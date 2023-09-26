Эксперты: Американские избиратели хотят выбрать президента США без посредников

Политологи разных стран объяснили недовольство американцев системой выборов президента США

«Прямые выборы президента США значительно облегчили бы всю процедуру голосования. Избиратели хотят голосовать без посредников. Такая система более справедлива, будет пользоваться большим доверием населения. Не исключено, что из-за изменения избирательного процесса явка избирателей повысится», – заявил электоральный эксперт Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» из Чехии Якуб Зиба. Он отметил, что практика прямых выборов президента проверена и в Российской Федерации, и в других странах.



«До очередных выборов президента США остается немногим более года. Опубликованные результаты опроса американского исследовательского центра Pew Research Center свидетельствуют о том, что американские избиратели по-прежнему отдают предпочтение общенародному голосованию на президентских выборах», – говорит член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.



Он напомнил, что в настоящее время в соответствии с конституцией США для избрания президента и вице-президента страны каждые четыре года формируется коллегия выборщиков. При этом от штата к штату соотношение между численностью населения штата и числом выборщиков от него разнится.

«Система непростая и весьма запутанная, потому нередко подвергается критике со стороны простых американских граждан за архаичность и недемократичность, так как допускает вероятность того, что действительно народный избранник может не набрать большинство голосов выборщиков. По данным опроса, сегодня за сохранение института коллегии выборщиков выступает лишь треть американцев, преимущественно в возрастной категории старше 65 лет. При этом с момента проведения президентских выборов в 2020 году показатель продолжает расти», – отметил он.

Аналогичные тенденции среди американских избирателей отмечает и финский правозащитник, политолог Йохан Бекман: «Избирательное законодательство в США архаичное, выборы непрозрачные. Американское общество прозревает и не хочет мириться с таким положением вещей, требуя реформирования избирательной системы своей страны».

По данным опроса, который провел Pew Research Center, почти две трети взрослого населения Америки (65%) считают, что процедура избрания главы США требует изменений – должны быть прямые всенародные выборы президента.



Действующая избирательная система США допускает вероятность того, что победитель народного голосования может не набрать достаточного количества голосов выборщиков для победы на президентских выборах. Так, на выборах 2000 года выиграл Джордж Буш мл., набрав меньше голосов избирателей, чем проигравший Альберт Гор. Аналогичная ситуация повторилась в 2016 году, когда победил по числу голосов выборщиков Дональд Трамп. При этом Хиллари Клинтон обошла его почти на три миллиона голосов избирателей.

