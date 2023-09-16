  • В Харькове прозвучали взрывы
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    ЦБ борется с инфляцией и ослаблением рубля мягкими мерами
    Украинский военком раскрыл масштаб потерь ВСУ за год
    В России задумались о запрете экспорта топлива
    Умер звезда сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин
    ВС России обернули в бегство группы ВСУ в районе Работино
    В Ростехе рассказали, что истребитель танков 2С25М может стать безэкипажным
    Ту-160 оснастили крылатыми ракетами Х-БД с дальностью свыше 6,5 тыс. км
    Появились сообщения о мощном авиаударе по ВСУ под Купянском
    Шойгу и Ким Чен Ын прибыли на фрегат «Маршал Шапошников»
    Мнения
    Аббас Джума Аббас Джума Васудхайва Кутумбакам – Индия пока не подводит

    Индия занимает двойственное положение на мировой арене. Она дружит и с Россией и с США. Так будет до тех пор, пока не определится явный победитель. И в этом подходе нет ничего постыдного. Он полностью соответствует национальным интересам такого большого и сложного государства, как Индия.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужны ли нам права человека

    Права человека – это как правила техники безопасности, которые пишутся кровью. В данном случае – очень большой кровью. Другое дело, что мы не можем признать за Западом монополии на то, чтобы выступать от имени прав человека.

    10 комментариев
    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов У НАТО началось осеннее обострение

    Военные маневры у границ России и Белоруссии ведут все без исключения страны НАТО, непосредственно граничащие с ними. И выглядит это если не как прямая угроза, то как недвусмысленный сигнал о подготовке к боевым действиям.

    7 комментариев
    16 сентября 2023, 13:16

    Экс-аналитик ЦРУ заявил, что США передают Украине все более опасные виды оружия

    Экс-аналитик ЦРУ Макговерн заявил, что США передают Украине все более опасные виды оружия

    Tекст: Александра Юдина

    Белый дом принимает решения о передаче Украине все более опасных видов оружия, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

    По его словам, Белый принял решение дать кассетные боеприпасы, так как в США «закончились 155-миллиметровые артиллерийские снаряды», а теперь Вашингтон готов дать Украине снаряды с обедненным ураном, передает РИА «Новости».

    «А какой следующий шаг? Мы что, передадим им ядерные боеголовки?» – задается вопросом Макговерн.

    Крое того, экс-аналитик ЦРУ отметил, что американцы в любом случае согласятся с решениями Вашингтона, так как западные СМИ постоянно лгут им о реальном положении дел в зоне СВО на Украине.

    «Нам предоставляют недостоверную информацию», – подчеркнул эксперт.

    Напомним, 9 сентября лидеры стран G20 в итоговой декларации саммита в Индии заявили о недопустимости применения ядерного оружия или соответствующих угроз. При этом двумя днями ранее президент Финляндии Саули Ниинисте призвал быть готовыми к риску эскалации конфликта на Украине и серьезно относиться к возможности применения ядерного оружия.

    16 сентября 2023, 03:36
    Украинский военком раскрыл масштаб потерь ВСУ за год

    Военком Полтавской области Бережной заявил о потере от 80 до 90% мобилизованных осенью 2022 года в ВСУ военнослужащих

    Украинский военком раскрыл масштаб потерь ВСУ за год
    @ Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли от 80 до 90% личного состава, мобилизованного осенью 2022 года, заявил и.о. начальника Полтавского областного военкомата подполковник Виталий Бережной.

    Бережной пожаловался депутатам Полтавского горсовета, что в областном центре утвержденный генштабом ВСУ план мобилизации выполнили лишь на 13%, в то время как украинские части нуждаются в пополнениях, передает РИА «Новости».

    «Для примера, из 100 человек, которые пополнили подразделения осенью прошлого года, осталось 10-20, остальные – это погибшие, раненые и выведенные из строя», – приводит высказывание чиновника украинское интернет-издание «Полтавщина».

