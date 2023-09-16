  • После атаки дрона ВСУ повреждена водонапорная башня в Белгородской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В Европе заговорили о поражении Украины
    ВКС России уничтожили украинские самолеты на аэродроме под Кривым Рогом
    На Украине заявили о попадании в «огненный мешок» в Черном море
    Названа причина смерти звезды сериала «Солдаты» Гришечкина
    Президент ЦАР отказал Макрону в выводе российских инструкторов из страны
    В США заявили о прекращении существования Украины как государства
    На Западе оценили успешный метод ВС России против ВСУ
    Миллиардер Фридман рассказал об отношении к россиянам за рубежом
    В Крыму ответили цитатой Молотова на заявления Киева об ударах ракетами
    Мнения
    Аббас Джума Аббас Джума Васудхайва Кутумбакам – Индия в политическом шпагате

    Индия занимает двойственное положение на мировой арене. Она дружит и с Россией и с США. Так будет до тех пор, пока не определится явный победитель. И в этом подходе нет ничего постыдного.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужны ли нам права человека

    Права человека – это как правила техники безопасности, которые пишутся кровью. В данном случае – очень большой кровью. Другое дело, что мы не можем признать за Западом монополии на то, чтобы выступать от имени прав человека.

    12 комментариев
    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов У НАТО началось осеннее обострение

    Военные маневры у границ России и Белоруссии ведут все без исключения страны НАТО, непосредственно граничащие с ними. И выглядит это если не как прямая угроза, то как недвусмысленный сигнал о подготовке к боевым действиям.

    7 комментариев
    16 сентября 2023, 19:27

    Премьер Италии попросила ЕС помочь снизить поток мигрантов

    Bloomberg: Премьер Италии Мелони попросила помощи у ЕС из-за наплыва мигрантов из Африки

    Tекст: Вера Басилая

    Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони призвала Европейский союз оказать содействие в пресечении потока нелегальных мигрантов из Африки, сообщает Bloomberg.

    Мелони пригласила главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен посетить остров Лампедуза, чтобы та убедилась в ЧС в связи с прибытием мигрантов, передает RT со ссылкой на Bloomberg.

    Кроме того, итальянский премьер обратилась к главе ЕС Шарлю Мишелю с просьбой включить этот вопрос в обсуждение повестки дня совета ЕС в октябре.

    Ранее сообщалось, что на итальянском острове Лампедуза объявили режим ЧП из-за наплыва мигрантов. Там начались столкновения прибывших из Африки с местной полицией.

    Напомним, в апреле Совет министров Италии также сообщил, что из-за «исключительного увеличения потока мигрантов», которые прибывают в Италию по Средиземному морю, в стране объявляется режим чрезвычайной ситуации.

    16 сентября 2023, 03:36
    Украинский военком раскрыл масштаб потерь ВСУ за год

    Военком Полтавской области Бережной заявил о потере от 80 до 90% мобилизованных осенью 2022 года в ВСУ военнослужащих

    Украинский военком раскрыл масштаб потерь ВСУ за год
    @ Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли от 80 до 90% личного состава, мобилизованного осенью 2022 года, заявил и.о. начальника Полтавского областного военкомата подполковник Виталий Бережной.

    Бережной пожаловался депутатам Полтавского горсовета, что в областном центре утвержденный генштабом ВСУ план мобилизации выполнили лишь на 13%, в то время как украинские части нуждаются в пополнениях, передает РИА «Новости».

    «Для примера, из 100 человек, которые пополнили подразделения осенью прошлого года, осталось 10-20, остальные – это погибшие, раненые и выведенные из строя», – приводит высказывание чиновника украинское интернет-издание «Полтавщина».

    Бережной сообщил, что в области вскоре будет сформирована «большая механизированная бригада». Военком попросил депутатов «всесторонне помочь этому процессу». Он предложил развернуть в микрорайонах Полтавы участки для уведомления и разместить там представителей местной власти, которые помогали бы «установить наличие военнообязанного».

    Накануне бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президента Украины Владимира Зеленского и его правительство уничтожат после разглашения данных о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ)с момента начала спецоперации.

    Напомним, во вторник президент России Владимир Путин заявил, что потери Украины с начала контрнаступления составили 71,5 тыс. человек, результатов и успехов у него нет.

