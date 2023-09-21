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Пашинян опроверг массовые жертвы среди мирного населения Карабаха
Пашинян: Сообщения о массовых жертвах среди мирного населения в Карабахе не соответствуют действительности
Премьер-министр Армении Никол Пашинян опроверг распространяемые в армянском сегменте соцсетей сообщения о массовых жертвах среди мирного населения Нагорного Карабаха.
Пашинян заявил, что информация о массовых жертвах среди гражданского населения в Нагорном Карабахе не соответствует действительности, передает ТАСС.
Премьер также опроверг информацию о том, что азербайджанские войска находятся в Степанакерте. «Был инцидент в окрестностях Степанакерта, но режим прекращения огня в целом сохраняется», – подчеркнул он.
Ранее омбудсмен Армении Анаит Манасян сообщила, что в результате начатой 19 сентября военной операции ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе погибли 32 человека и более 200 пострадали.