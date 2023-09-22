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    5 комментариев
    22 сентября 2023, 20:37

    Канада выделила Украине 482 млн долларов и танки Leopard

    Канада выделила Украине 482 млн долларов и танки Leopard
    @ U.S. Army/Markus Rauchenberger

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти Канады в рамках очередного пакета военной помощи выделили Киеву 482 млн долларов и танки Leopard 2, а также пообещали ввести новые санкции против России, сообщает телеканал CTV со ссылкой на источник.

    Также на военную помощь в течение «следующих нескольких лет» будет передано 482 млн долларов, передает РИА «Новости». Точное количество танков, которые Оттава намерена передать Киеву, не уточнялось, не говорилось и о том, что будет включено в новые санкционные списки.

    Ожидается, что о новом пакете объявил премьер-министр Джастин Трюдо в рамках визита президента Владимира Зеленского в Канаду.

    Ранее в США утвердили новый пакет военной помощи Киеву, в него включили ПВО, снаряды и артиллерию.

    22 сентября 2023, 13:28
    ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе

    Губернатор Развожаев сообщил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота в Севастополе

    ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Киевский режим нанес ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что осколок упал возле театра Луначарского. Он попросил местных жителей в случае обнаружения подобных осколков не подходить к ним и звонить по номеру «112». Также он призвал сохранять спокойствие и не публиковать фотографии и видео.

    Ранее в пятницу дежурные силы ПВО уничтожили у побережья полуострова Крым украинскую управляемую ракету и два БПЛА.

    Коментарии (119)
    22 сентября 2023, 00:01
    Подполье сообщило об ударе по производящему танки для ВСУ заводе в Харькове

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные произвели удар по Харьковскому заводу транспортного машиностроения имени Малышева (ХЗТМ), сообщил координатор пророссийского Николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Удар нанесли утром 21 сентября по складским помещениям предприятия, сказал Лебедев РИА «Новости».

    Отмечается, что завод производит и ремонтирует танки для нужд украинской армии.

    Собеседник издания указал, что всего зафиксировано шесть взрывов, третий из них сопровождался большим облаком дыма с искрами.

    Лебедев подчеркнул, что харьковское подполье заранее сообщало о пополнении складов техникой на предприятии.

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    22 сентября 2023, 15:44
    Лукашенко: США дали отмашку сливать Зеленского
    Лукашенко: США дали отмашку сливать Зеленского
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Польша получила «отмашку из-за океана» о том, чтобы «сливать» президента Украины Владимира Зеленского, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко.

    «Вы думаете, что Польша просто так сегодня давит эту бедную Украину?» – поинтересовался Лукашенко на пленарном заседании республиканского семинара-совещания о развитии животноводства. По словам Лукашенко, связано это с тем, что Варшава получила «отмашку из-за океана»: «Надо уже сливать этого Зеленского, надоел он».

    В Соединенных Штатах вскоре пройдут президентские выборы, напомнил Лукашенко, отметив, что в сторону Украины никто не будет смотреть. «А нам надо защититься. Потому что мы не знаем, что ждать от этих бешеных политиков Польши», – приводит его слова БелТА.

    В Кремле ранее прогнозировали, что трения, возникшие между Варшавой и Киевом, а также Киевом и другими столицами Европы, будут нарастать.

    Коментарии (15)
    22 сентября 2023, 14:52
    Эксперт назвал направления зимнего наступления ВСУ

    Военный эксперт Кнутов: Зимнее наступление ВСУ нужно НАТО для испытаний техники в мороз

    Эксперт назвал направления зимнего наступления ВСУ
    @ REUTERS/Marko Djurica

    Tекст: Евгений Поздняков

    Вашингтон силами Украины хочет опробовать собственные тактики ведения войны зимой. ВСУ не готово ко второй волне наступления – это обернется трагедией для личного состава. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в ходе визита в США Владимир Зеленский пообещал Джо Байдену, что ВСУ не прекратят контрнаступление предстоящей зимой.

