Индия занимает двойственное положение на мировой арене. Она дружит и с Россией, и с США. Так будет до тех пор, пока не определится явный победитель. И в этом подходе нет ничего постыдного.3 комментария
В полуфинал «Битвы роботов» прошли первые шесть команд
Минцифры сообщило о завершении первого отборочного этапа «Битвы роботов» и выходе в полуфинал чемпионата шести команд
Завершился первый отборочный этап чемпионата «Битва роботов», в полуфинал соревнований прошли шесть команд, сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.
Как сообщило Минцифры в своем Telegram-канале, поединки были зрелищными, мощными и непредсказуемыми, прямую трансляцию ВКонтакте смотрели почти 1,5 млн человек.
По итогам первого отборочного этапа «Битвы роботов», который прошел 16 сентября в МВЦ «Крокус Экспо», определились первые шесть команд, которые примут участие в полуфинале: Istok.Robotics, Атом, Большой брат, Mersus, Всеядные, ТурбоМехатроники.
Второй отборочный тур ждет всех любителей робототехники 20-21 октября в Перми, а полуфинал и финал состоятся в ноябре-декабре в Москве.
На участие в чемпионате через портал Госуслуг в этом году было подано более 190 заявок из девяти стран мира. По итогам отбора заявок сформировалось 76 команд. Задача участников – придумать и сконструировать робота в соответствии с требованиями регламента, а потом управлять им, чтобы выиграть в поединках. Победители и призеры поделят призовой фонд в 6 млн рублей.
Напомним, в апреле правительство России поддержало предложение Минцифры о ежегодном проведении в России Чемпионата по битве роботов. В начале сентября Минцифры определило даты этапов чемпионата «Битва роботов».