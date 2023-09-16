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Роспотребнадзор разъяснил основания для введения масочного режима в России
Роспотребнадзор: Масочный режим в России введут только при наличии серьезных оснований
Вводить в России масочный режим не планируется, если не будет серьезных оснований, но учреждения могут ввести локальные ограничения, заявили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве уточнили, что в России могут ввести ограничительные меры, но пока причин для этого нет. В Роспотребнадзоре напомнили, что не стоит забывать об использовании антисептиков для рук для личной профилактики, которая существенно снижает риск сезонных заболеваний, передает РИА «Новости».
Ранее в Доме правительства России временно ввели масочный режим из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом.