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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России пора заняться Словакией

    Россия может превратить Словакию хотя бы в нейтральную по отношению к себе страну и прорвать единство жесткого антироссийского «фронта» в Европе. Все основания для этого есть. Просто словаками надо заниматься должным образом, как это делают Чехия, ЕС и НАТО.

    12 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Папа римский Франциск отказывается видеть в России Мордор

    В этом мире, особенно сейчас, очень мало мудрости и ответственности, и любые ее крупицы стоит ценить. Поэтому дипломатическими возможностями, которые открывает взаимодействие с Ватиканом, не стоит пренебрегать.

    3 комментария
    Аббас Джума Аббас Джума Ссора Индии и Канады еще больше отдаляет Нью-Дели от Запада

    Слова «Трюдо» и «здравый смысл» – это антонимы. В Канаде, не разобравшись и не просчитав последствия, зачем-то поспешили сделать скандальные заявления относительно убийства сикхского лидера. Таким образом, они задели не только Индию.

    8 комментариев
    26 сентября 2023, 19:07

    Эксперты: Американские избиратели хотят выбрать президента США без посредников

    Политологи разных стран объяснили недовольство американцев системой выборов президента США

    Система выборов президента США недемократична, победить может кандидат, набравший меньшее число голосов избирателей, чем проигравший. Поэтому большинство американцев выступает за прямые всенародные выборы главы государства, заявили опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, комментируя данные опроса Pew Research Center о том, что 65% американцев выступают за отказ от нынешней системы выборов президента США с использованием коллегии выборщиков.

    «Прямые выборы президента США значительно облегчили бы всю процедуру голосования. Избиратели хотят голосовать без посредников. Такая система более справедлива, будет пользоваться большим доверием населения. Не исключено, что из-за изменения избирательного процесса явка избирателей повысится», – заявил электоральный эксперт Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» из Чехии Якуб Зиба. Он отметил, что практика прямых выборов президента проверена и в Российской Федерации, и в других странах.

    «До очередных выборов президента США остается немногим более года. Опубликованные результаты опроса американского исследовательского центра Pew Research Center свидетельствуют о том, что американские избиратели по-прежнему отдают предпочтение общенародному голосованию на президентских выборах», – говорит член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.

    Он напомнил, что в настоящее время в соответствии с конституцией США для избрания президента и вице-президента страны каждые четыре года формируется коллегия выборщиков. При этом от штата к штату соотношение между численностью населения штата и числом выборщиков от него разнится.

    «Система непростая и весьма запутанная, потому нередко подвергается критике со стороны простых американских граждан за архаичность и недемократичность, так как допускает вероятность того, что действительно народный избранник может не набрать большинство голосов выборщиков. По данным опроса, сегодня за сохранение института коллегии выборщиков выступает лишь треть американцев, преимущественно в возрастной категории старше 65 лет. При этом с момента проведения президентских выборов в 2020 году показатель продолжает расти», – отметил он.

    Аналогичные тенденции среди американских избирателей отмечает и финский правозащитник, политолог Йохан Бекман: «Избирательное законодательство в США архаичное, выборы непрозрачные. Американское общество прозревает и не хочет мириться с таким положением вещей, требуя реформирования избирательной системы своей страны».

    По данным опроса, который провел Pew Research Center, почти две трети взрослого населения Америки (65%) считают, что процедура избрания главы США требует изменений – должны быть прямые всенародные выборы президента.

    Действующая избирательная система США допускает вероятность того, что победитель народного голосования может не набрать достаточного количества голосов выборщиков для победы на президентских выборах. Так, на выборах 2000 года выиграл Джордж Буш мл., набрав меньше голосов избирателей, чем проигравший Альберт Гор. Аналогичная ситуация повторилась в 2016 году, когда победил по числу голосов выборщиков Дональд Трамп. При этом Хиллари Клинтон обошла его почти на три миллиона голосов избирателей.

