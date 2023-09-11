Пашинян объяснил намерение Армении ратифицировать Римский статут МУС

Пашинян: Ратификация Арменией Римского статута МУС не направлена против России

Tекст: Валентина Григоренко

Пашинян, комментируя ратификацию Римского статута, указал, что этот процесс начался в декабре 2022 года и он не связан с армяно-российскими отношениями, а связан с ситуацией приграничной напряженности с Азербайджаном, передает ТАСС.

В понедельник в Армении начались совместные с США учения, они продлятся до 20 сентября.

В минувшую пятницу в МИД России сделали жесткое представление послу Армении в Москве из-за совместных учений с США и запуска ратификации Римского статута МУС. В Совфеде предостерегли Армению от повторения ошибок Украины и Грузии. Днем ранее в Кремле усомнились в стабилизации обстановки в Закавказье на фоне учений Армении и США.

Напомним, армянское правительство передало Римский статут Международного уголовного суда (МУС) на утверждение в парламент.