В Киеве заговорили о переходе к президентской форме правления

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, об этом первый вице-спикер парламента Александр Корниенко заявил об этих планах на форуме «Дирижеры времени», подчеркнув, что в данный момент тестируется модель перехода от парламентско-президентского государства к президентскому, «с сильным президентом», передает ТАСС.

Пташник отметила, что в тот момент, когда участников форума попросили проголосовать за идею, сторонников почти не было, однако в поддержку усиления роли президента поднялось только пять-шесть рук.

«Остальные проголосовали за усиление роли парламента», – сказало она.

Тем временем в Британии сообщили о зарождающейся вражде между Украиной и Западом.