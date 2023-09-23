Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.19 комментариев
Российские танкисты рассказали, как случайно прорвали первую линию обороны ВСУ
Трое военнослужащих танковой дивизии рассказали, как случайно прорвали первую линию обороны ВСУ.
По словам одного из бойцов, около 9.00, выехав на БТР-82, они заблудились из-за особенностей местности. Находясь под обстрелом противника, они все же смогли прорвать первую линию обороны украинских сил.
«Уже по факту поняли, что произошло. Заехали не туда», – пошутил один из солдат в интервью, опубликованном на Telegram-канале «Соловьев».
За выполнение боевой задачи военнослужащие были награждены орденом Мужества.
Ранее сообщалось, что ВС России отбросили ВСУ на исходные позиции на Угледарском направлении.