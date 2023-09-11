На «Разговорах о важном» поговорили о географическом положении России

Россия – самая крупная страна по территории на планете, расположенная в Восточной Европе и Северной Азии, она охватывает почти весь Северный Ледовитый океан, граничит с 16 странами, включая Китай, Казахстан, Украину, Польшу и другие, рассказали спикеры в ходе урока.

Ее территория простирается на более чем 17 млн кв. километров, что составляет около 11% от общей площади суши на планете Земля.

Россия – это уникальная страна. Ее богатая природа, богатое наследие и стремление к прогрессу делают ее важным игроком в мире. В ходе урока спикеры отметили, что государство продолжает эволюционировать и адаптироваться к новым вызовам и преобразованиям, сохраняя свою роль в мире.

На вопросы школьников ответил известный путешественник, человек, который дважды занесен в Книгу рекордов Гиннесса за переход по дрейфующим льдам через Берингов пролив и за достижение Северного полюса на лыжах полярной ночью, заслуженный мастер спорта Матвей Шпаро.

Шпаро основную часть сдеятельности посвятил проблемам реабилитации, интеграции и социальной адаптации подростков и молодежи с ограниченными возможностями здоровья и в 2000 году создал в Карелии первый лагерь «Большое Приключение», в котором подростков обучают и воспитывают методом погружения в настоящее путешествие.