    «На сегодняшний день Украина не располагает ресурсами, необходимыми для начала еще одной волны контрнаступления. Тем не менее Зеленский, будучи подконтрольным западным странам, вынужден подчиняться США, которые хотят с помощью зимней атаки ВСУ проверить собственные наработки ведения конфликта в чрезвычайных условиях», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Для Вашингтона этот вопрос имеет принципиальную важность. Продвижение Украины в декабре или январе позволит опытным путем установить особенности поведения техники НАТО при низких температурах. Таким образом, Штаты в первую очередь рассматривают намечающуюся операцию в испытательном ключе», – считает собеседник.

    «На реальные успехи ВСУ никто не надеется. Наступление будет проводиться сразу по нескольким направлениям: Артемовск, Токмак, Мариуполь и Времевский участок. Могут попробовать пройти и по Каховскому водохранилищу. Когда здесь замерзнет грунт, проведение атаки станет довольно удобным», – отмечает эксперт.

    «Отмечу, что подобные действия понесут за собой колоссальные риски для личного состава ВСУ. Снег аннулирует возможность скрыться от глаз наших военных. Поэтому Украина, скорее всего, будет пытаться перенести основные действия в район городской застройки, где в качестве надежной защиты можно использовать здания», – подчеркивает собеседник.

    «При этом они попытаются успеть до заморозков, ведь в противном случае условия для атаки значительно ухудшатся. России стоит всерьез озаботиться планами ВСУ зимой снова пойти в наступление. Необходимо нарастить количество артиллерии, чаще наносить удары с помощью авиации. Нельзя забывать и про поражение тыловых объектов: склады и линии коммуникаций должны регулярно уничтожаться», – резюмирует Кнутов.

    Ранее в ходе визита в США Владимир Зеленский встретился с президентом страны Джо Байденом и пообещал ему, что ВСУ не прекратят контрнаступление предстоящей зимой. Об этом сообщает издание The New York Times. При этом глава Штатов подчеркнул, что они останутся с Украиной до тех пор, пока «тяжелая война с Россией» не завершится.

    Кроме того, Байден заявил, что уже на следующей неделе США начнут поставки танков Abrams. Он также выразил надежду, что обе партии выразят единый порыв в готовности продолжения поддержки ВСУ. «Я рассчитываю на здравый смысл Конгресса», – уточнил Байден. В пакет поставок также вошли снаряды, артиллерия, противотанковые вооружения и вторая батарея ПВО Hawk.

    Во время посещения Вашингтона Зеленский также успел встретиться и с американскими сенаторами. Ссылаясь на слова представителя Нью-Йорка, демократа Чака Шумера, газета пишет, что глава Украины подчеркивал невозможность ВСУ противостоять ВС РФ без поддержки со стороны западных стран.

    В свою очередь Зеленский заявил, что наступление не должно останавливаться, поскольку Россия «потеряла людей и профессиональную армию». Он также подчеркнул, что «будет трудно», но у ВСУ уже есть «опыт прошлого года».

    При этом Зеленский сообщил, что планируется «деоккупация» Артемовска и двух других городов, название которых он отказался раскрыть. Тем не менее, по его словам, у военных уже есть «всеобъемлющие планы», способные привести украинскую армию к успеху.

    Ранее американские СМИ сообщали об опасениях Зеленского по поводу возможного ослабления поддержки Украины Вашингтоном.

    Коментарии (12)
    22 сентября 2023, 03:00
    Зеленского в Нью-Йорке встретили оскорбительной надписью

    Зеленского в Нью-Йорке встретили оскорбительной надписью на фоне украинского флага

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинского президента Владимира Зеленского встретили в американском городе Нью-Йорк надписью «Слава Урине», сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Авторы подписи перепутали буквы в националистическом приветствии «Слава Украине» на гигантском уличном экране, вместо этого там высветилась надпись «Glory to Urine» («Слава Урине»).

    Рядом с подписью на фоне украинского флага авторы «приветствия» повесили портрет самого Зеленского. Видеозапись с этим приветствием Захарова опубликовала в своем Telegram-канале.

    «Видимо, что-то знают», – прокомментировала дипломат ролик.

    Напомним, украинского президента, приехавшего в США, также не допустили до выступления перед Конгрессом, спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что у законодателей не хватило на это времени.

