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    Вера в то, что деньги на вас свалятся, если вы только подберете ключ к вселенной, научитесь нужным трюкам, овладеете правильными методами, – главное, что внушают адептам. Мысль, что так не бывает, отвергается как пораженческая.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Станут ли украинцы новыми готами

    Постоянно появляются новости об ужасном поведении украинских беженцев в Европе, которые ведут себя так, как будто им все должны. Но не верится, что миллионы украинцев устроят акции протеста, если ЕС перестанет давать оружие режиму Зеленского. Ведь главное – получать пособие.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Всемирные игры дружбы – идеальный ответ Западу

    Россия создаст «стерильные» соревнования. На них не будет места политическим распрям и притеснениям атлетов из той или иной страны. Адекватные мира сего увидят, где на самом деле спорт может жить вне политики.

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    21 сентября 2023, 13:42

    Немецкий эксперт объяснил пустой зал ГА ООН во время речи Шольца

    Германский политолог Рар: Мир не видит Германию в высшей лиге

    Немецкий эксперт объяснил пустой зал ГА ООН во время речи Шольца
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Выступление канцлера ФРГ Олафа Шольца на Генассамблее ООН оказалось провальным. Его призывы включить Германию в Совбез ООН практически никто не услышал, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее в Совете Федерации указали, что произошедшее с Шольцем на ГА ООН показывает, что поезд истории проехал «остановку «Берлин».

    «Шольцу, естественно, не понравилось, что ему пришлось выступать перед пустым залом. Дело в том, что выступление было назначено на 21:00 час, когда уставшие от множества выступлений делегации ушли на вечерние ланчи. Стоит отметить, что многие выступления на ГА ООН проходят перед пустым залом, за исключением, пожалуй, президента США. В Нью-Йорке важнее не речи в зале, а переговоры в кулуарах», – описал ситуацию германский политолог Александр Рар.

    «Реакции в Германии на произошедшее не будет, но неприятный привкус после этого, конечно, останется. Шольц в своей речи ратовал за постоянное членство Германии в Совбез ООН. Немцы уверены, что достойны этого места. С этой точки зрения Берлину особенно обидно было осознавать, что этот посыл остается почти не услышанным. Немцы видят, хотя им это трудно признать, что их страну не рассматривают как члена высшей лиги», – подчеркнул он.

    «Кроме того, далеко не все присутствующие на ГА ООН представители стран в восторге от присущего немецким политикам надменного, поучительного тона в разговорах с другими государственными лидерами. Это тоже стало одной из причин провального выступления Шольца» – добавил собеседник.

    Ранее в Сети появилось фото того, как канцлер ФРГ Олаф Шольц выступал на Генассамблее ООН перед почти пустым залом. Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков предположил в своем Telegram-канале, что это может быть связано с отсутствием интереса к политику и возглавляемой им стране.

    «Канцлера Шольца на Генассамблее ООН слушает практически пустой зал. Возможно, впервые в истории ООН: не интересен ни он сам, ни позиция Германии. Поезд истории остановку «Берлин» уже миновал», – написал сенатор.

    При этом, стоит отметить, что также на ГА ООН генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт рассказал про очередь в переговорную главы МИД РФ Лаврова. При встрече генсек ЛАГ поинтересовался у Лаврова, как у него дела. «Все хорошо, только от изоляции страдаем», – сыронизировал российский министр.

    21 сентября 2023, 08:33
    Россия ответила на провокационную речь президента Южной Кореи в ООН

    Посольство России назвало провокационной речь президента Южной Кореи Юн Сок Еля в ООН

    Россия ответила на провокационную речь президента Южной Кореи в ООН
    @ REUTERS/Caitlin Ochs

    Tекст: Ольга Никитина

    Заявления главы Республики Корея Юн Сок Еля о военном сотрудничестве России и КНДР, прозвучавшие в ходе выступления на Генассамблее ООН, являются безосновательными, провокационными и конфронтационными, заявило посольство России в Сеуле.

    В заявлении диппредставительства, опубликованном в его Telegram-канале, говорится, что заявления руководителя Республики Корея, прозвучавшие 20 сентября, не могут не вызывать глубокого сожаления. Отмечается, что власти Южной Кореи присоединились к пропагандистской кампании, инициированной Вашингтоном и направленной на дискредитацию российско-северокорейского сотрудничества.

