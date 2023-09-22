В ЦИК решили активнее привлекать молодежь к избирательному процессу

Памфилова рассказала о заинтересованности ЦИК в участии молодежи в избирательном процессе

В студии состоялся совместный с ЦИК просветительский марафон «Выборы в России: история и современность», посвященный празднованию 30-летнего юбилея отечественной избирательной системы. Памфилова рассказала, что избирательная комиссия – это срез всего нашего общества, благодаря чему выстраивается доверительная система и учитываются все интересы.

«Я уверена, что вы точно кого-то знаете из избирательной комиссии, это может быть член вашей семьи, сосед, друг или ваш сокурсник. Мы сократили число госслужащих в составах комиссии всего до 6%, а остальная часть – это представители гражданского общества, разных организаций. Это полный срез общества по политическому, социокультурному, национальному, религиозному и профессиональному признакам. Уже почти 1 млн членов нашего общества являются частью избирательной системы», – приводятся слова Памфиловой на сайте общества «Знание».

«Мы заинтересованы в участии молодежи. Нельзя смотреть только в будущее, не опираясь на прошлое, но и, скажем, пренебрегать настоящим. У вас есть возможность формировать систему управления более качественно, быть неравнодушными людьми. Не все равно, кто придет на тот или иной уровень власти, и что в результате будет. Поэтому очень важен активный избиратель, думающий, даже критически настроенный наблюдатель, член комиссии – принципиальный, который ничего не упустит. Мы во всем этом заинтересованы, потому что это страна наша и ваша», – сказала глава ЦИК.

Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль в приветственном слове отметил, что история выборов в России насчитывает более 1000 лет. «Институт выборов – это основа демократии и современного общества. История выборов в России, этого института народовластия насчитывает более 1000 лет, а значит, имеет свой уникальный путь, культуру, свои подходы и технологии. Многие из западных стран и близко не подошли к тому уровню честности, справедливости и удобства выборов, которые мы смогли реализовать в своей стране», – отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Помимо того, с лекциями о становлении избирательного процесса в России в марафоне выступили русский историк и философ, писатель, консервативный публицист Сергей Перевезенцев, член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Андрей Шутов, а руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов обсудил с участниками просветительского события социологический портрет современного избирателя.