    Коментарии (39)
    15 сентября 2023, 20:52
    В России задумались о запрете экспорта топлива
    В России задумались о запрете экспорта топлива
    @ Ведомости/Сергей Портер/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские власти рассматривают возможность запрета экспорта топлива на определенный срок и повышения экспортной пошлины на нефтепродукты для стабилизации цен, сообщили в правительстве РФ.

    Кабмин рассматривает два варианта стабилизации цен на топливо: полный запрет экспорта нефтепродуктов на определенный срок для насыщения рынка, а также повышение экспортной пошлины до 250 долларов за тонну на нефтепродукты, передает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве.

    Собеседник агентства рассказал, что по итогам совещания с компаниями и ведомствами, выступившими с рядом предложений по стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке, вице-премьер РФ Александр Новак поручил «в кратчайший срок финализировать решение исходя из эффективности влияния на цены на автомобильное топливо и последствий их применения для нефтяной отрасли».

    Ранее Минсельхоз России заявил об угрозе срыва полевых работ из-за дефицита топлива и горюче-смазочных материалов. Глава министерства предложил временно закрыть экспорт нефтепродуктов, пока не стабилизируется ситуация на внутреннем рынке.

    Коментарии (37)
    16 сентября 2023, 01:37
    Появились сообщения о мощном авиаударе по ВСУ под Купянском

    Украинские источники сообщили о мощном авиаударе по ВСУ под Купянском

    Появились сообщения о мощном авиаударе по ВСУ под Купянском
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Российские войска нанесли мощный удар по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском, сообщает Telegram-канал «Военная хроника» со ссылкой на украинские источники.

    По имеющимся у Telegram-канала «Военная хроника» данным, взрывы, предположительно, слышны между Калиново и Голубовкой, а также около Песчаного в Купянском районе, ранее там находились склады и пункты временной дислокации 14, 41 и 88-й ОМБр ВСУ.

    Напомним, 15 сентября Минобороны сообщало, что российские вертолеты и штурмовая авиация нанесли ракетно-бомбовые удары по ВСУ на Купянском направлении. Ранее в США признали успехи ВС России в районе Купянска.

    Коментарии (5)
    16 сентября 2023, 14:37
    ВКС России уничтожили украинские самолеты на аэродроме под Кривым Рогом
    ВКС России уничтожили украинские самолеты на аэродроме под Кривым Рогом

    Tекст: Вера Басилая

    Воздушно-космические силы России нанесли удар по аэродрому под Кривым Рогом в Днепропетровской области, уничтожены пять украинских самолетов, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, Воздушно-космическими силами России был нанесен удар по аэродрому Долгинцево в районе города Кривой Рог Днепропетровской области, уничтожены два истребителя МиГ-29 и три штурмовика Су-25 воздушных сил Украины.

    Ранее Минобороны сообщило, что средства ПВО обнаружили БПЛА и уничтожили его над территорией Белгородской области.

    Коментарии (43)
    15 сентября 2023, 23:35
    Глава Роскосмоса назвал причину крушения станции «Луна-25»

    Глава Роскосмоса Борисов: Корректирующий двигатель «Луны-25» не прекратил работу, так как не включился акселерометр

    Глава Роскосмоса назвал причину крушения станции «Луна-25»
    @ vk.com/roscosmos

    Tекст: Антон Никитин

    Межпланетная станция «Луна-25» разбилась из-за того, что корректирующий двигатель аппарата не прекратил свою работу, так как не включился акселерометр, показывающий изменение скорости, сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

    По словам главы Роскосмоса, основная причина аварии связана с тем, что корректирующий двигатель аппарата не прекратил свою работу по информации от акселерометра, показывающего изменение скорости, передает ТАСС.

    «Почему не включился [акселерометр], мы детально разбираемся», – отметил Борисов. Он сообщил, что у экспертов есть 16 версий, 11 из них уже проверили. Глава Роскосмоса заверил, что где-то в конце сентября планируется завершить работу и довести основные причины аварии до общественности.

    Борисов подчеркнул, что никто не дает 100% гарантии таким миссиям, поскольку никто не застрахован от нештатных ситуаций. Глава Роскосмоса отметил, что первым слова поддержки ему направил коллега из США. «Мы намерены достаточно детально изучить все причины, чтобы не повторить ошибки в будущем», – сказал Борисов, добавив, что выводы будут учтены в миссиях «Луна-26» и «Луна-27».

    Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что у миссии «Луна-25» была сложная задача, однако отсутствие успеха вовсе не означает, что программа будет завершена. В Ранее в Кремле назвали потерю «Луны–25» поводом устранить ошибки. Напомним, 1 сентября в НАСА показали новый кратер на поверхности Луны, который, вероятно, образовался после крушения российской автоматической станции «Луна-25».

    Коментарии (57)
    16 сентября 2023, 10:28
    Уходивший от погони водитель застрелил полицейского в Подмосковье

    Уходивший от погони водитель застрелил сотрудника Госавтоинспекции в Подмосковье

    Уходивший от погони водитель застрелил полицейского в Подмосковье
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Уходя от полицейской погони в Подмосковье мужчина открыл стрельбу по правоохранителям, погиб сотрудник Госавтоинспекции, сам нападавший ранен, сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

    Вечером в пятницу Сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить машину без номеров на Таракановском шоссе, однако водитель предпринял попытку скрыться, после погони в деревне Вертлино водитель вышел из автомобиля и выстрелил в направлении одного из инспекторов ДПС, передает РИА «Новости».

    По информации пресс-службы, от полученного ранения полицейский скончался, его напарник ответным огнем из табельного оружия ранил нападавшего, того госпитализировали.

    «Им оказался житель города Москвы, 1970 года рождения. Подозреваемый стрелял по полицейским из немецкого пистолета «Вальтер», при этом в машине подозреваемого также нашли заряженный охотничий карабин «Сайга», – сообщили в силовых структурах.

    Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства инцидента.

    В ходе обыска дома злоумышленника были обнаружены нацистская символика и портреты Адольфа Гитлера.

    В МВД рассказали, что погибшему сотруднику ГИБДД был 41 год, у него остались жена и четверо детей. Руководство главка выразило соболезнования родным и близким погибшего.

    Коментарии (11)
    16 сентября 2023, 04:30
    Умер звезда сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин

    Умер Заслуженный артист России Гришечкин, снимавшийся в сериалах «Солдаты», «Счастливы вместе», «Каменская», «Бригада»

    Умер звезда сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Заслуженный артист России Вячеслав Гришечкин умер на 62-м году жизни, сообщил его коллега, артист «Театра-студии на Юго-Западе» Антон Белов.

    «Вячеслав Германович. Родной. Покойся с Миром! <…> Спасибо за великий вклад: в статус, в развитие и имя нашего театра. <…> Навсегда в сердце», – написал Белов на своей странице в соцсети «Вконтакте», не раскрыв подробности смерти артиста.

    Гришечкин родился 28 июня 1962 года в Сочи. После школы поступил в ГИТИС, одновременно играл в «Театре-студии на Юго-Западе». С 2017 года он возглавлял театральную студию при Московском университете МВД, передает РИА «Новости».

    Фильмография Гришечкина насчитывает 167 картин, наиболее известные роли – в сериалах «Солдаты», «Счастливы вместе», «Каменская», «Бригада».

    Напомним, в январе 2021 года умер актер Дмитрий Гусев, снимавшийся в некоторых сериях «Папиных дочек», «Солдатах», «Глухаре», «Кухне», «Ворониных» и других сериалах.

    Коментарии (3)
    16 сентября 2023, 09:52
    Минобороны: Ту-160 оснастили крылатыми ракетами Х-БД с дальностью свыше 6,5 тыс. км

    Минобороны: Бомбардировщики Ту-160 получили оснащение крылатыми ракетами Х-БД с дальностью свыше 6,5 тыс. км

    Минобороны: Ту-160 оснастили крылатыми ракетами Х-БД с дальностью свыше 6,5 тыс. км
    @ Павел Кашаев/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-160 оснащены новыми крылатыми ракетами Х-БД с дальностью свыше 6,5 тыс. км, следует из распространенного Минобороны видео.

    Как сообщил в ходе посещения аэродрома Кневичи в Приморье главой Минобороны России Сергеем Шойгу и лидером КНДР Ким Чен Ыном командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, бомбардировщики оснастили двумя кассетами по шесть ракет, передает РИА «Новости».

    Также, Ким Чен Ыну представили турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС и дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3.