    Подобные спекулятивные заявления расцениваются российской стороной как провокационные и конфронтационные. Подобная позиция, как подчеркивается в заявлении, идет в русле развязанной коллективным Западом во главе с США агрессивной гибридной войны против нашей страны.

    Заявления южнокорейской стороны выдержаны в «лучших» традициях «мегафонной» дипломатии и методов пресловутой фальшивой «пробирки» бывшего американского госсекретаря США Колина Пауэлла, говорится в сообщении диппредставительства России.

    В ходе выступления в ООН Юн Сок Ель, в частности, заявил, что Республика Корея посчитает «прямой провокацией» и угрозой поставки вооружения из КНДР в обмен на российские военные технологии. Российские дипломаты в этой связи подчеркнули, что Москва выполняет все взятые на себя международные обязательства, включая отношения с «добрым соседом и давним партнером КНДР».

    Напомним, сотрудничество России и КНДР обеспокоило Японию, США и Южную Корею.

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    21 сентября 2023, 10:07
    Польша резко ответила на идею Зеленского о включении Германии в СБ ООН

    Варшава: Германия не рассчиталась за преступления Второй мировой войны

    Польша резко ответила на идею Зеленского о включении Германии в СБ ООН
    @ Emmanuele Contini/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Инициатива президента Украины Владимира Зеленского о включении Германии в число постоянных членов Совета Безопасности ООН должно вызывать «глубокое возражение», заявил замминистра иностранных дел Польши, представитель правительства республики по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик.

    Мулярчик на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) заявил, что Германия «не рассчиталась за грабежи и военные преступления во время Второй мировой войны против Польши, поляков и других народов, включая Украину». Берлин, по его словам, не может стать «гарантом мира и безопасности в мире». Мулярчик назвал это «очевидным», передает РИА «Новости».

    В прошлом году Варшава выдвинула список требований к Германии за ущерб, принесенный стране в годы Второй мировой войны. Польские власти в качестве компенсации за «варварство немцев» требуют около 6,2 трлн злотых (около 1,3 трлн долларов).

    Власти Германии не раз подчеркивали, что не видят оснований для каких-либо выплат, так как в 1953 году Польша официально отказалась от репараций.

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    19 сентября 2023, 16:56
    Украина отказалась от 10 танков Leopard из Германии
    Украина отказалась от 10 танков Leopard из Германии
    @ Thomas Imo/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим отказался от переданных Берлином 10 старых танков Leopard 1A5 из-за их технического состояния, сообщают источники Spiegel.

    Украинская сторона сообщила в специальный штаб при немецком Минобороны, что прибывшие в Польшу немецкие системы вооружения нуждаются в ремонте, сказали собеседники Spiegel, передает ТАСС.

    Отмечается, что из-за отсутствия технического персонала и запчастей переправка этих танков на украинскую территорию бессмысленна.

    Уведомление Украины вызвало беспокойство у немецкого руководства, Минобороны Германии оперативно направило технических экспертов в Польшу для проверки и обслуживания танков. Они установили, что переданные машины на самом деле нуждаются в ремонте.

    Ранее сообщалось, что Дании пришлось взять из музея шесть танков Leopard 1A5 для обучения украинских военных.

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    21 сентября 2023, 05:59
    В Германии обратили внимание на выступление Шольца перед пустым залом ГА ООН

    Bild: Канцлер ФРГ Шольц выступал на ГА ООН перед почти пустым залом

    В Германии обратили внимание на выступление Шольца перед пустым залом ГА ООН
    @ t.me/alexey_pushkov

    Tекст: Антон Никитин

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступал на ГА ООН перед почти пустым залом, сообщает Bild. Сенатор Алексей Пушков объяснил это тем, что поезд истории остановку «Берлин» уже миновал.

    Как отмечает издание, во время своего выступления в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке Шольц выступал перед почти пустым залом, передает РИА «Новости».

    Комментируя ситуацию, сенатор Алексей Пушков предположил в своем Telegram-канале, что это может быть связано с отсутствием интереса к политику и возглавляемой им стране.

