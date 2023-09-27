В сложившихся условиях оптимальным может показаться отбрасывание демократических процедур вовсе. Под предлогом какого-нибудь форс-мажора, устраивать которые в Америке есть большие мастера. Острая фаза гражданской войны? Очередная серия расовых погромов BLM, переходящая в полноценную расовую войну? Стихийное бедствие? Ядерная или иная техногенная катастрофа?0 комментариев
Американский комик Роб Шнайдер отказался ехать в Канаду после чествования нациста
Комик и актер Роб Шнайдер отказался ехать в Канаду после чествования эсэсовца в парламенте страны.
Американский актер с еврейскими корнями написал, что инцидент с почестями эсэсовцу в канадском парламенте был «за гранью дозволенного». На этом фоне Шнайдер заявил, что просто не может не отменить визит в Канаду, передает RT.
Комик решительно осудил политику премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Он назвал инцидент «презрительным и возмутительным актом».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как инцидент с чествованием нациста отразится на Канаде и насколько сильный ущерб Канада нанесла антироссийской риторике Запада.