    Бережной сообщил, что в области вскоре будет сформирована «большая механизированная бригада». Военком попросил депутатов «всесторонне помочь этому процессу». Он предложил развернуть в микрорайонах Полтавы участки для уведомления и разместить там представителей местной власти, которые помогали бы «установить наличие военнообязанного».

    Накануне бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президента Украины Владимира Зеленского и его правительство уничтожат после разглашения данных о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ)с момента начала спецоперации.

    Напомним, во вторник президент России Владимир Путин заявил, что потери Украины с начала контрнаступления составили 71,5 тыс. человек, результатов и успехов у него нет.

    Коментарии (34)
    16 сентября 2023, 01:37
    Появились сообщения о мощном авиаударе по ВСУ под Купянском

    Украинские источники сообщили о мощном авиаударе по ВСУ под Купянском

    Появились сообщения о мощном авиаударе по ВСУ под Купянском
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Российские войска нанесли мощный удар по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском, сообщает Telegram-канал «Военная хроника» со ссылкой на украинские источники.

    По имеющимся у Telegram-канала «Военная хроника» данным, взрывы, предположительно, слышны между Калиново и Голубовкой, а также около Песчаного в Купянском районе, ранее там находились склады и пункты временной дислокации 14, 41 и 88-й ОМБр ВСУ.

    Напомним, 15 сентября Минобороны сообщало, что российские вертолеты и штурмовая авиация нанесли ракетно-бомбовые удары по ВСУ на Купянском направлении. Ранее в США признали успехи ВС России в районе Купянска.

    Коментарии (5)
    15 сентября 2023, 14:22
    Минченко объяснил слова Путина про барыню и казачка в адрес США и Украины

    Минченко: Путин словами про барыню намекнул Украине и США, что Россия добьется своих целей

    Минченко объяснил слова Путина про барыню и казачка в адрес США и Украины
    @ Владимир Вяткин/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Владимир Путин, говоря о том, что рано или поздно участникам конфликта придется танцевать барыню или казачка, показал готовность России добиваться поставленных целей в спецоперации, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко.

    «На мой взгляд, упоминание танцев барыня и казачок – это намек Владимира Путина на то, что Россия добьется поставленных целей», – сказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», директор Центра исследования политических элит Института международных исследований МГИМО МИД России.

    «Это не звучало как призыв к мирным переговорам. Совсем наоборот – речь идет о том, что все будет складываться только так, как считает необходимым Москва. Ну а что касается гопака, это лишнее напоминание украинцам о том, что им не стоит забывать собственную культуру», – полагает собеседник.

    Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал слова о том, что Россия и Украина «станцуют свое танго». «Что касается американцев, то они сами не умеют танцевать этого танго. Конечно, это замечательная, изумительная музыка, и движения красивые, но Соединенные Штаты все пытаются решать с позиции силы – или с помощью экономических санкций, или финансовых ограничений, угрозой применения военной силы либо применением ее», – сказал глава государства.

    «Наконец, танго – это, конечно, хорошо… Я думаю, что для Украины важно гопак не забыть. Вот это важно, а то так будут все время под чужую музыку и под чужую дудку плясать. А плясать, кстати, так или иначе всем придется барыню, ну, или в лучшем случае казачка», – отметил президент.

    Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине. «Пожалуйста, если другая сторона хочет, пусть скажет об этом прямо. Вот я-то говорю, а с той стороны мы что-то не слышим», – отметил российский лидер.

    Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что все хотят завершения конфликта на Украине, но оно должно быть основано на «справедливых и устойчивых» условиях, предполагающих украинский суверенитет и территориальную целостность. «Что касается переговоров, то для танго нужны двое», – сказал глава Госдепа.

    Позже Путин указывал, что отмена на Украине указа о запрете переговоров с Россией может стать первым шагом к диалогу. «Если Соединенные Штаты считают, что Украина готова к переговорам, то пусть тогда отменят указ президента Украины, который запрещает вести переговоры, там же декрет вышел президента – он запретил сам себе вести переговоры и всем остальным», – сказал глава государства.

    Политологи Евгений Минченко и Марат Баширов предположили, при каких условиях власти Украины пойдут на мирные переговоры.

