В Мелитополе открыли центр подготовки волонтеров для Всемирного фестиваля молодежи

Tекст: Валерия Городецкая

Центр привлечения и подготовки волонтеров Всемирного фестиваля молодежи создан на базе Министерства по молодежной политике администрации Запорожской области, передает РИА «Новости».

Зампредседателя Совета министров по социальным вопросам Запорожской области Алексей Лысов отметил, что «это большая заслуга всей команды по молодежной политике». «Завидую тем, кто реально поедет в Сочи на Всероссийский форум» – сказал он.

С открытием центра присутствующих поздравил министр по молодежной политике Запорожской области Антон Тицкий. «У нас есть большие амбиции видеть Запорожскую область не только логистическим центром новых территорий, но и смысловым драйвером развития молодежной политики не только в нашем субъекте, но и на всем юге России» – заявил министр.

Тицкий отметил, что открытие Центра – это «старт большой работы, которую нам необходимо сделать совместно с нашими коллегами из ЛНР и ДНР, и из Херсонской области». Он подчеркнул, что качество подготовки волонтеров в Центре будет одним из самых высоких в России.

В апреле президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Всемирного фестиваля молодежи. Он пройдет с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории «Сириус» в городе Сочи.