    «Канцлера Шольца на Генассамблее ООН слушает практически пустой зал. Возможно, впервые в истории ООН: не интересен ни он сам, ни позиция Германии. Поезд истории остановку «Берлин» уже миновал», – написал Пушков.

    Как подчеркнул парламентарий, решения в новом мире теперь принимаются в других местах.

    Напомним, в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о непонимании Шольцем реалий в зоне СВО. Днем ранее Шольц выразил мнение, что условием мирных переговоров по Украине является вывод с этой территории российских войск.

    Коментарии (23)
    21 сентября 2023, 06:43
    Генсек ЛАГ рассказал про очередь в переговорную Лаврова на ГА ООН

    Генсек ЛАГ Ахмед Абу аль-Гейт рассказал про очередь в переговорную главы МИД России Лаврова на ГА ООН

    Генсек ЛАГ рассказал про очередь в переговорную Лаврова на ГА ООН
    @ t.me/MariaVladimirovnaZakharova

    Tекст: Антон Никитин

    Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт в ответ на шутку министра иностранных дел России Сергея Лаврова о «страданиях от изоляции» рассказал, что в переговорную главы МИД РФ в штаб-квартире ООН стоит целая очередь.

    При встрече генсек ЛАГ поинтересовался у Лаврова о том, как у него дела. «Все хорошо, только от изоляции страдаем», – сыронизировал российский министр. Генсек ЛАГ оценил шутку, подчеркнув, что в переговорную Лаврова в штаб-квартире ООН на полях сессии Генеральной Ассамблеи стоит целая очередь, передает ТАСС.

    Ранее в Германии обратили внимание на выступление канцлера ФРГ Олафа Шольца перед пустым залом ГА ООН. Сенатор Алексей Пушков объяснил это тем, что поезд истории остановку «Берлин» уже миновал.

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    20 сентября 2023, 21:40
    Лавров обвинил Запад в разжигании гражданской войны на Украине
    Лавров обвинил Запад в разжигании гражданской войны на Украине
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Западные страны сорвали выполнение Минских соглашений, поэтому несут ответственность за «развал Украины» и разжигание в ней гражданской войны, заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

    По словам Лаврова, Запад избегает предметного разговора по решению украинской проблемы, передает ТАСС. «Видимо, для честного диалога аргументов у него нет», – сказал российский министр.

    Лавров указал на то, что на Западе «делают вид, что не помнят смысл Минских соглашений, заключавшийся в воссоединении Донбасса с Украиной при гарантии соблюдении прав человека».

    Также глава российского МИД отметил, что, говоря о территориальной целостности Украины, все молчат про решения ООН о необходимости для Парижа вернуть так называемую французскую Майотту в состав Союза Коморских островов, а для Лондона – уйти с архипелага Чагос.

    Ранее Лавров заявил о риске глобального конфликта из-за действий и позиции Запада.

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    20 сентября 2023, 03:59
    Делегация России во главе с Лавровым прибыла в Нью-Йорк для участия в ГА ООН

    Глава МИД Лавров во главе российской делегации прибыл в Нью-Йорк для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

    Делегация России во главе с Лавровым прибыла в Нью-Йорк для участия в ГА ООН
    @ Li Muzi/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров во главе российской делегации прибыл в Нью-Йорк для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

    Борт министра преодолел расстояние от Москвы до США по северному пути в облет недружественных стран за 11 часов 40 минут, передает ТАСС.

    Напомним, 20 сентября глава МИД России Сергей Лавров примет участие в заседании СБ ООН по Украине, где, как ожидается, может участвовать и Владимир Зеленский. В МИД подчеркнули, что Россия не ожидает «выхлопа» от этого заседания, скорее всего, он будет нулевой – очередное «шоу» с Владимиром Зеленским в главной роли.

    Напомним также, 24 февраля Генеральная Ассамблея ООН к годовщине специальной военной операции приняла антироссийскую резолюцию по Украине. За документ проголосовала 141 страна, против выступили семь, еще 32 делегации воздержались.