    Коментарии (12)
    15 сентября 2023, 16:42
    Бербок назвала Си Цзиньпина диктатором

    Глава МИД ФРГ Бербок назвала лидера КНР Си Цзиньпина диктатором

    Бербок назвала Си Цзиньпина диктатором
    @ Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель КНР Си Цзиньпин является диктатором, для которого победа России на Украине станет сигналом к действию, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью американскому телеканалу Fox News.

    Бербок считает, что Украина должна победить в этой войне. По ее словам, если конфликт закончится победой России, то это стало бы «знаком таким диктаторам этого мира, как Си», передает РИА «Новости».

    Глава МИД ФРГ, упомянув председателя КНР, видимо, имела в виду ситуацию вокруг Тайваня, которая значительно обострилась после визита на остров бывшего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

    Ранее в июле власти ФРГ опубликовали стратегию в отношении Китая, в которой содержится призыв «изменить подход» к КНР и определить новые параметры сотрудничества.

    Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц назвал необходимыми дипломатические усилия для прекращения конфликта на Украине.

    Коментарии (29)
    16 сентября 2023, 04:59
    Трампу понравились слова Путина о его намерении разрешить кризис на Украине

    Экс-президент США Трамп положительно оценил слова лидера России Путина о его намерении урегулировать украинский кризис

    Трампу понравились слова Путина о его намерении разрешить кризис на Украине
    @ White House/Flickr.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ему понравилась оценка его намерения урегулировать украинский кризис российским лидером Владимиром Путиным.

    Трамп заявил в интервью телекомпании NBC, что ему нравится, что Путин сказал это, потому что это означает, что он говорит правильные вещи. Республиканец в очередной раз заявил, что смог бы добиться урегулирования украинского кризиса в течение 24 часов, но не пояснил, каким образом, передает ТАСС.

    «Если я скажу, что именно [для этого нужно], я растеряю все козыри», – отметил Трамп, считающийся основным претендентом на выдвижение кандидатом от Республиканской партии США на предстоящих в ноябре 2024 года выборах. Как утверждает Трамп, при его посредничестве удалось бы провести переговоры, которые якобы могли бы привести к заключению «справедливой сделки».

    Напомним, во вторник Путин отметил, что обещание Трампа за несколько дней разрешить острые проблемы, в том числе украинский кризис, не может не радовать. При этом российский лидер напомнил, что Трамп сам ввел санкции против России.

    Коментарии (6)
    15 сентября 2023, 20:17
    Глава МАГАТЭ сообщил о взрывах вблизи Запорожской АЭС
    Глава МАГАТЭ сообщил о взрывах вблизи Запорожской АЭС
    @ Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Эксперты МАГАТЭ продолжают слышать многочисленные взрывы на некотором расстоянии от Запорожской АЭС, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

    Он подчеркнул, что по-прежнему существует опасность для ядерных объектов во время конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Вместе с тем он сообщил, что эксперты МАГАТЭ не обнаружили на Запорожской АЭС новые мины или взрывчатые вещества. Но подтвердили расположение мин в буферной зоне между внутренним и внешним ограждениями вокруг объекта.

    Ранее Гросси заявил, что применение боеприпасов с обедненным ураном не принесет значительных радиологических последствий.

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    16 сентября 2023, 00:59
    Байден собрался встретиться с главами пяти стран Центральной Азии

    Помощник президента США Салливан: Байден встретится в Нью-Йорке с главами пяти стран Центральной Азии

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Соединенных Штатов Джо Байден на следующей неделе встретится в Нью-Йорке с главами пяти стран Центральной Азии, сообщил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

    Помощник американского президента сообщил, что 19 сентября президент США Джо Байден проведет переговоры с руководителями Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана на полях мероприятий недели высокого уровня в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает ТАСС.

    По словам Салливана, это будет первый в истории президентский саммит в формате С5+1, который позволит лидерам стран обсудить ряд вопросов: от региональной безопасности до торговли и взаимных связей, изменения климата и текущих реформ по совершенствованию управления и укреплению верховенства закона.

