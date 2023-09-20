Минобороны Азербайджана опровергло информацию об обстреле гражданской колонны

Политолог: Армения лишилась последней светлой страницы прошлого

Политолог Гаспарян: Запад и ООН не станут накладывать санкции на Азербайджан за операцию в Карабахе

Tекст: Евгений Поздняков

«Судя по всему, конфликт закончится быстро. Азербайджан действует крайне решительно. Правительство страны заявляет о необходимости поражения военных объектов на территории Карабаха. Это логичный шаг, учитывая то, что ранее Армения признала юрисдикцию Баку над этим регионом. Собственно, новый хозяин и начал процесс выстраивания здесь государственности», – сказал политолог Армен Гаспарян.

«Азербайджан пребывает в восторге. Общество и политики невероятно рады осуществлению давних надежд. Они долго готовились к этому дню. Это видно даже по отражению текущих событий в государственных СМИ: отчеты, фотографии, видеоматериалы появляются с молниеносной скоростью. Все выполнено крайне профессионально», – отмечает собеседник.

«В Армении же люди наблюдают крах национальной идеи. Последние сто лет история этой страны состояла из природных и политических катастроф. Единственным светлым лучиком была победа в конфликте с Азербайджаном в 90-х годах. Теперь же у населения отнимают и эту страницу прошлого», – подчеркивает эксперт.

«При этом Ереван, похоже, не настроен на противодействие Баку в военном плане. Сегодня на площади столицы будут собираться недовольные граждане, однако вероятность того, что им удастся вынудить уйти действующее правительство в отставку, крайне мала. Пашинян же не похож на человека, который способен выйти из столь сложной ситуации», – считает политолог.

«В настоящий момент говорить о международной реакции достаточно трудно. Скорее всего, мировая общественность будет выступать с призывами к миру. Санкций по отношению к Баку со стороны западных государств и ООН ждать не стоит. К сожалению, Брюссель и Вашингтон привыкли закрывать глаза на агрессию в тех случаях, если им это удобно», – указывает Гаспарян.

«Отмечу, что США до сих пор не выступили с заявлениями по событиям на Кавказе. По большому счету, им все равно на этот регион. Главное, чтобы в происходящее не вмешивалась Россия, а национальные вопросы местных государств, как и жизни их населения, Белый дом мало волнуют», – акцентирует собеседник.

«МИД России займет миротворческую позицию. Официальный представитель МИД Мария Захарова уже призвала обе стороны сохранять приверженность достигнутым ранее договоренностям. Кроме того, она подчеркнула необходимость реализации уже намеченной дорожной карты», – резюмирует Гаспарян.



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Ранее войска Азербайджана начали «антитеррористическую» операцию на территории Нагорного Карабаха. Об этом сообщило министерство обороны страны. Отмечается, что Баку предпринял подобные действия в связи с необходимостью пресечения провокаций в регионе, разоружения и вывода армянских военных, нейтрализацией их инфраструктуры и обеспечения безопасности мирных жителей. Кроме того, целью Азербайджана является восстановление конституционного строя государства.

В свою очередь, министерство обороны Армении опровергло информацию о присутствии в Карабахе собственных вооруженных сил. Премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что Ереван не намерен начинать военные действия с Баку из-за текущей ситуации в регионе.

В Ереване около 500 человек вышли на митинг у здания правительства в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе. Протестующие скандируют лозунги против правительства Пашиняна и обвиняют в происходящем руководство страны. Премьер-министр страны заявил о неприемлемости призывов к госперевороту и отметил, что «нарушение правопорядка и стабильности» – это та цель, которую ставят перед собой противники Армении.



В России также отреагировали на действия Азербайджана. Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала стороны вернуться к дипломатическому урегулированию ситуации. По ее словам, Москва очень встревожена сложившейся в регионе ситуацией, однако она подчеркнула, что миротворцы РФ продолжат свою работу в рамках мандата в Нагорном Карабахе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в рамках конфликта Москва считает своей главной задачей обеспечение безопасности людей, в частности, армянского населения. Он подчеркнул, что РФ поддерживает связи с обеими сторонами. Диалог идет и по линии военных, однако, по его мнению, происходящее необходимо свернуть в дипломатическое русло.

В результате действий Азербайджана, непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) обратилась к Баку с призывом прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров для разрешения ситуации.