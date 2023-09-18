Начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Чехов сообщил об уничтожении сил ВСУ в районе Приютного

Tекст: Антон Антонов

Кроме того, российские войска не дали группе ВСУ выйти в направлении Старомайорского, а также помешали ротации украинских подразделений севернее Никольского, передает РИА «Новости».

У Новополя ВСУ потеряли станцию РЭБ, у Пречистовки был уничтожен пикап с националистами, в Углесборочном – склад боеприпасов. В результате контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли шесть минометных расчетов. Российская авиация нанесла удары по ВСУ в районах Новомайорского, Урожайного, Пречистовки и Владимировки.

Чехов рассказал, что разведчик-оператор ефрейтор Никита Браславец на переднем крае обороны под огнем противника «за короткий срок определил и передал в вышестоящий штаб координаты расположения бронированной техники и скопления живой силы ВСУ». Российская артиллерия по этим координатам уничтожила «все выявленные объекты».

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что на Купянском направлении истребитель-бомбардировщик Су-34 атаковал ВСУ в районе Песчаного. Вертолеты Ка-52 и Ми-28 и штурмовая авиация нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по украинским позициям у Синьковки, Котляровки, Макеевки, Терны, передает ТАСС.

В результате контрбатарейной борьбы уничтожены американская САУ М109 Paladin и три минометных расчета у населенных пунктов Песчаное, Крахмальное, Синьковка, Стельмаховка. Зыбинский сообщил, что ВСУ потеряли свыше двух взводов живой силы, автомобиль, девять БПЛА.

Накануне Министерство обороны России сообщило, что с начала СВО уничтожено 472 самолета ВСУ, 249 вертолетов, 6838 беспилотников, 437 ЗРК, 11919 танков и других боевых бронированных машин, 1151 машина РСЗО, 6411 орудий полевой артиллерии и минометов.