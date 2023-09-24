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В ДТП с маршруткой в Нижегородской области пострадали 17 человек
В Нижегородской области в результате столкновения маршрутной «Газели» с грузовиком погибли три человека, 17 – пострадали, сообщил минздрав региона.
Как уточнили в ведомстве, в ДТП около деревни Шелокша погибли три человека, 17 человек пострадали, из них девять человек госпитализированы в областную клиническую больницу (пять человек в тяжелом состоянии, четыре человека – состояние средней степени тяжести), восемь человек, в том числе один ребенок, – оказана необходимая медицинская помощь, отпущены домой на амбулаторное лечение, передает РИА «Новости».
Маршрутная «Газель» и грузовик столкнулись в воскресенье около 9.40 на трассе М-7 около села Шелокша Кстовского района. По предварительным данным, ДТП произошло из-за выезда грузовика на встречную полосу.
Ранее сообщалось, что маршрутка врезалась в рекламный щит в Энгельсском районе Саратовской области, пострадали семь человек, в том числе один ребенок.