    Коментарии (10)
    22 сентября 2023, 12:26
    Авиаэксперт объяснил отказ Украины от французских истребителей Mirage 2000

    Авиаэксперт Гусаров: Украина отказывается от поставок устаревших Mirage в надежде получить F-16

    Авиаэксперт объяснил отказ Украины от французских истребителей Mirage 2000
    @ Staff Sgt. Michael B. Keller/ U.S. Air Force/Wikimedia

    Tекст: Илья Абрамов

    Французские истребители Mirage действительно морально устарели. На Украине опасаются, что при согласии их получить, офис Зеленского лишится возможности выторговать более современные самолеты, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее на Украине заявили, что ВСУ не нужны истребители Mirage 2000.

    «Mirage – это французский истребитель четвертого поколения, предназначенный для ведения воздушных боев. Украинцы видят, что схожие по характеристикам самолеты, которые уже стоят на вооружении ВСУ, проигрывают современным российским машинам, таким как Су-35. Поэтому офис Зеленского отказывается от поставок старой техники», – сказал главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.

    «Самолеты F-16, которые так активно выпрашивает Украина, также относятся к четвертому поколению. Однако, согласно замыслу противника, они нужны для ударов по наземным целям в нашем тылу, так как эта техника может нести ракеты Storm Shadow и их аналоги», – подчеркнул эксперт.

    «Но чтобы использовать современные ракеты, на самолете должно быть установлено специальное оборудование, обеспечивающее сопряжение между оружием и носителем. Видимо, Mirage для этого не приспособлен, что делает его малополезным», – акцентирует собеседник.

    «Если украинцы взяли бы Mirage, то западные страны могли бы притормозить поставки более современных самолетов под предлогом наличия у ВСУ техники. И хотя истребители пятого поколения ВСУ, скорее всего, так и не поставят, украинцы считают, что могут получить самолеты лучше Mirage, например тот же F-16», – резюмировал Гусаров.

    Ранее представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украине не нужны французские истребители Mirage и другие устаревшие западные самолеты, которые уничтожит российская система ПВО. По его словам, ВСУ «важна любая помощь, но не в виде Mirage 2000».

    Игнат добавил, что Украина не может себе позволить принимать «что угодно» из авиационного парка. «Это просто нерационально, это просто будет истощать работу наших людей», – сказал он. Также представитель ВСУ отметил, что украинским военным нужен многоцелевой, современный самолет, а Mirage 2000 – устаревшая модель.

    Ранее Игнат заявлял, что Украина в перспективе хотела бы получить от США истребители пятого поколения F-35, а от Швеции – истребители нового поколения, которые находятся в стадии разработки.

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что не исключает возможность поставок Украине самолетов. Однако для этого нужно соблюдение трех критериев. Первый – полезность для украинской армии, в том числе с точки зрения продолжительности обучения персонала. Второй критерий, по словам Макрона, заключается в том, чтобы передача оружия не приводила к эскалации. В-третьих, эти поставки не должны ослабить обороноспособность Франции.

    Коментарии (6)
    22 сентября 2023, 05:34
    Лавров призвал Гутерреша к процедуре арбитража против США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты продолжают нарушать обязательства по Соглашению о Центральных учреждениях ООН, отказывая российским и другим дипломатам в визах, следует начать запуск арбитража против США, заявил глава МИД России Сергей Лавров генсеку ООН Антониу Гутеррешу.

    США нарушают обязательства по Соглашению о Центральных учреждениях ООН от 1947 года, в такой ситуации необходим запуск арбитража против этой страны, заявил Лавров Гутеррешу, сообщается на сайте МИД.

    Также министр в беседе с генсеком подчеркнул необходимость соблюдения руководством ООН и всеми сотрудниками Организации принципов беспристрастности и равноудаленности.

    Лавров указал на недопустимость использования в статистических и других документах ООН «двойных стандартов» применительно к различным территориям.

    Напомним, в пятницу Лавров и Гутерреш в ходе встречи также обсудили украинский конфликт.

    Коментарии (7)
    22 сентября 2023, 03:40
    Офицер рассказал, как спецслужбы Украины вербуют российских военных

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские спецслужбы пробуют вербовать офицеров ВС России с помощью различных мессенджеров, рассказал один из офицеров, с которым связались вербовщики с Украины.

    Представители спецслужб Украины написали собеседнику РИА «Новости» в мессенджере WhatsApp, один из них представился от имени его друга.