    По версии представителя американской администрации, этот саммит якобы не направлен против какой бы то ни было страны и посвящен «позитивной повестке дня», по которой США намерены работать с государствами Центральной Азии.

    Салливан также проинформировал, что лидеры США и пяти центральноазиатских республик по итогам предстоящей совместной встречи в Нью-Йорке примут совместное заявление, в котором, как ожидается, будут излагаться конкретные шаги в ключевых сферах дальнейшего взаимодействия. Помощник Байдена также пообещал от США «некоторые ресурсы».

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как США и ЕС подталкивают страны Центральной Азии к санкциям против России и разбирала риски внешней политики стран НАТО в регионе.

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    15 сентября 2023, 16:24
    Рар: Германия стала милитаристским лидером Европы

    Политолог Рар: Спустя 30 лет после объединения Германии Берлин становится военным лидером Европы

    Рар: Германия стала милитаристским лидером Европы
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Германия все больше и больше вовлекается в военные конфликты по всему миру. Украинский кризис стал возможностью для Берлина проявить себя на европейской арене, и теперь ФРГ смотрит на другие регионы, где также можно показать свою силу. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее Олаф Шольц сравнил поддержку Украины с участием Германии в бомбардировках Югославии.

    «Еще 30 лет назад ФРГ представляла собой пацифистскую страну, где существовало сильное общественное движение за мир. Тем не менее после объединения Германия стала милитаристским лидером Европы», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «К сожалению, Вашингтон и Лондон совместными усилиями втянули Берлин в войну в Косово. Тогда ФРГ аргументировала вмешательство гуманитарными соображениями. Сейчас же Берлин самостоятельно, без указки из США, приобрел роль лидера военной коалиции для «защиты Украины», – отмечает собеседник.

    «При этом Германия утверждает, что у нее нет геополитических интересов, что она следует политике, «ориентированной на либеральные ценности» и защиту прав человека. И этой логики она придерживается как в Европе, так и в глобальном мире. Так что Шольц будет участвовать в провозглашенной Джо Байденом борьбе «демократий против диктатур», – продолжает эксперт.

    «Так, например, на Вестфальской конференции по миру в Мюнстере, где я сейчас нахожусь, министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что новая ответственность Германии заключается в сохранении действующего мирового порядка, что означает военную поддержку не только Украины, но и Австралии, Южной Кореи и даже Японии. Кроме того, он считает, что Россия «не остановится на Украине», это служит оправданием размещения немецких войск в Литве. К сожалению, пацифизм как явление постепенно увядает в Германии», – резюмирует Рар.

    Ранее Олаф Шольц сравнил поддержку Украины с участием Германии в бомбардировках Югославии. Об этом он заявил в эфире радиопередачи Cosmo. По его мнению, оба события стали «сменой эпох» для ФРГ. Во время конфликта на Балканах, Берлин впервые после Второй мировой войны решился на применение вооруженных сил и «вмешался в такую ситуацию с помощью собственного оружия».

    Он также отметил, что для его политической карьеры война в Югославии имеет особый смысл – в 1998 году Шольца избрали депутатом в Бундестаг. По словам канцлера, «практически первым решением, которое затем приходилось принимать снова и снова, было германское участие» в событиях на Балканах.

    Он назвал действия НАТО на полуострове «миротворческой миссией, которая представляла собой в том числе военную операцию, чтобы прекратить убийства». По мнению канцлера, стремление европейских государств как можно скорее включить в состав ЕС страны, образовавшиеся после распада Югославии – это «умиротворение» региона.

    Напомним, наиболее негативную роль в принятии решения о бомбардировках Белграда и политике по расчленению Югославии сыграла Германия, использовав балканский кризис как повод заявить о себе в качестве серьезной международной силы после слияния ГДР и ФРГ.

    США, хотя и были ведущей силой НАТО в Югославии, подключились позднее и во многом с подачи европейцев. Изначально в Вашингтоне даже были против развала большой страны, опасаясь, что процесс станет неконтролируемым.

