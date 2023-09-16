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Послу Киргизии выразили обеспокоенность словами вице-премьера о Таджикистане
Послу Киргизии выразили обеспокоенность словами вице-премьера страны о Таджикистане
До посла Киргизии в Душанбе Эрлана Абдылдаева в МИД Таджикистана довели обеспокоенность опубликованным в СМИ высказыванием вице-премьера Киргизии о территориальных претензиях, сообщили в МИД Таджикистана.
По информации ведомства, чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики в Республике Таджикистан Э. Б. Абдылдаев был приглашен в МИД, в ходе беседы до сведения посла была доведена обеспокоенность таджикской стороны появившимися высказываниями высокого гослица Кыргызстана по вопросам таджикско-кыргызской границы, передает ТАСС.
Также в МИД Таджикистана отметили, что в беседе с послом было подчеркнуто, «подобного рода комментарии способны нанести серьезный урон ходу переговорного процесса по делимитации и демаркации таджикско-кыргызской границы, а также взаимному доверию».
Накануне портал «24.kg» сообщил, что вице-премьер – глава Госкомитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев призвал власти Таджикистана отказаться от территориальных претензий к Киргизии. По его словам, в Киргизии «нашли новые документы», согласно которым «многие кыргызские земли перешли Таджикистану».