    Напомним, в субботу Ким Чен Ын и Сергей Шойгу посетили фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» во Владивостоке, где осмотрели противокорабельные ракетные комплексы «Уран» и универсальные комплексы крылатых ракет «Калибр», а также 100-миллиметровая автоматическая артиллерийская установка А-190.

    Коментарии (8)
    16 сентября 2023, 14:30
    Миллиардер Фридман рассказал об отношении к россиянам за рубежом

    Фридман: Состоятельные россияне в Великобритании считаются по умолчанию преступниками

    Миллиардер Фридман рассказал об отношении к россиянам за рубежом
    @ Михаил Фридман/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Великобритании всех богатых выходцев из России, похоже, уже без всяких исключений считают преступниками, заявил российский бизнесмен Михаил Фридман в интервью The Times.

    Бизнесмен рассказал изданию, что много лет живя в России, всегда испытывал чувство внутреннего напряжения, нужно было быть готовым к тому, что ситуация может резко поменяться. По его словам, приятное ощущение спокойствия и стабильности было одним из важных преимуществ в Лондоне, но и оно теперь утрачено после того, как против него ввели санкции, а в декабре прошлого года NCA провело обыск в принадлежащем Фридману особняке Атлон-хаус, передает ТАСС.

    Он назвал несправедливыми и безосновательными введенные против него санкции, добавив: он не уверен, что сможет отменить их через суд, поскольку введенные против него рестриктивные меры являются «политическим инструментом».

    Фридман рассказал, что был удивлен, что из-за совершенно простого дела NCA устроили спецоперацию с пятью десятком полицейских и перекрытием дорог во всей округе. При этом, по словам бизнесмена, обыск в его доме проходил под вой сирен и крики полицейских, которые изъяли деньги, документы и технику в его особняке.

    Согласно решению суда, NCA придется компенсировать ущерб, нанесенный собственности в ходе обыска, вернуть изъятые деньги вещи, а также паспорт Фридмана, и оплатить его судебные издержки.

    Миллиардер заявил, что не совершил ни одного противоправного действия и никогда не нарушал закон, в том числе налоговое законодательство, ни в одной стране мира. По его словам, он почувствовал себя «униженным и беззащитным в стране, где гордятся защитой «прав и свободы» своих граждан.

    Ранее служба безопасности Украины (СБУ) предъявила российскому бизнесмену Михаилу Фридману обвинение в финансировании спецоперации.

    В августе бывшего совладельца Sense Bank, работавшего под брендом «Альфа-банк Украина», бизнесмена Михаила Фридмана обвинили в выводе капитала на Украине. Сообщалось о возбуждении уголовного дела.

    Напомним, президент России Владимир Путин призвал бизнесменов вкладывать капиталы в России, чтобы «не наступать дважды на одни и те же грабли».

    Коментарии (22)
    16 сентября 2023, 13:38
    ВС России обернули в бегство группы ВСУ в районе Работино

    Рогов: Российские военные обернули в бегство группы ВСУ в районе Работино

    ВС России обернули в бегство группы ВСУ в районе Работино
    @ Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные обернули в бегство штурмовые группы украинских войск в районе села Работино Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, произошло несколько атак боевиков ВСУ небольшими группами без задействования тяжелой техники, но они понесли потери и сбежали, так как по ним «отработала артиллерия», передает РИА «Новости».

    «Число уничтоженных боевиков исчисляется десятками. С нашей стороны очень хорошо себя показали бойцы 291 полка. Разведка быстро определяла, а артиллерия отрабатывала», – подчеркнул Рогов.

    Также он отметил, что близ Работина был разрушен пункт временной дислокации украинских войск.

    По мнению Рогова, американские танки Abrams при их поступлении на линию фронта в Запорожскую область ждет тот же позор, что и немецкие Leopard и британские Challenger.

    «Как показал опыт британских танков Challenger, американские танки не пробудут долгое время целыми на линии фронта», – добавил он.

    Рогов сообщил, что Abrams существенно уступает Challenger, эти танки не станут для украинских боевиков вундерваффе, в чем США стараются убедить и одурачить жителей подконтрольных Зеленскому территорий.

    Ранее в США признали успехи России в уничтожении западной бронетехники. В частности, российские войска прожигают броню западной техники даже самыми недорогими отечественными противотанковыми установками типа «Корнет», в США и Европе задумываются о ее эффективности.