    Примечательно, но это не первый случай, когда Олаф Шольц вспоминает конфликт на Балканском полуострове в контексте происходящего на Украине. В феврале 2022-го он сказал, что страны НАТО пытались остановить геноцид жителей региона. Вместе с тем он назвал «смешными» слова о том, что в Донбассе происходит геноцид русского населения.

    Заявления канцлера вызвали сильный резонанс в России. Так, в МИД подобное поведение Шольца назвали «неприемлемым, учитывая исторический опыт Германии в вопросах массовых расправ над людьми и распространения человеконенавистнической идеологии». Журналист Владимир Соловьев в своем Telegram-канале написал: «немец, говорящий, что геноцид русских «это смешно», обладает абсолютной душевной глухотой и феноменальным историческим беспамятством».

    Коментарии (9)
    16 сентября 2023, 09:14
    Пушков предсказал действия Киева после отрезвляющих шагов соседей

    Сенатор Пушков: Киев продолжит курс на евроинтеграцию, несмотря на решение по зерну

    Tекст: Александра Юдина

    Украина продолжит стремиться в Европу, несмотря на условия неопределенности по вступлению в ЕС и НАТО и показательных шагов соседских стран по блокировке украинской агропродукции, выразил мнение сенатор Алексей Пушков.

    В своем Telegram-канале он указал, что перспективы вступления Украины в западные союзы в данный момент «тонут в вязком тумане геополитической неопределенности», а Польша, Венгрия и Словакия решительно блокируют поставки украинского зерна вопреки Брюсселю и Берлину.

    «При этом Украина будет делать все то же самое, что делала со времен майдана – всячески прорываться в Европу», – заверил Пушков.

    Также сенатор добавил, что у Киева «не может быть другой политики», власти Украины будут позиционировать себя в качестве «последнего рубежа, защищающего Запад от России».

    «Даже если ее так никуда и не примут, нынешняя киевская власть так и будет довольствоваться ролью буфера, изображая ее как историческое призвание Украины», – заключил Пушков.

    Накануне власти Польши заявили о том, что намерены продлить запрет на ввоз зерна с Украины, вопреки решению Еврокомиссии снять эмбарго.

    Коментарии (0)
    15 сентября 2023, 21:48
    Белый дом анонсировал новые поставки оружия Киеву

    Салливан сообщил, что США объявят на следующей неделе о новых поставках оружия Киеву

    Белый дом анонсировал новые поставки оружия Киеву
    @ Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    США на следующей неделе планируют объявить о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи, заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

    По его словам, США постоянно готовят новые пакеты военной помощи Украине, а о готовности предоставить новый пакет оружия могут объявить на следующей неделе, передает ТАСС.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Запад рассматривает возможность поставок Киеву почти всех запрошенных систем вооружений.

    Коментарии (15)
    16 сентября 2023, 05:59
    В США предупредили о риске ядерной войны из-за действий НАТО на Украине

    Newsweek: Действия США и их союзников по НАТО на Украине могут спровоцировать ядерный конфликт

    В США предупредили о риске ядерной войны из-за действий НАТО на Украине
    @ Общественное достояние

    Tекст: Антон Никитин

    Действия США и их союзников по НАТО на Украине могут спровоцировать ядерный конфликт, выразил мнение профессор политологии бостонского Северо-Восточного университета Макс Абрамс в статье для американского журнала Newsweek.

    По мнению автора публикации, администрация президента США Джо Байдена и союзники по НАТО взяли опасный и дестабилизирующий курс на Украине, отбросив всяческую осторожность, передает РИА «Новости».

    Политолог отмечает в своей статье, что Байден продолжает соглашаться на поставку ВСУ вооружений, которые ранее нельзя было передавать из-за риска эскалации: от систем ПВО «Пэтриот» (Patriot) до танков «Абрамс» (Abrams), кассетных боеприпасов и истребителей F-16. Профессор считает, что последним таким опасным решением может стать отправка Киеву систем ATACMS.