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    21 сентября 2023, 12:07
    Германия не поддержала предложение Украины лишить Россию права вето в Совбезе ООН
    Германия не поддержала предложение Украины лишить Россию права вето в Совбезе ООН
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Германия не поддерживает предложение украинского президента Владимира Зеленского о лишении России права вето в Совбезе ООН, заявила на канале ARD глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

    По ее словам, украинским партнерам на переговорах об этом постоянно говорилось, передает ТАСС.

    Бербок также отметила, что для дискуссии в Германии важно сказать, что не все, что предлагается украинским правительством, поддерживается.

    Ранее Польша резко ответила на идею Зеленского о включении Германии в СБ ООН.

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    19 сентября 2023, 04:29
    Полянский указал на неспособность США повлиять на статус России в СБ ООН

    Полянский указал на невозможность для США провести реформу СБ ООН без согласия других стран

    Tекст: Антон Антонов

    Попытки США проигнорировать мнение других стран ООН при проведении реформы Совбеза приведет к расколу организации, заявил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    Полянский сказал, что США «пытаются создать ощущение», будто они «могут какими-то своими шагами повлиять на статус» России в СБ. «Это абсолютно невозможно без потрясения основ организации, то есть фактически ее развала и раскола. На это идти никто не готов, в том числе и те же США», – приводит его слова ТАСС.

    Как заявил Полянский, США «прекрасно понимают», что у них нет «рычагов провести реформу без согласия» других членов СБ и «в принципе абсолютного большинства членов ООН». По его словам, решение должно быть «близким по возможности к консенсусу», так как потребует изменений в Уставе ООН и ратификации всеми странами.

    Заявления США об их попытках ограничить влияние России и Китая в ООН предназначены для внутреннего потребления, сказал Полянский. Полянский пояснил, что у США «большего влияния в Совете Безопасности, чем у них есть сейчас, не будет», а при расширении Совбеза в него «войдут страны, которые будут проводить независимую политику».

    Россия поддерживает такое расширение за счет стран «имеющих собственное мнение, а не членов блока НАТО или Евросоюза». Расширение может привести к концу доминирования Запада в СБ. «Неизвестно, как тогда американцы будут объяснять это своей публике на том этапе», – сказал Полянский.

    Он отметил, что «до практических шагов по реформе очень далеко», а США, «выдвигая популистский лозунг, избегают деталей»: сколько будет постоянных членов, какие категории, будет ли расширение только в категории постоянных членов или только в категории непостоянных членов и т.д. «Самое главное – кто будут эти страны, потому что здесь как раз начинаются разброд и шатания», – заявил он.

    Он пояснил, что Москва поддерживает «многосторонность», при которой «нет доминирования какого-либо государства», а США «говорят о многосторонности в рамках своего пресловутого «порядка, основанного на правилах», где правила формируют они сами». Позиция США подразумевает «вытеснение «неправильных» с их точки зрения государств – России и Китая». Страны глобального Юга не поддерживают такую концепцию, заявил заместитель постоянного представителя России.

    Напомним, СМИ сообщают, что Вашингтон хочет расширить Совбез до 21 страны, при этом 11 государств станут постоянными членами ведомства, однако лишь пять из них будут обладать правом вето.

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    21 сентября 2023, 12:24
    Глава МИД Германии заявила о «войне с Россией»
    Глава МИД Германии заявила о «войне с Россией»
    @ Kira Hofmann

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что «война с Россией» является сигналом для других стран и режимов, сообщило издание Die Welt.

    Глава МИД говорила о соблюдении Устава ООН, однако журналисты отметили неоднозначность ее слова, передают «Ведомости».

    Die Welt отмечает, что фразы о «войне с Россией» напоминают заявление Бербок о «войне против России», за которое ее раскритиковали.

    Ранее Бербок назвала диктатором главу КНР Си Цзиньпина. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Бербок накажут за эти слова.

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    19 сентября 2023, 00:20
    Лавров и Ван И обсудили ситуацию на Украине

    Лавров и Ван И указали на невозможность обсуждать урегулирование ситуации на Украине без участия России

    Tекст: Антон Антонов

    Главы МИД России и Китая Сергей Лавров и Ван И обсудили ситуацию на Украине и заявили о бесперспективности попыток урегулирования кризиса без учета интересов и тем более без участия России, сообщил российский МИД.

