Фрагментация пойдет глубже и будет строиться вокруг сильнейших в экономическом и военном планах стран мира, которые смогут сформировать вокруг себя достаточные для существования и развития союзы, обладающие значимы ресурсным потенциалом и рынком сбыта. Это условно китайский, американский, российский, индийский, возможно турецкий и прочие проекты.0 комментариев
Минобороны рассказало об уничтожении групп ВСУ на Южно-Донецком направлении
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Чехов сообщил об уничтожении сил ВСУ в районе Приютного
В районе Приютного на Южно-Донецком направлении уничтожены две разведывательные и одна штурмовая группы вооруженных сил Украины, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов.
Кроме того, российские войска не дали группе ВСУ выйти в направлении Старомайорского, а также помешали ротации украинских подразделений севернее Никольского, передает РИА «Новости».
У Новополя ВСУ потеряли станцию РЭБ, у Пречистовки был уничтожен пикап с националистами, в Углесборочном – склад боеприпасов. В результате контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли шесть минометных расчетов. Российская авиация нанесла удары по ВСУ в районах Новомайорского, Урожайного, Пречистовки и Владимировки.
Чехов рассказал, что разведчик-оператор ефрейтор Никита Браславец на переднем крае обороны под огнем противника «за короткий срок определил и передал в вышестоящий штаб координаты расположения бронированной техники и скопления живой силы ВСУ». Российская артиллерия по этим координатам уничтожила «все выявленные объекты».
Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что на Купянском направлении истребитель-бомбардировщик Су-34 атаковал ВСУ в районе Песчаного. Вертолеты Ка-52 и Ми-28 и штурмовая авиация нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по украинским позициям у Синьковки, Котляровки, Макеевки, Терны, передает ТАСС.
В результате контрбатарейной борьбы уничтожены американская САУ М109 Paladin и три минометных расчета у населенных пунктов Песчаное, Крахмальное, Синьковка, Стельмаховка. Зыбинский сообщил, что ВСУ потеряли свыше двух взводов живой силы, автомобиль, девять БПЛА.
Накануне Министерство обороны России сообщило, что с начала СВО уничтожено 472 самолета ВСУ, 249 вертолетов, 6838 беспилотников, 437 ЗРК, 11919 танков и других боевых бронированных машин, 1151 машина РСЗО, 6411 орудий полевой артиллерии и минометов.