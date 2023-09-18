Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?3 комментария
В Конгрессе США оказались шокированы неспособностью военных найти F-35
Конгрессвумен Мейс оказалась шокирована неспособностью военных США объяснить пропажу F-35
Корпус морской пехоты США не смог объяснить пропажу новейшего самолета-«невидимки» F-35 в Южной Каролине после катапультирования пилота, заявила конгрессвумен Нэнси Мейс.
Мейс заявила в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что Корпус морской пехоты США направил своих представителей, которые должны были ответить на вопросы конгрессвумен и ее сотрудников. Однако, как сообщила Мейс, встреча оказалась «одной из самых коротких» в ее жизни, поскольку никто из корпуса «не дал никаких ответов». Мейс назвала такую ситуацию шокирующей. По ее словам, «никто не знает, находится ли F-35 в воздухе или под водой».
«Как, черт возьми, можно потерять F-35? Почему нет никаких устройств слежения, и мы просим общественность – что, найти самолет и вернуть его?» – заявляла Мейс ранее, добавляя, что если у Корпуса морской пехоты не будет ответов, возможно, стоит обратиться за ними к Pepsi или Netflix.
Напомним, пилот F-35 катапультировался над штатом Южная Каролина и был доставлен в больницу в стабильном состоянии. Однако сам самолет не могут найти. Военные попросили помощи у американцев в поисках истребителя.