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Премьер Италии попросила ЕС помочь снизить поток мигрантов
Bloomberg: Премьер Италии Мелони попросила помощи у ЕС из-за наплыва мигрантов из Африки
Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони призвала Европейский союз оказать содействие в пресечении потока нелегальных мигрантов из Африки, сообщает Bloomberg.
Мелони пригласила главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен посетить остров Лампедуза, чтобы та убедилась в ЧС в связи с прибытием мигрантов, передает RT со ссылкой на Bloomberg.
Кроме того, итальянский премьер обратилась к главе ЕС Шарлю Мишелю с просьбой включить этот вопрос в обсуждение повестки дня совета ЕС в октябре.
Ранее сообщалось, что на итальянском острове Лампедуза объявили режим ЧП из-за наплыва мигрантов. Там начались столкновения прибывших из Африки с местной полицией.
Напомним, в апреле Совет министров Италии также сообщил, что из-за «исключительного увеличения потока мигрантов», которые прибывают в Италию по Средиземному морю, в стране объявляется режим чрезвычайной ситуации.