    Как сообщается на сайте МИДа, Лаврова и Ван И высоко оценили состояние отношений двух стран и обсудили двустороннюю повестку, контакты на высшем и высоком уровнях и участие России в октябрьском форуме инициативы «Один пояс, один путь» в Пекине.

    Лаврова и Ван И также рассмотрели взаимодействие в ООН, включая вопрос реформы Совбеза, заявили о необходимости развивать координацию в рамках ШОС и БРИКС «с учетом роста авторитета и представительности этих структур», а также в G20 и других международных форматах. Лавров рассказал Ван И о визите в Россию северокорейского лидера Ким Чен Ына.

    Отмечена «близость позиций сторон относительно действий США на международной арене» с указанием на «антироссийский и антикитайский характер» американской политики. Ван И рассказал Лаврову о беседе с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

    МИД сообщил, что переговоры Лаврова и Ван И в Москве прошли в присущем российско-китайскому диалогу доверительном и конструктивном ключе.

    Пресс-служба аппарата Совета безопасности России сообщила, что во вторник в Москве пройдут российско-китайские консультации по стратегической безопасности, в которых примут участие секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и министр иностранных дел Китая, передает РИА «Новости».

    Ван И прибыл в Россию в понедельник в рамках российско-китайского механизма консультаций по стратегической безопасности. Он заявил о готовности Китая работать с Россией над формированием многополярного мира.

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    21 сентября 2023, 13:08
    В Польше возмутились неприемлемыми жестами Киева

    В правительстве Польши назвали неприемлемыми заявления и жесты Киева последних дней

    Tекст: Ольга Никитина

    С украинской стороны в последние дни прозвучал ряд «абсолютно неприемлемых заявлений и дипломатических жестов», заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

    Мюллер заявил Польскому агентству печати (PAP), что Варшава не приемлет такие «неоправданные действия», передает ТАСС.

    Варшава и Киев в последнее время обмениваются резкими высказываниями, которые переходят в угрозы в адрес друг друга. Причиной разногласий стал вопрос поставок украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС. Польша инициировала меры по запрету поставок зерна с Украины, чтобы защитить внутренний рынок от обвала цен.

    Среди прочих вопросов в Польше болезненно отреагировали на предложение президента Украины Владимира Зеленского о включении Германии в число постоянных членов Совета Безопасности ООН.

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    20 сентября 2023, 20:48
    Лавров заявил о росте рисков глобального конфликта по вине Запада

    Tекст: Кристина Цыцура

    Западные страны обращаются к принципам Устава ООН сообразно своим корыстным геополитическим потребностям, сейчас растут риски глобального конфликта, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

    Такое отношение ведет к расшатыванию глобальной стабильности, обострению имеющихся проблем и очагов напряженности, заявил Лавров. «Растут и риски глобального конфликта», – передает ТАСС его слова.

    Глава МИД России заявил, что США и их союзники с момента распада СССР вмешивались в дела Украины. Лавров напомнил слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд, которая заявляла, что в конце 2013 года «на пестование послушных Западу политиков в Киеве Вашингтон потратил 5 млрд долларов».

    Напомним, Лавров в среду принимает участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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    19 сентября 2023, 13:58
    Слуцкий не получил визу для участия в Генассамблее ООН

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что не получил визу для участия в Генассамблее ООН.

    «Не дали визу. Так я выступаю там», – с иронией заявил он, передает РИА «Новости».

    Делегацию России на 78-й Генассамблее ООН возглавит глава МИД Сергей Лавров, также в состав делегации войдут замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, постпред РФ при ООН Василий Небензя.

    Коментарии (0)
    20 сентября 2023, 18:45
    Лавров начал участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН

    Tекст: Кристина Цыцура

    Глава МИД России Сергей Лавров начал программу участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН со встречи с главой МИД Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади.

    Встреча прошла в закрытом режиме, без допуска прессы, передает ТАСС.

    Также в ближайшее время ожидается выступление Лаврова на Совбезе по Украине.

    Напомним, неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке. Сергей Лавров проведет несколько двусторонних встреч и примет участие в заседании Совбеза ООН по Украине, где также планирует выступить и президент Украины Владимир Зеленский.

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