    26 сентября 2023, 10:23
    Маск с иронией ответил на обвинения премьера Канады в адрес России

    Маск выразил сомнения в справедливости обвинений премьера Канады Трюдо в адрес России

    Маск с иронией ответил на обвинения премьера Канады в адрес России
    @ Britta Pedersen/DPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский предприниматель Илон Маск с иронией отреагировал на заявления канадского премьера Джастина Трюдо, который выступил в адрес России с обвинениями в якобы «пропаганде и дезинформации».

    Трюдо, комментируя скандал вокруг чествования украинского нациста в парламенте Канады, призвал «дать отпор российской пропаганде и дезинформации» и заявил, что Москва якобы может извлечь выгоду из этой ситуации, передает ТАСС.

    «Не хочу никого шокировать, но есть небольшая вероятность того, что не все является российской дезинформацией», – написал Маск под видеозаписью трансляции выступления главы канадского правительства в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ).

    Напомним, на заседание парламента Канады 22 сентября, во время визита Владимира Зеленского, пригласили 98-летнего Ярослава Хунку. Зал стоя аплодировал ему как «бойцу, который боролся за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». Как выяснилось позднее, Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии «Галичина» войск СС.

    Трюдо не стал извиняться за произошедшее. Он сообщил, что огорчен ситуацией, однако пообещал, что на планы Оттавы поддерживать Киев это не повлияет.

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    25 сентября 2023, 20:57
    В Сети высмеяли слова Альбац о том, почему Гоголь не писал по-украински
    В Сети высмеяли слова Альбац о том, почему Гоголь не писал по-украински
    @ public domain

    Tекст: Вера Басилая

    Блогеры и журналисты высмеяли заявления политолога и журналистки Евгении Альбац (признана СМИ-иноагентом) о том, что Николай Гоголь писал по-русски из-за указа Александра II о запрете украинского языка.

    Альбац во время одного из своих интервью заявила, что писатель Николай Гоголь не мог писать по-украински, поскольку это было запрещено законами императорской России. По ее мнению, Гоголь вынужден был писать на русском языке, поскольку император Александр II издал «эдикт», запрещающий издавать документы и книги на украинском языке. Поэтому Гоголь писал свои произведения на русском, чтобы быть напечатанным.

    Блогеры и журналисты указали Альбац на незнание истории. Так, радиоведущий Юрий Будкин напомнил в своем Telegram-канале о том, что Гоголь умер за 25 лет до того, как Александр II подписал такой указ. «Он власть получил, когда Гоголь уже умер», – подчеркнул Будкин.

    «Мне, кстати, тут больше понравилось слово «эдикт», – написал блогер Сергей Шмидт. –  А то, что Гоголь умер за четыре года до начала царствования Александра II, так это он сам виноват. Его никто не заставлял». Шмидт считает, что нужно радоваться, что «профессор Альбац» (бывший профессор Высшей школы экономики) преподает сейчас у американских студентов, а не в России.

    Альбац была внесена в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

    Напомним, годы жизни Николая Гоголя - 1809-1852 гг, а император Александр Второй родился в 1818, взошел на престол в 1855, а умер в 1881 году.

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    26 сентября 2023, 15:29
    Херш объяснил причины решения США взорвать «Северные потоки»

    Журналист Херш: США взорвали «Северные потоки», опасаясь потери влияния на Германию и Европу

    Херш объяснил причины решения США взорвать «Северные потоки»
    @ Imago Images/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Администрация президента США Джо Байдена «взорвала трубопроводы» «Северный поток» и «Северный поток – 2», поскольку опасалась утраты влияния на Германию и Западную Европу в целом, заявил американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

    Херш в статье, опубликованной на ресурсе Substack, отметил, что такое решение было принято американскими не ради «победы» киевского режима или прекращения боевых действий на Украине. Это, считает он, произошло из-за опасений Белого дома, что Германия «включит поток российского газа» и что эта страна, а вслед за ней и НАТО по экономическим причинам попадут под влияние России, обладающей обширными и недорогими природными ресурсами, передает ТАСС.

    Главный страх США, по словам журналиста, заключается в утрате своего давнего первенства в Западной Европе.