    Вербовщик пояснил, что готов помочь «в определенных вопросах», в ходе диалога офицер понял, что его хотят подтолкнуть на военное преступление. Об этом было доложено вышестоящему командованию, оно уже доложило российским спецслужбам.

    Дальше переписка проходила под контролем спецслужб России. Украинские спецслужбы предлагали за деньги предоставлять данные, координаты расположения техники, войск, личного состава, командных и наблюдательных пунктов.

    За предоставление координат техники соседних подразделений вербовщики предлагали одну сумму, но при подтверждении уничтожения этой техники они предлагали доплату. Подразделение, где служит сам офицер, обещали не обстреливать.

    Также собеседнику предложили выезд в другие страны «под защиту международных наблюдателей» вместе с семьей.

    В дальнейшей переписке вербовщик представился как представитель ООН, который занимается военнопленными и проводит их переброску из России в другие страны. Он также заявил, что является российским гражданином.

    Контакт с вербовщиками уже прекращен, они пытались оказать психологическое давление, переходя на угрозы или на дружеские просьбы.

    Коментарии (9)
    22 сентября 2023, 10:48
    Зеленский пообещал Байдену продолжить наступление зимой
    Зеленский пообещал Байдену продолжить наступление зимой
    @ JULIA NIKHINSON/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в США, где он встретился с американским лидером Джо Байденом, пообещал, что Киев не прекратит свое контрнаступление предстоящей зимой.

    «Мы не можем остановиться зимой. Это трудно. Но у нас есть опыт прошлого года», – приводит слова Зеленского The New York Times.

    В ходе общения с американскими СМИ в рамках своего визита в США Зеленский также заявил о намерении киевского режима захватить Бахмут (Артемовск) и еще два города. «Я не скажу вам, какие города, извините», – сказал украинский президент, заверив, что у ВСУ имеется «очень обширный план».

    Во время встречи в Капитолии с американскими сенаторами Зеленский, по данным NYT, заявил, что без помощи со стороны Запада Украина проиграет в этом конфликте.

    В ходе встречи с Зеленским Байден заявил, что других вариантов, кроме как продолжать оказание военной помощи киевскому режиму, не существует. Кроме того, президент США сообщил об утверждении нового пакета военной помощи киевскому режиму, куда включили ПВО, снаряды и артиллерию.

    Между тем, как писали американские СМИ, Зеленский подозревает, что приверженность президента США поддержке Киева ослабевает.

    Коментарии (35)
    22 сентября 2023, 14:58
    В результате ракетного удара ВСУ по штабу ЧФ в Севастополе погиб один военный
    В результате ракетного удара ВСУ по штабу ЧФ в Севастополе погиб один военный
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    В результате ракетного удара, который вооруженные силы Украины нанесли по штабу Черноморского флота России в Севастополе, по имеющейся информации, погиб один военнослужащий, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что при отражении ракетной атаки средствами ПВО было сбито пять ракет.

    Отмечается, что повреждено историческое здание штаба Черноморского флота.

    Как сообщал ранее в пятницу губернатор Михаил Развожаев, гражданская инфраструктура вокруг штаба Черноморского флота в Севастополе не пострадала. Среди мирных жителей пострадавших, по его данным, нет.

    Коментарии (62)
    22 сентября 2023, 06:39
    Средства ПВО предотвратили атаку беспилотников на Крым и Кубань

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим в ночь на пятницу попытался совершить террористическую атаку с помощью беспилотников, сообщило Минобороны России.

    Дежурные средства ПВО уничтожили два украинских дрона над Черным морем у юго-восточного берега Крыма и в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Министерство уточнило, что украинская сторона атаковала беспилотниками самолетного типа.

    До этого российские средства ПВО уничтожили над Черным морем и Крымом 19 украинских беспилотников, еще по одному было уничтожено над Курской, Белгородской и Орловской областями.

    Коментарии (0)
    22 сентября 2023, 15:14
    Экс-разведчик США объяснил, почему у Украины нет шансов победить Россию

    Экс-разведчик Риттер: У Киева нет шансов победить Россию на поле боя

    Tекст: Ольга Никитина

    Российской армией руководят лучшие в мире офицеры, которые не оставят Вооруженным силам Украины никаких шансов на победу, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

    Риттер в эфире американского шоу The Jimmy Dore Show, в частности, отметил, что генерал-полковник Романчук, командующий группировкой ВС России на Запорожском направлении, «превосходит любого американского генерала», как и остальные русские генералы.

