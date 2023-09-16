Индия занимает двойственное положение на мировой арене. Она дружит и с Россией и с США. Так будет до тех пор, пока не определится явный победитель. И в этом подходе нет ничего постыдного. Он полностью соответствует национальным интересам такого большого и сложного государства, как Индия.0 комментариев
Тела младенцев обнаружили в подвале жилого дома в Польше
Полиция Польши обнаружила тела младенцев в подвале жилого дома
Полиция Польши обнаружила тела трех младенцев обнаружены в подвале жилого дома деревни Черники Варминьско-Мазурского воеводства, сообщила радиостанция RMF FM.
Уточняется, что полиция обнаружила тело третьего новорожденного в подвале дома, накануне полиция обнаружила тела двух новорожденных, передает РИА «Новости».
В данный момент по делу задержаны два человека – 54-летний отец по крайней мере одного из новорожденных, а также 20-летняя дочь мужчины, которая одновременно является матерью одного из погибших детей.
По информации радиостанции, в доме работают полицейские криминалисты, задержанной женщине уже предъявлено обвинение в убийстве.