подчеркивает собеседник.

«Более того, Оттава осведомлена о том, что нацизм на Украине начал свое распространение еще с момента обретения независимости в 1991 году. Выходцы из Канады первыми начали активно сеять шовинистическую пропаганду, внедряя ее в образовательную систему и СМИ», – акцентирует он.

«В западном обществе активно тиражируется мнение о том, что на Украине нацизма нет, особенно на фоне того, что Зеленский сам еврей. И чествование коллаборациониста в парламенте Канады могло разрушить эту картинку. Трюдо был вынужден принести эти абсурдные извинения, чтобы не допустить развенчания мифа», – резюмировал Скачко.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился перед Владимиром Зеленским за чествование украинского нациста Ярослава Хунки (Гуньки), служившего в дивизии СС «Галиция» (также известна как «Галичина»), в канадском парламенте.

В ходе заседания парламента Трюдо в ответ на вопросы оппозиционных депутатов сообщил, что несколько дней назад власти Канады по дипломатическим каналам направили извинения Владимиру Зеленскому и украинскому народу.

На многократные требования оппозиции признать персональную вину за случившееся Трюдо заявил, что вина лежит исключительно на спикере Палаты общин Энтони Рота, который 26 сентября ушел в отставку. «Мы все признали, что это было серьезной ошибкой со стороны бывшего спикера парламента», – передает ТАСС слова Трюдо.

Канадский премьер назвал чествование «бывшего солдата Ярослава Хунки в парламенте «ужасающим надругательством над памятью миллионов людей, погибших во время Холокоста», «глубоко, глубоко болезненным» для еврейского народа, поляков, цыган, ЛГБТ–сообщества и людей других рас, пострадавших от нацистского режима во время Второй мировой войны.

Трюдо также заявил о том, что сожалеет о вовлечении в этот скандал Зеленского. Тот был запечатлен аплодирующим Хунке, и этот образ, по словам канадского премьера, «был использован российскими пропагандистами».

Напомним, ранее в Канаде разгорелся скандал из-за чествования украинского нациста Ярослава Гунько в парламенте. После случившегося спикер палаты общин Энтони Рота подал в отставку. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в последствиях инцидента.