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Минэкономразвития сообщило о запуске платежной карты для интуристов
Глава Минэкономразвития Решетников сообщил о запуске платежной карты для интуристов до конца года
Минэкономразвития планирует запустить платежную карту для иностранных туристов для решения проблемы платежей в России ввиду ухода международных платежных систем, сообщил глава ведомства Максим Решетников.
Уточняется, что введение платежной карты запланировано на период третьего – начала четвертого квартала этого года, передает «Интерфакс».
По словам министра, второй блок вопросов касается платежей, с учетом продолжающих работать UnionPay и китайских систем.
Также Решетников отметил, что планируется реализация карты туриста, которую можно открыть за рубежом в банке.
«Карта будет эмитирована виртуально, по приезду ее можно будет использовать в виртуальном режиме либо получить на руки», – добавил он.
Также Решетников заметил, что другим направлением работы по увеличению въездного турпотока из зарубежных стран стало развитие авиасообщения. В частности, предпринимаются усилия по выкупу судов для использования на приоритетных направлениях.
Кроме того, глава Минэкономразвития отметил, что Россия предложила безвизовый режим Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии и Малайзии, подчеркнув, что иностранным туристам нужно хоть раз приехать в нашу страну, чтобы полюбили ее.
«Те, кто к нам приезжает, побывав в Москве, Петербурге, Казани, на Дальнем Востоке, открывают для себя новую реальность. Мы должны более активно продвигать страну на зарубежных рынках, на 2024 год мы эту задачу ставим в повестку», – заверил он.
Касательно этого вопроса Решетников сообщил, что с 1 августа заработала электронная виза, а 30 тыс. иностранных граждан уже приехало за август, половина из которых – граждане Китая.
Отмечается, что та же задача стоит по визам в Индию, развивается тема перехода к безвизу со странами Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.
Накануне Россия направила Индии предложение о запуске безвизового группового туробмена между странами. До этого в России запустили единую электронную визу для иностранцев.