    При этом те американцы, которые осуществляли операцию по уничтожению газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», не оставили никаких следов, «кроме успешного выполнения своей миссии», ничего, что подтвердило бы существование их команды, пишет Херш.

    По его словам, все сведения о миссии «набирались на пишущей машинке Royal или, возможно, Smith Corona с копией или двумя копиями». Работа, отметил он, велась так, будто интернета не существует. Белый дом был изолирован от подготовки операции, которая велась в Осло, сообщил Херш. После выполнения задачи все напечатанные на машинке бумаги и копирки были уничтожены, улик не осталось.

    «Можно сказать, что это идеальное преступление», – считает публицист.

    Ранее Генеральная прокуратура России обратилась к компетентным органам Германии, Дании, Швеции и Швейцарии о пересмотре отказов в исполнении российских запросов о правовой помощи в рамках расследования взрывов на «Северных потоках».

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    25 сентября 2023, 20:49
    Глава СПЧ прокомментировал избиение поджигателя Корана сыном Кадырова
    Глава СПЧ прокомментировал избиение поджигателя Корана сыном Кадырова
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Провокации в виде сжигания Корана недопустимы, однако существуют и правила содержания под стражей обвиняемых, заявил глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев. Так он прокомментировал видео с избиением поджигателя Корана, выложенное Рамзаном Кадыровым.

    «Считаю, что сжигание Корана – серьезное преступление, за которое должны наказывать по закону. Подобные провокации недопустимы в многоконфессиональной стране», – сказал Фадеев, сообщает Telegram-канал СПЧ.

    При этом он отметил, что есть правила содержания под стражей обвиняемых и подозреваемых, которые должны жестко соблюдаться. «Рассчитываю, что будет вынесено справедливое судебное решение в отношении обвиняемого в сжигании Корана», – сказал глава СПЧ.

    На видео отреагировала и член СПЧ Марина Ахмедова. «При всей благодарности Кадырову за помощь в СВО, я не то чтобы не согласна с избиением человека, находящегося в заведомо беззащитном состоянии, во мне все восстает против этого», – написала она в своем Telegram-канале.

    «Кадыров выложил видео, на котором его сын избивает человека, сжегшего Коран. А какое он имеет право это делать, нарушать закон? Никакого. Мы не средневековые феодалы, никакие оскорбления религии не оправдывают нарушения закона. Наказание для этого человека устанавливает суд. Но не сын Кадырова. Да и для самого сына как-то неблагородно пользоваться тем, что человек не может ему ответить. Такого быть не должно», – отметила Ахмедова.

    Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео, как его сын Адам Кадыров избил сжегшего Коран Никиту Журавеля. На видео мужчина наносит сидящему Журавелю несколько ударов руками и ногами.

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    25 сентября 2023, 22:55
    Политолог: Западному «десанту» приходится спасать Пашиняна от армян

    Политолог Григорьев: Премьер Армении заявлениями и действиями предал народы Армении и Нагорного Карабаха

    Политолог: Западному «десанту» приходится спасать Пашиняна от армян
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Запад прислал «десант» политиков и экспертов, чтобы оградить премьера Армении от протестующих в Ереване. А в это время российские миротворцы, рискуя жизнью, помогают преданным Пашиняном армянам в Нагорном Карабахе, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Максим Григорьев. Ранее США прислали в Ереван делегацию под руководством главы USAID Саманты Пауэр и помощника главы Госдепа США Юри Кима.

    «Не сомневаюсь, что Никол Пашинян войдет в историю Армении как предатель армянского народа. Идея Нагорного Карабаха была одной из важнейших для местных жителей. Премьер неоднократно своими заявлениями и действиями предал народы Армении и Нагорного Карабаха, когда заявил о том, что это территория Азербайджана», – пояснил Максим Григорьев, директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии.

    «И понять то, что происходит сейчас в Армении, несложно – люди выходят на улицы, чтобы заявить о том, что они против многократного предательства Пашиняна. И чтобы спасать армянского премьера от собственного народа, «высаживается» целый «десант» западных политиков, экспертов, членов неправительственных организаций, работающих на деньги США и Европы», – подчеркнул спикер.

