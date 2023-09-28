«Мадам подумала, что герой Украины служил в Армии Крайовой» и, стало быть, убивал русских по другим соображениям. В таком варианте убивать русских – это опять кошерно, даже если ты не эсэсовец, а просто украинец с идеями на службе у поляков с идеалами.5 комментариев
В Киеве заговорили о переходе к президентской форме правления
Украинская пропрезидентская партия «Слуга народа» может изменить формы правления в стране с парламентско-президентской на президентскую, сообщил депутат Киевского горсовета, экс-депутат Верховной рады Украины Виктория Пташник.
По ее словам, об этом первый вице-спикер парламента Александр Корниенко заявил об этих планах на форуме «Дирижеры времени», подчеркнув, что в данный момент тестируется модель перехода от парламентско-президентского государства к президентскому, «с сильным президентом», передает ТАСС.
Пташник отметила, что в тот момент, когда участников форума попросили проголосовать за идею, сторонников почти не было, однако в поддержку усиления роли президента поднялось только пять-шесть рук.
«Остальные проголосовали за усиление роли парламента», – сказало она.
Тем временем в Британии сообщили о зарождающейся вражде между Украиной и Западом.