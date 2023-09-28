«Мадам подумала, что герой Украины служил в Армии Крайовой» и, стало быть, убивал русских по другим соображениям. В таком варианте убивать русских – это опять кошерно, даже если ты не эсэсовец, а просто украинец с идеями на службе у поляков с идеалами.5 комментариев
Переселенцы из Херсона и области получили жилье по госсертификатам
Десятки тысяч переселенцев из Херсона и Херсонской области смогли купить новое жилье благодаря государственным сертификатам, заявил гендиректор «Фонда развития территорий» Ильшат Шагиахметов.
«В 86 регионах, которые заключили с «Фондом развития территорий соглашения», подано 85 тыс. 665 заявлений на выдачу государственных жилищных сертификатов (ГЖС) на обеспечение жильем 138 тыс. 25 граждан. Из них выдано 59 тыс. 808 жилищных сертификатов на обеспечение жильем 94 тыс. 343 граждан. По состоянию на сегодняшний день, погашено 30 109 жилищных сертификатов, благодаря чему новый дом обрели 49 912 граждан. Это важный показатель, потому что еще в марте мы рассчитывали расселить 45 тыс. человек, то есть уже перевыполнили план», – сказал Шагиахметов.
Он напомнил, что размер выплаты на приобретение жилого помещения определяется исходя из утвержденной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения в России на весь оставшийся срок предоставления мер поддержки – 88 тыс. 737 рублей. Кроме того, граждане могут «объединить» жилищные сертификаты для приобретения одной квартиры или дома либо «разъединить» – для покупки нескольких жилых помещений.
Также глава Фонда обратил внимание, что постановлением правительства для граждан, покинувших место проживания в Херсоне или части Херсонской области и претендующих на получение сертификата, установлены дополнительные критерии.
Они должны иметь статус гражданина Российской Федерации, подтвердить факт прибытия на территорию РФ после 24 февраля 2022 года и по состоянию на эту дату не иметь регистрации по месту жительства на территории России, а также ранее они не воспользовались иными мерами господдержки на обеспечение жилым помещением или улучшение жилищных условий, предоставляемыми в порядке, установленном правительством России.
Срок реализации жилищного сертификата не ограничен, с его помощью переселенцы могут приобрести квартиру или дом как на первичном, так и на вторичном рынках в любом регионе России вне зависимости от места его получения.