    Коментарии (18)
    16 сентября 2023, 12:23
    Женщину с дочкой избили в салоне красоты в Москве

    Полиция начала проверку сообщения об избиении посетителей салона красоты в Москве

    Женщину с дочкой избили в салоне красоты в Москве
    @ Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

    Tекст: Кристина Цыцура

    Полиция проводит проверку после сообщений в СМИ об избиении девочки и ее матери в одном из салонов красоты в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

    Сотрудники полиции дадут правовую оценку действиям участников конфликта, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что в салоне красоты в центре Москвы, куда записалась 16-летняя девочка, администраторы избили посетителей. Причиной конфликта стал отказ принимать скидочный купон и нежелание оказывать услугу дешевле.

    Мать девушки обратилась в полицию.

    Коментарии (24)
    15 сентября 2023, 21:57
    Зеленский пообещал ответить Европе на запрет украинской сельхозпродукции

    Зеленский: Киев ответит на несоблюдение решения ЕК о снятии эмбарго на ввоз зерна с Украины

    Зеленский пообещал ответить Европе на запрет украинской сельхозпродукции
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответить соседним европейским странам за несоблюдение решения Еврокомиссии не продлевать эмбарго на ввоз украинского зерна.

    В публикации в своем Telegram-канале Зеленский сообщил, что Киев отреагирует на несоблюдение решения ЕК не продлевать запрет на ввоз зерна с Украины, отметив, что «Украина будет цивилизованно отвечать», передает ТАСС.

    «Сейчас важно, чтобы европейское единство сработало и на двустороннем уровне. Чтобы соседи во время войны Украину поддержали», – написал Зеленский.

    Ранее Еврокомиссия приняла решение не продлевать эмбарго на ввоз украинского зерна. После этого Венгрия запретила ввоз 24 видов сельхозпродукции в страну с Украины. Также запретили ввоз украинского зерна Словакия и Польша.

    Коментарии (15)
    16 сентября 2023, 09:14
    Пушков предсказал действия Киева после отрезвляющих шагов соседей

    Сенатор Пушков: Киев продолжит курс на евроинтеграцию, несмотря на решение по зерну

    Пушков предсказал действия Киева после отрезвляющих шагов соседей
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Украина продолжит стремиться в Европу, несмотря на условия неопределенности по вступлению в ЕС и НАТО и показательных шагов соседских стран по блокировке украинской агропродукции, выразил мнение сенатор Алексей Пушков.

    В своем Telegram-канале он указал, что перспективы вступления Украины в западные союзы в данный момент «тонут в вязком тумане геополитической неопределенности», а Польша, Венгрия и Словакия решительно блокируют поставки украинского зерна вопреки Брюсселю и Берлину.

    «При этом Украина будет делать все то же самое, что делала со времен майдана – всячески прорываться в Европу», – заверил Пушков.

    Также сенатор добавил, что у Киева «не может быть другой политики», власти Украины будут позиционировать себя в качестве «последнего рубежа, защищающего Запад от России».

    «Даже если ее так никуда и не примут, нынешняя киевская власть так и будет довольствоваться ролью буфера, изображая ее как историческое призвание Украины», – заключил Пушков.

    Накануне власти Польши заявили о том, что намерены продлить запрет на ввоз зерна с Украины, вопреки решению Еврокомиссии снять эмбарго.

    Коментарии (4)
    16 сентября 2023, 17:10
    На Украине заявили о попадании в «огненный мешок» в Черном море

    Экс-советник Кучмы Соскин: Черное море закрыто для Украины из-за «огненного мешка»

    На Украине заявили о попадании в «огненный мешок» в Черном море
    @ Aleksander Lyskin/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина лишилась доступа к Черному морю из-за присутствия там кораблей российского флота, Киев попал в «огненный мешок», заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

    По его словам, Россия блокирует почти все перевозки в Черном море, Украина практически потеряла возможность экспорта товаров морским путем. Соскин отметил, что Киеву приходится искать альтернативные пути для отправки продукции за рубеж, особенно после того, как восточноевропейские страны ввели запрет на экспорт украинского зерна, передает РИА «Новости».

    Соскин заявил, что Украина оказалась в тяжелейшем положении, в так называемом огненном мешке.

