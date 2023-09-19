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Захарова обвинила Польшу в заинтересованности в миграции жителей Украины
Польша заинтересована в миграции граждан Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на слова замглавы МИД Польши Аркадиуша Мулярчика о том, что в миграционном кризисе на итальянском острове Лампедузе якобы есть интерес России.
Захарова в ответ на высказывания польского дипломата заявила, что «кто-то помогает людям пройти сотни, если не тысячи километров с территории Украины в Средиземное море, кто-то помогает им транспортироваться, кто-то, кто заинтересован в этом», передает «Коммерсант».
«Интерес в этом, несомненно, имеет Польша, которая неоднократно участвовала в смене режимов на Украине», – сказала она.
Мулярчик же утверждал, что Россия якобы помогает мигрантам из стран Центральной Африки транспортироваться через Средиземное море.
По его словам, за перевозку мигрантов отвечают преступные организации, «но на заднем плане, безусловно, есть Россия, чья цель – дестабилизировать ситуацию».
Напомним, из-за мигрантов в Италии объявлен режим ЧС.