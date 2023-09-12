В Тбилиси обвинили Киев в блокировании пути в Европу

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

«У нас есть конкретная информация о том, что определенные украинские политики предпринимали действия против Грузии в прошлом году, когда Украине и Молдове предоставили такой статус, а Грузии – только «европейскую перспективу», – сказала она.

Комментируя заявление советника офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что Грузия не заслужила и не имеет шансов стать членом ЕС при нынешних властях, она назвала это «частью антигрузинской пропаганды».

«Более года мы слышим такие заявления, и это не только заявления», – сказала Мака Бочоришвили.

По ее словам, «сейчас становится достоянием гласности то, что ранее делалось в кулуарах».

Другой парламентарий от правящей «Грузинской мечты» Бека Одишария назвал «Подоляка и его собратьев и подельников» «давними врагами Грузии и собственной страны».

«Война для них – мать родная, – отметил он. – Они хотят открыть в Грузии «второй фронт».

«Если эта страна (Украина) для нас дружественная, то вовсе не значит, что их власти нам дружественные», – подчеркнул парламентарий.

По словам Беки Одишарии, такие, как Подоляк, наживаются на военных действиях.