    «Сам же Пашинян живет в западной парадигме. Он воспитанник тех стран, для которых ни интересы Карабаха, ни интересы армянского народа не представляют чего-либо важного», – отметил эксперт.

    «И параллельно с этим российские миротворцы героически, рискуя жизнями, продолжают спасать армян из Нагорного Карабаха. Около 700 человек находятся под их защитой, в том числе женщины и дети. Наши военные вывозят людей и обеспечивают им охрану, питание», – резюмировал Григорьев.

    В понедельник в Ереван прибыла делегация из США, в которую входят, в частности, глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр, помощник главы Госдепа США Юри Ким и сенатор Гэри Питерс, сообщает «Спутник Армения».

    Пауэр заявила, что делегация прибыла в Армению с целью подчеркнуть приверженность США ее суверенитету, территориальной целостности и демократии. По словам Пауэр, Вашингтон продолжит работать с Ереваном и Баку для достижения долгосрочного мира, который «обеспечит экономическую выгоду и стабильность для армянского народа».

    В это время представитель армянского национального комитета по координации всенародного движения Андраник Теванян призвал к активизации общенациональной забастовки и анонсировал акции гражданского неповиновения в Ереване с утра вторника. По его словам, до 5 октября Пашинян должен быть отправлен в отставку.

    За минувшие сутки российские миротворцы, которые продолжают оказывать помощь населению Карабаха, обеспечили доставку для мирного населения Карабаха 190 тонн грузов с продовольствием и горюче-смазочными материалами. В расположении миротворческого контингента продолжают оставаться 715 мирных жителей, в том числе 402 ребенка, организовано их размещение, питание и оказание медицинской помощи.

    Кроме того, врачи российского миротворческого контингента оказали медпомощь пострадавшим при взрыве бензоколонки в Степанакерте, сообщает Telegram-канал Peacekeeper. Наиболее тяжелых раненых эвакуируют в медицинский отряд специального назначения.

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    26 сентября 2023, 08:21
    Белый дом заявил об израсходовании средств на поддержку Украины

    Белый дом: У США осталось средств на поддержку Украины лишь на несколько недель

    Белый дом заявил об израсходовании средств на поддержку Украины
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    У Соединенных Штатов осталось «немного средств», предназначенных для поддержки Украины, дальнейшая помощь может оказаться под вопросом без решения Конгресса о выделении дополнительного финансирования, сообщили в Белом доме.

    Как отметил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби в интервью каналу CNN, имеющихся средств хватит «еще на несколько недель или около того». По его словам, отсутствие дополнительного финансирования, которое запросила действующая администрация, «сильно скажется» на американских возможностях поддерживать Украину «дальше осенью и в зимние месяцы», передает РИА «Новости».

    Кирби призвал законодателей скорее выделить 24 млрд долларов, которые запросил президент США Джо Байден, пока на фронте, по его оценке, сохраняются «благоприятные условия» для украинского контрнаступления.

    Возможный шатдаун, то есть приостановка деятельности федерального правительства по причине отсутствия утвержденного Конгрессом бюджета, как подчеркнул Кирби, также негативно повлияет на поставки оружия Украине. Такая ситуация может возникнуть уже 1 октября.

    При этом он подтвердил, что на Украину прибыла первая партия американских танков Abrams.

    Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин привел семь фактов, подтверждающих, что Вашингтон и Брюссель проиграли «войну на истощение» против России.

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    26 сентября 2023, 10:39
    Россия резко раскритиковала Швецию по делу о диверсии на «Северных потоках»
    Россия резко раскритиковала Швецию по делу о диверсии на «Северных потоках»
    @ Danish Defense Ministry/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Власти Швеции за год, пока длится расследование диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», продемонстрировали полную профессиональную некомпетентность, заявило посольство России в Стокгольме.

    В комментарии диппредставительства, опубликованном в его Telegram-канале, говорится, что за целый год шведы так и не дали ответа на вопрос об исполнителях диверсий.