    Они, по словам Риттера, хорошо подготовлены. Также он отметил, что российские Вооруженные силы обладают «великолепным» оружием, а также «отличным руководством и мотивацией», передает РИА «Новости».

    «У украинцев нет шансов победить Россию на поле боя», – подчеркнул бывший американский разведчик. Он отметил, что в ходе своего так называемого контрнаступления ВСУ не смогли прорвать даже первую линию обороны, а за ней, напомнил Риттер, следуют «вторая, третья и четвертая» линии.

    «Они (Киев – прим. ВЗГЛЯД) уже все потеряли. Для Украины все кончено», – заключил эксперт.

    Газета ВЗГЛЯД писала о разочаровании Запада в украинском контрнаступлении.

    Коментарии (4)
    22 сентября 2023, 00:51
    Байден утвердил новый пакет помощи Украине с ПВО и артиллерией
    Байден утвердил новый пакет помощи Украине с ПВО и артиллерией
    @ CPL A. GALAN JR./ United States Marine/Wikimedia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Утвержден новый пакет военной помощи киевскому режиму, в него решили включить ПВО, снаряды и артиллерию, заявил президент США Джозеф Байден.

    В пакет войдут снаряды, артиллерия и противотанковое вооружение, вторая батарея ПВО Hawk, сказал Байден, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что аналогичные системе Hawk комплексы планируется поставлять каждый месяц в течение зимы.

    Также в пакет включат пусковые установки и системы перехвата.

    Между тем госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что пакет оценивается в 325 млн долларов, сообщает ТАСС.

    Ранее Al Jazeera сообщала, что киевский режим вскоре должен получить новый пакет военной помощи от США на 325 млн долларов. По этой информации, в него должны войти управляемые авиационные ракеты класса «воздух – воздух» AIM-9 Sidewinder.

    Коментарии (12)
    22 сентября 2023, 16:32
    Премьер Украины предложил возвести оборонительные укрепления по всей линии фронта

    Премьер Украины Шмыгаль высоко оценил укрепления Российской армии на Запорожском направлении

    Премьер Украины предложил возвести оборонительные укрепления по всей линии фронта
    @ Thomas Imo/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил оборонительные сооружения ВС России на Запорожском направлении и заявил, что Украине следует строить такие же.

    «Мы видим, как россияне за полгода укрепились на Запорожском направлении. Нам нужно укрепляться абсолютно не меньше», – сказал он, передает ТАСС.

    Эффективная полоса фортификаций, по словам украинского премьера, должна быть по всей линии фронта.

    Ранее Шмыгаль заявлял, что власти Украины в этом году выделят в общей сложности 54,6 млрд долларов на военные нужды и сектор безопасности.

    Коментарии (14)
    22 сентября 2023, 14:25
    Буданов захотел «вернуть» Украине «славную историю»

    Глава ГУР Украины Буданов заявил, что Украине надо «вернуть свою славную историю»

    Tекст: Ольга Никитина

    Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что якобы только Украина является наследницей Киевской Руси, и призвал вернуть «эту славную историю» нынешнему киевскому режиму.

    Буданов в эфире украинского ТВ заявил, что Россия будто бы занимается «подменой реальности». «Нам нужно вернуть свою историю. Это мы Киевская Русь», – приводит его слова РИА «Новости».

    «Это наши пращуры и Москву палили в свое время», – утверждал глава ГУР МО Украины, косвенно упоминая среди героев запорожского гетмана Петра Сагайдачного, который в составе войск польского короля Владислава осаждал Москву в 1618 году.

    Еще до начала спецоперации официальный Киев неоднократно обвинял Москву в попытке «украсть историю». В России неоднократно подчеркивали, что у Украины не было государственности до XX века и никаким «древним» государством она не является.

    Искажение истории, к которому прибегает киевский режим, порой доходит до абсурда. Так, МИД Украины в прошлом году утверждал, что якобы еще князь Владимир в десятом веке решил, что Киев должен вступить в Евросоюз.

    Коментарии (19)
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