    Ранее Еврокомиссия приняла решение не продлевать эмбарго на ввоз украинского зерна. После этого Венгрия запретила ввоз 24 видов сельхозпродукции в страну с Украины. Также запретили ввоз украинского зерна Словакия и Польша.

    Президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответить соседним европейским странам за несоблюдение решения Еврокомиссии не продлевать эмбарго на ввоз украинского зерна.

    Коментарии (5)
    15 сентября 2023, 22:59
    Увеличено число автобусных рейсов между Россией и Финляндией

    Европейский перевозчик Ecolines решил увеличить число автобусных рейсов между Россией и Финляндией

    Увеличено число автобусных рейсов между Россией и Финляндией
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Европейская сеть международных автобусных пассажирских перевозок Ecolines решила увеличить число автобусных рейсов между Россией и Финляндией, сообщили в компании.

    В компании сообщили, что 6 октября начинается движение по маршруту Санкт-Петербург –Лаппеенранта, ежедневно в 07.30 автобус будет отправляться из Санкт-Петербурга и в 18.05 из Лаппеенранты, сообщает «Фонтанка»

    Ранее глава финского МИД Элина Валтонен сообщила о решении властей Финляндии с 16 сентября запретить въезд в страну зарегистрированным в России легковым автомобилям.

    Коментарии (10)
    Главное
    Подоляк повторил тезис о «слабом потенциале» Индии и Китая
    В Совфеде назвали провокацией заявления о готовности Киева объявить войну России
    Экс-советник Пентагона предупредил о последствиях новой тактики ВСУ
    Роспотребнадзор разъяснил основания для введения масочного режима в России
    Умер актер из сериала «Саша+Маша» Игорь Кечаев
    Японский доброволец назвал мотив вступления в ряды ВС России
    Экс-защитника сборной ЮАР по футболу удивила культура пития в России

    ЦБ борется с инфляцией и ослаблением рубля мягкими мерами

    Российский Центробанк продолжает бороться с инфляцией и ослаблением рубля. Для этого он снова поднял ключевую ставку. Это уже третье повышение за всего полтора месяца. Почему цены продолжают расти, а курс рубля оставаться выше 90 за доллар, несмотря на меры ЦБ? Неужели потребуется еще не одно повышение ставки? Подробности

    Перейти в раздел

    Украине придется плясать по-русски

    Владимир Путин метафорично прокомментировал слова Энтони Блинкена о том, что для «танго всегда нужны двое» в контексте переговоров по Украине. С точки зрения Москвы, американцы не умеют танцевать в паре, украинцам стоило бы вспомнить о гопаке, но в результате все закончится «Барыней» или «Казачком». Какие политические намеки скрываются за этими танцами? Подробности

    Перейти в раздел

    Как бывшие ПТУ стали популярнее вузов

    В российском образовании незаметно произошел поистине радикальный переворот. Колледжи – они же бывшие ПТУ, профтехучилища – стали престижны и популярны. Как это случилось и какими словами сами бывшие школьники объясняют свои изменившиеся предпочтения? Подробности

    Перейти в раздел

    Зерновой вопрос сгубил отношения Украины и ЕС

    Представитель Украины устроил истерику на встрече восточноевропейских стран по проблеме украинского зерна. В Киеве считают, что поляки намеренно препятствуют его транзиту с помощью ветконтроля, и возмущены перспективой продления зернового эмбарго на уровне ЕС. Отношения между Украиной и ее еврососедями развиваются удачным для России образом. Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Без тормозов: Бербок наехала на Китай

      Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью американским СМИ заявила, что председатель КНР Си Цзиньпин является диктатором, для которого победа России на Украине «станет руководством к действию». Что в данном случае имеется в виду? И зачем Бербок говорит подобные глупости?

    • Европа опускает «железный занавес»

      Финляндия запретила въезд автомобилям с российскими номерами, в том числе и со стороны Норвегии. Ранее так же поступили Латвия, Литва и Эстония, на очереди Польша. Европа опускает перед Россией «железный занавес». И нужно понимать, что это надолго.

    • Мы скоро попрощаемся с Байденом

      Конгресс США начал процедуру импичмента против президента Джо Байдена в связи с его участием в коррупционных схемах сына. У 80-летнего политика хорошие шансы избежать официального обвинения. Но шансов на то, чтобы остаться президентом после 2025 года, уже не осталось. Это скорее плохая новость и для Дональда Трампа тоже.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............