    «Местные власти лишь снова и снова демонстрировали свою полную профессиональную некомпетентность», – подчеркивается в заявлении российской стороны. Посольство выразило удовлетворение тем, что Швеция по крайней мере не последовала примеру Германии и «не стала выдумывать не имеющих ничего общего с реальностью сказок», чтобы «покрыть своих заокеанских покровителей».

    На протяжении года шведские следователи, по мнению российской стороны, занимались только тремя вещами: скрывали эфемерные итоги своей деятельности, объясняя это вопросами нацбезопасности; устанавливали якобы имеющиеся «возможные угрозы для Швеции» вместо того, чтобы искать виновных в диверсии; вновь и вновь сдвигали сроки окончания следствия.

    Посольство России призвало шведскую сторону «не пытаться замести следы этого преступления» и «хоть раз поработать по-настоящему».

    Накануне посол России в Германии Сергей Нечаев заявил по случаю годовщины взрывов на «Потоках», что страны, которые устанавливают обстоятельства теракта, до сих пор не представили никаких конкретных результатов. По его словам, проводимое расследование вызывает обоснованные вопросы в отношении объективности и беспристрастности.

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    26 сентября 2023, 15:07
    Вяльбе посоветовала Исинбаевой закрыть рот

    Вяльбе посоветовала Исинбаевой закрыть рот и «жить в своей Испании»

    Вяльбе посоветовала Исинбаевой закрыть рот
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева должна перестать публично оправдываться по теме своего отъезда из России, заявила в рамках шоу «На два слова» глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

    «Ну и слава богу, что она свалила отсюда с такими открытыми глазами. «Я с Бахом (глава МОК) дотерла, а майор – это все номинально». Ребят, ну так нельзя. Сначала ты у президента на груди плачешь, а потом Родину предаешь. Надо как-то определиться, она уже не маленькая девочка. Она детей уже воспитывает своих», – передает РИА «Новости» слова Вяльбе.

    «Не пыталась и никогда не пойму ее. Да, это ее выбор, но я ее не пойму. Особенно из-за того, что она отреклась от ЦСКА. Для меня это еще более неприятно. А можно быть олимпийским чемпионом номинально? Тогда пускай закроет свой рот и живет в своей Испании, или где она там живет? И радуется жизни там теперь», – добавила Вяльбе.

    Напомним, Исинбаева в своих социальных сетях сообщила, что в сентябре 2023 года возобновит работу в комиссии спортсменов МОК, поскольку организация не нашла оснований для отстранения ее от выполнения своих обязанностей.

    Сенатор Сергей Цеков и депутаты Госдумы Анатолий Вассерман и Елена Драпеко заявили газете ВЗГЛЯД, что слова Исинбаевой – попытка откреститься от своей Родины. Известные спортсмены сочли ошибкой заявление Исинбаевой.

    Исинбаева также удалила из соцсетей пост про участие в «команде Путина».

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    26 сентября 2023, 14:19
    Лавров счел хамством заявление главы МИД Финляндии о плате россиян за Украину

    Лавров назвал хамством заявление главы МИД Финляндии о плате россиян за Украину

    Лавров счел хамством заявление главы МИД Финляндии о плате россиян за Украину
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление главы МИД Финляндии Элины Валтонен о том, что россияне должны «платить цену» за происходящее на Украине, абсолютно хамское, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Министр предположил, что из-за неопытности Валтонен высказалась напрямую, санкции против России вводятся, чтобы страдали простые российские граждане. Лавров считает, что, видимо, она хочет, чтобы народ российский поднялся против собственного правительства, передает ТАСС.

    Он назвал заявление главы МИД Финляндии абсолютно хамским и считает, что страна «семимильными шагами выдвигается в передовики антироссийской, русофобской кампании Запада».

    Лавров также удивился, с какой скоростью Финляндия растоптала свой нейтральный статус, свою репутацию и влилась в антироссийский проект США.

    Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью американским СМИ признала, что санкции, введенные Западом в отношении России, нацелены в том числе на простых россиян, но, по ее словам, за ситуацию, которая сложилась на Украине, россиянам «нужно платить».

    Напомним, ранее власти Финляндии приняли решение запретить въезд в страну зарегистрированных в России легковых автомобилей.

    Москва не раз подчеркивала, что никогда не представляла угрозы для Финляндии или Швеции.

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    25 сентября 2023, 20:07
    Российскую феминистку нашли убитой в Турции

    Подозреваемый в убийстве российской феминистки жених арестован в Турции

    Российскую феминистку нашли убитой в Турции
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    В турецком Эрзуруме найдена мертвой фемактивистка из России Анастасия Емельянова. Ее жених, с которым она познакомилась в «Тиндере», арестован по подозрению в убийстве.

    Феминистка и активистка Анастасия Емельянова перестала выходить на связь с близкими в прошлую среду, но турецкая полиция начала ее поиски только в пятницу. Россиянку нашли убитой в Эрзуруме. Местная полиция выясняет обстоятельства трагедии, по подозрению в убийстве задержан бойфренд Анастасии Низар.

    Как выяснилось, активистка познакомилась с мужчиной в «Тиндере». В личном блоге Анастасия рассказывала, что тот проявлял себя заботливым и любящим человеком. Она писала, что чувствует себя «в подвале в Эрзуруме с ним лучше, чем в нормальной квартире с подругой», пишет «СтарХит».

    В октябре они собирались подать документы в загс, Анастасия строила большие планы на будущее. Она называла своего избранника «самым заботливым зайчиком».

    По словам ее подруги Анастасии Полозковой, она была очень аккуратной в плане безопасности: всегда сообщала, где и с кем; скидывала геолокацию и всегда ждала дома, в случае если кто-то задерживался.

    Анастасия Емельянова известна как активистка, которая боролась за права женщин, освещала проблемы домашнего насилия. По словам друзей, она помогла множеству пострадавших от абьюза. Сейчас семья Емельяновой решает вопрос о транспортировке ее тела из Турции в Россию.

    Ранее танцовщица из Хабаровска вместо отпуска в ОАЭ попала в сексуальное рабство.

    Коментарии (20)
    25 сентября 2023, 21:59
    В Ереване оппозиция назвала дату, когда Пашинян должен уйти в отставку

    В Ереване оппозиция потребовала от Пашиняна уйти в отставку до 5 октября

    В Ереване оппозиция назвала дату, когда Пашинян должен уйти в отставку
    @ РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Лидеры оппозиции заявили, что до 5 октября действующий премьер Армении Никол Пашинян должен быть отправлен в отставку.

    Акцию протеста в Ереване в прямом эфире транслировал местный телеканал 24ТВ.

    Один из лидеров протестного движения Андраник Теванян призвал протестующих консолидировать все силы, чтобы до 5 октября, до встречи Пашиняна с Алиевым, «Никол был отправлен в отставку». Он отметил, что никто не знает, какие убийственные для Армении документы он готов вновь подписать, и подчеркнул, что допустить этого никак нельзя, передает ТАСС.

    Накануне на площади Республики в центре Еревана собрались более тысячи протестующих, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

    После начала 20 сентября «антитеррористической» операции Азербайджана в Нагорном Карабахе в Ереване вспыхнули протесты, продолжающиеся до сих пор. Они применили новую тактику: блокировали улицы с помощью электросамокатов. Сообщалось о столкновении манифестантов с полицией. В пятницу полиция Еревана провела массовые задержания протестующих.

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    25 сентября 2023, 20:15
    Жена Зеленского назвала условие отказа мужа от второго президентского срока

    Жена Зеленского объяснила условие его отказа от второго президентского срока

    Жена Зеленского назвала условие отказа мужа от второго президентского срока
    @ Mads Claus Rasmussen/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский не будет баллотироваться на второй срок, если почувствует, что украинское общество этого не хочет, заявила его супруга Елена.

