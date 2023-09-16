Премьер Италии попросила ЕС помочь снизить поток мигрантов

Bloomberg: Премьер Италии Мелони попросила помощи у ЕС из-за наплыва мигрантов из Африки

Tекст: Вера Басилая

Мелони пригласила главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен посетить остров Лампедуза, чтобы та убедилась в ЧС в связи с прибытием мигрантов, передает RT со ссылкой на Bloomberg.

Кроме того, итальянский премьер обратилась к главе ЕС Шарлю Мишелю с просьбой включить этот вопрос в обсуждение повестки дня совета ЕС в октябре.

Ранее сообщалось, что на итальянском острове Лампедуза объявили режим ЧП из-за наплыва мигрантов. Там начались столкновения прибывших из Африки с местной полицией.

Напомним, в апреле Совет министров Италии также сообщил, что из-за «исключительного увеличения потока мигрантов», которые прибывают в Италию по Средиземному морю, в стране объявляется режим чрезвычайной ситуации.