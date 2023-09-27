Байден сообщил спонсорам о желании залезть на дерево

Байден на встрече со спонсорами заявил, что хочет залезть на дерево

Tекст: Ольга Никитина

Речь Байден произносил во внутреннем дворе резиденции, на мероприятие допустили узкий круг журналистов президентского пула.

«Байден пошутил, что хочет залезть на большое дерево посреди двора, потому что не хочет домой», – передает РИА «Новости» сообщение одного из журналистов пула Белого дома.

Позднее репортер уточнил, что остается неясным, шутил президент США или в самом деле хотел забраться на дерево.

Странности в поведении или заявлениях Байдена замечают уже давно, а в связи с его забывчивостью и частыми падениями звучат вопросы о состоянии здоровья действующего президента США, который, между тем, претендует на переизбрание.

Газета ВЗГЛЯД писала, что согласно опросам, подавляющее большинство граждан США выступают за уход Байдена, расходясь только в методах – «по-хорошему» или «по-плохому», через импичмент.