    Политолог также считает, что индикатором нового радикального подхода властей США стали нападки на предпринимателя Илона Маска, который отказался включать терминалы Starlink по требованию руководства Украины для ударов по Крыму. В ответ на это решение сторонники войны в США назвали бизнесмена «предателем». Либеральный политический комментатор Рейчел Мэддоу, в свою очередь, заявила, что Маск таким образом хочет помешать Вооруженным силам Украины (ВСУ) «одержать победу» в конфликте.

    По мнению профессора бостонского Северо-Восточного университета, на Западе появилась новая мантра, которая, кажется, звучит так: «мы не можем сказать, что прилагаем достаточно усилий на Украине, пока не почувствуем ядерный взрыв прямо у себя над головой».

    Напомним, 9 сентября лидеры стран G20 в итоговой декларации саммита в Индии заявили о недопустимости применения ядерного оружия или соответствующих угроз. При этом двумя днями ранее президент Финляндии Саули Ниинисте призвал быть готовыми к риску эскалации конфликта на Украине и серьезно относиться к возможности применения ядерного оружия.

    Коментарии (2)
    15 сентября 2023, 22:40
    Журналист из США назвал виновных в отправке сотен тысяч украинцев на минные поля

    Американский журналист Никсон: Неоконсерваторы приказали властям Украины отправить «сотни тысяч своих людей» на мины

    Tекст: Антон Никитин

    Американский журналист Гарланд Никсон в своем блоге на YouTube выразил мнение, что Владимир Зеленский согласился продать страну крупным западным корпорациям, правительством Украины управляют неоконсерваторы, которые приказали украинским властям отправить «сотни тысяч своих людей» на минные поля.

    Никсон выразил уверенность, что «нет никакого чертового украинского правительства». По его мнению, украинцами управляют «самые ужасные в мире неоконсерваторы». По словам журналиста, Зеленский согласился продать страну крупным западным корпорациям, таким как Blackrock и Goldman Sachs, передает РИА «Новости».

    «Какие власти сказали бы сотням тысяч своих людей: «Вон там минное поле, ступайте туда»? Это не правительство», – заявил Никсон. По мнению журналиста, все экономические эксперименты, которые Запад проводит на Украине, перенесут затем в США.

    Неоконсерваторы – часть консервативных политиков в Соединенных Штатах, которые выступают за использование экономической и военной мощи своей страны для победы над враждебными государствами и установление в них буржуазной демократии. В современной журналистике за сторонниками этой идеологии закрепился термин «неокон».

    Ранее в США назвали проблемой «нестандартные минные поля» России на передовой. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как российские мины остановили «контрнаступ» Украины.

    Коментарии (0)
    15 сентября 2023, 17:32
    Экс-советник Кучмы заявил, что Зеленского уничтожат из-за данных о потерях

    Tекст: Кристина Цыцура

    Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президента Украины Владимира Зеленского и его правительство уничтожат после разглашения данных о потерях ВСУ с начала спецоперации.

    Также бывший советник призвал власти Киева сообщить гражданам об истинных потерях украинской армии, передает RT со ссылкой на YouTube-канал.

    Ранее сообщалось, что на Запорожском направлении за сутки уничтожено более 200 украинских военных.

    Коментарии (3)
    15 сентября 2023, 16:50
    Эксперт объяснил смысл эвакуации Киевом жителей подконтрольной ВСУ части Херсонской области

    Военный аналитик Онуфриенко объяснил эвакуацию жителей подконтрольной ВСУ части Херсонской области

    Эксперт объяснил смысл эвакуации Киевом жителей подконтрольной ВСУ части Херсонской области
    @ Svitlana Horieva/Reuters

    Tекст: Илья Абрамов

    Существует несколько причин решения украинских властей об эвакуации жителей подконтрольной им части Херсонской области, однако они не касаются боевых действий. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее Украина объявила эвакуацию семей с детьми из подконтрольной ей части Херсонской области.