    «Если он будет чувствовать, что украинское общество больше не хочет видеть его руководителем страны, то, скорее всего, он не будет баллотироваться», – приводит РИА «Новости» ее слова.

    Ранее экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин выразил мнение, что Владимир Зеленский потеряет власть в случае проведения выборов.

    Коментарии (20)
    26 сентября 2023, 13:03
    Украина попросила у Запада «аналоги русских «Калибров»

    Economist: Украина просит у Запада ракеты для стратегических бомбардировщиков

    Украина попросила у Запада «аналоги русских «Калибров»
    @ Tech. Sgt. Jacob N. Bailey/U.S. Air Force

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина просит у Запада крылатые ракеты большой дальности, предназначенные для стратегических бомбардировщиков, которых у нее нет и получить которые у Запада она вряд ли сможет, следует из публикации издания Economist.

    Журнал приводит слова источника в генштабе вооруженных сил Украины, который заявил, что Киев хочет получить «аналоги русских «Калибров» и Х-101», отметив, что из-за скорости и маневренности эти ракеты трудно перехватывать. Российская ракета Х-101 относится к классу авиационных крылатых ракет большой дальности и способна наносить удары на расстоянии до 5500 км.

    На Западе аналогом Х-101 можно назвать американскую авиационную крылатую ракету большой дальности AGM-86, но она может запускаться только со стратегических бомбардировщиков B-52, передает РИА «Новости».

    Как пишет издание, Вашингтон в принципе не может предоставить киевскому режиму авиакомплексы стратегического класса. Другой аналог Х-101 – авиаракета AGM-129, но ее также может носить только B-52 и, согласно данным западной прессы, она была снята с вооружения и утилизирована.

    Аналогом российской ракеты «Калибр» можно также назвать крылатую ракету морского и наземного базирования BGM-109 Tomahawk, но для ее старта используются пусковые установки Mk 41, которые либо устанавливаются на корабли, либо используются в наземной системе ПРО США Aegis Ashore, либо применяется с атомных подлодок, которых также у Киева быть не может.

    Ранее президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями оборонно-промышленного комплекса заявил, что анализ военных конфликтов указывает на растущую роль крылатых ракет, которыми должна быть оснащена армия.

    Коментарии (20)
    26 сентября 2023, 16:07
    Херш: Шольц знал о планах США по взрыву «Северного потока» из-за СВО
    Херш: Шольц знал о планах США по взрыву «Северного потока» из-за СВО
    @ The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил об осведомленности канцлера ФРГ Олафа Шольца о планах США по взрыву «Северных потоков» из-за спецоперации России на Украине.

    В статье, опубликованной на ресурсе Substack, Херш заявил, что «тогда и сейчас некоторые члены команды ЦРУ считали, что немецкий лидер был полностью осведомлен о тайном планировании разрушения трубопроводов», передает ТАСС.

    Публицист уточнил, что речь идет о визите Шольца в Вашингтон 7 февраля прошлого года, когда Байден в своей речи пригрозил покончить с «Северным потоком – 2» в случае начала спецоперации России на Украине.

    Ранее в Швеции назвали сроки завершения расследования взрывов на «Северных потоках».

    Коментарии (3)
    26 сентября 2023, 17:22
    Блогер Милохин объяснил причину ненависти россиян к себе
    Блогер Милохин объяснил причину ненависти россиян к себе
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Блогер и музыкант Даня Милохин считает, что в России его ненавидят за исполнение гимна Украины.

    Милохин в интервью на YouTube-канале «Мадонна Мур» рассказал, что причиной, по которой его ненавидят в России, стало исполнение гимна Украины с другом Артуром Бабичем во время онлайн-трансляции в ноябре прошлого года, передает РИА «Новости».

    Блогер согласился, что «это звучало так себе» и «на это можно довольно таки сильно обижаться». Милохин добавил, что не стал бы петь украинский гимн, если бы знал, что это обернется скандалом.

    На прошлой неделе военкомат объявил блогера Даню Милохина в розыск, потому что он не встал на учет по месту жительства.

    Коментарии (37)
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