    «Я не думаю, что решение властей Украины об эвакуации жителей ряда населенных пунктов подконтрольной ей части Херсонской области имеет военную составляющую. Это не первая подобная инициатива, ранее было объявлено о вывозе населения из Купянского района Харьковской области. До сих пор не очень понятно, реализовал ли офис Зеленского это начинание или нет», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «С помощью таких инициатив офис Зеленского хочет отвлечь население от неудач на фронте. Эвакуация – это лишь одно из событий, обсуждаемых на Украине. В большом массиве информационного шума жителям страны некогда задумываться о провальных результатах контрнаступления», – отмечает собеседник.

    «Во-вторых, офис Зеленского хочет с помощью эвакуации показать заботу о безопасности жителей страны. Якобы власти отвозят граждан подальше от русских. В-третьих, они отправляют в тыл в основном детей. Это привязывает родителей к украинскому руководству. Сложно идти против решений правительства, когда твой ребенок находится у них под властью», – подчеркивает он.

    «Сейчас на Херсонском направлении активизировались десантные группы ВСУ. Однако масштабных попыток высадки, как это было под Антоновским мостом или Казачьими лагерями, противник пока не предпринимает. Украинские войска используют в основном формирования из пяти-шести человек на легких моторных лодках для постоянных «комариных укусов», – акцентирует эксперт.

    «Наша армия научилась противостоять данной тактике ВСУ. Причем не без активного участия самих украинских сил. Если все время использовать один и тот же способ атаки, то противник учится противостоять ему. Так случилось и здесь. Российские войска сейчас успешно уничтожают и лодки, и успевших высадиться десантников», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее украинские власти объявили обязательную эвакуацию семей с детьми в подконтрольной им части Херсонской области. Такое решение принял местный совет обороны.

    Решение об эвакуации касается Веселого, Берислава, Новоберислава, Змиевки, Красного Маяка, Тягинки, Львового, Ольговки, Бургунки, Николаевки, Отрадокаменки, Милового, Качкаровки, Дудчан, Новокаир, Золотой Балки, Михайловки, Гавриловки, Осокоровки, Никольского, Понятовки, Токаревки, Белозерки, Берегового, Великанского, Днепровского, Антоновки, Садового, Камышан, Приозерного, Зимовника.

    Напомним, что еще зимой украинские власти проводили принудительную эвакуацию жителей Херсона. В первую очередь на Западную Украину насильно выгоняли врачей. Об этом сообщал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

    Кроме того, эвакуация с правобережья Днепра объявлялась украинскими властями и после разрушения Каховской ГЭС. В частности, президент Украины Владимир Зеленский поручал вывезти людей из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые снабжались водой из Каховского водохранилища.

    Напомним, что ранее Украина объявляла эвакуацию из Купянского района Харьковской области. Начальник районной военной администрации Андрей Канашевич заявлял, что «решение касается тех населенных пунктов, которые находятся близко к зоне боевых действий». К таким районам относились левый берег Купянской городской общины, Кондрашевская, Двуречанская, Куриловская и Петропавловская сельские общины.

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    16 сентября 2023, 00:45
    Эксперт подвел итоги «стратегического контрнаступления» ВСУ

    Киевский политолог Карасев: ВСУ завершили стратегическое контрнаступление безрезультатно, новые попытки бессмысленны

    Эксперт подвел итоги «стратегического контрнаступления» ВСУ
    @ Sergii Kharchenko/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Вооруженные силы Украины завершили оперативно-стратегическое контрнаступление в общевойсковом формате безрезультатно, дальнейшие попытки контрнаступления бессмысленны и проводятся в целях тактического продвижения, выразил мнение киевский политолог Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу Politeka.

    По словам политолога, сейчас ВСУ контрнаступают уже «экономно», «в затухающем режиме», потому что это бессмысленно. Эксперт выразил уверенность, что такие «контрнаступления», такие операции наземные в общевойсковом формате должны за месяц давать результат, в противном случае смысла в них больше не будет. Карасев утверждает, что по этой причине контрнаступление ВСУ сейчас проводится «в режиме уже тактического – не оперативно-стратегического контрнаступления», передает РИА «Новости».

    Напомним, в четверг бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон предсказал сроки завершения наступления ВСУ. Ранее австрийский полковник Маркус Райснер констатировал, что контрнаступление Украины зашло в тупик.

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