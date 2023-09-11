  • В Совфеде ответили на слова Блинкена о «справедливом условии» мира на Украине
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    Российские выборы показали пример консолидации и мужества
    Захарова назвала заявление Блинкена о готовности Киева к переговорам поведением «ядовитой змеи на сковороде»
    Собянин пообещал сделать Москву «еще круче и краше»
    Вуди Харрельсон высмеял западную пропаганду о конфликте на Украине
    Политолог объяснила победу «Единой России» на выборах в новых регионах
    Рогов заявил о превращении Работино для ВСУ во «второй Артемовск»
    Псковские десантники вчетвером взяли в плен 11 украинских военных
    Медведев предложил дипломатический ответ на ограничения ЕС
    «Аэрофлот» заключил контракт на поставку 52 самолетов МС-21 и SJ-100
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Ограничив въезд русским, Европа признала свое поражение

    У европейцев обширный опыт обращения с нонкомбатантами из вражеских стран, так что в случае чего концлагеря будут созданы молниеносно. И это также стоит иметь в виду согражданам, которых упорно тянет в Европу.

    0 комментариев
    Алексей Зензинов Алексей Зензинов Чужих покойников не замечают

    Можно убить словом – второй раз убить, после физической смерти. А можно и молчанием. Когда открываешь ленту, а там ни одного упоминания о смерти талантливого человека, честно трудившегося во благо России. Почему? Потому что не свой.

    4 комментария
    Александр Ходаковский Александр Ходаковский Если Россия – это вера, то Украина – суеверие

    Суеверие невероятно заразно, прилипчиво, живуче... Оно как будто вступает в резонанс с чем-то в нас древним, когда совершали человеческие жертвоприношения и поедали себе подобных. Им легко заразиться и трудно вытравить.

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    11 сентября 2023, 11:42

    Политолог объяснила победу «Единой России» на выборах в новых регионах

    Шеслер: Жители новых регионов проголосовали за будущее в России

    Политолог объяснила победу «Единой России» на выборах в новых регионах
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Несмотря на угрозу обстрелов со стороны ВСУ, новые регионы продемонстрировали очень высокую явку. Это объясняется желанием еще раз подтвердить, что их выбор в пользу России оказался верным. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее в России завершился ЕДГ-2023. ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области впервые голосовали в составе РФ. Во всех регионах победила «Единая Россия»

    «Жители новых регионов с особым трепетом отнеслись к возможности поучаствовать в выборах. Для них это первое голосование в составе России. Они ощущают ответственность за будущее своей малой Родины, поэтому и пошли на избирательные участки. Это демонстрация поддержки действий федеральной власти», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «И на эти процессы не смогла повлиять даже угроза обстрелов со стороны ВСУ. Наоборот, опасность не только закалила людей, но и подстегнула их желание принять участие в выборах. Это принципиальный момент: есть российская власть, которая защищает, и есть прошлые «хозяева», отголоски взаимодействия с которыми, в виде летящих снарядов, необходимо преодолеть», – отмечает собеседница.

    «Сделать это можно исключительно за счет еще более плотной интеграции в состав России. Участие в прошедших выборах воспринимается местным населением как важный шаг на пути трансформации регионов. Этим же объясняется и победа «Единой России», – подчеркивает эксперт.

    «Для жителей этих территорий, партия власти является относительно новой. Фактически, ей еще только предстоит оправдать то доверие, которое выразили граждане. Население связывает с действиями «Единой России» качественные перемены в своей жизни и надеется, что в будущем их города станут еще лучше», – считает Шеслер.

    «Многие в новых регионах приятно удивлены уровнем социального обеспечения, который приносит Россия на эти земли. Например, люди удивляются истинно бесплатной медицине. Никто не просит закупать шприцы, йод, наволочки и другие «расходники». Пациентов кормят хорошими обедами, а не перловой баландой, как на Украине», – уточняет собеседница.

    «Преобразились и школы. В сентябре детей встретили ухоженные классы, а к учебным заведениям проложили асфальт. Эти вещи привычны для большой России, но жители новых регионов впервые сталкиваются с подобным отношением. Конечно, они связывают эти достижения с правительством РФ, которое прочно ассоциируется с «Единой Россией», – резюмирует Шеслер.

    Накануне в новых регионах России завершились выборы в рамках единого дня голосования. В ДНР участки закрылись в 15.00, так как большинство желающих к этому моменту успели выразить свое мнение. Схожая ситуация наблюдалась и в ЛНР, где процедура завершилась в 16.00. По словам зампредседателя избиркома республики Марианны Сумской важное мероприятие было проведено «без происшествий».

    При этом во всех регионах отмечается высокая явка. В ДНР показатель превысил 76%, в ЛНР – 72,5%, а в Запорожской и Херсонской областях – более 66% и 65% соответственно. Об этом сообщает ТАСС. Желание граждан поучаствовать в выборах отмечают и иностранные наблюдатели. Так, глава «Прусского общества Берлин – Бранденбург» Фолькер Фридрих Карл Чапке (Германия) отметил, что жители стремились отдать свой голос, несмотря на боевые действия.

    По его словам, выборы ощущались как значимый исторический момент. В то же время, его коллега из Исландии, Конрад Магнуссон, рассказал о том, что на один из участков в Херсонской области прилетел дрон. «Однако люди все равно пришли, чтобы выполнить свой гражданский долг. Они хотят быть частью РФ и не желают возвращаться к тому, что было раньше», – подчеркивает он.

    В голосовании во всех новых регионах  победила «Единая Россия».  Так, на выборах в Народный совет ДНР партия показала результат 78,03%, в Херсонской области – 74,86%, в Запорожской – 83,01%, а в ЛНР – 74,63%.

    Ранее газета ВЗГЛЯД оценила первые итоги прошедшего Единого дня голосования.

    10 сентября 2023, 15:06
    Вуди Харрельсон высмеял западную пропаганду о конфликте на Украине

    Актер Харрельсон прокомментировал конфликт на Украине упоминанием про нападения США на Ирак, Афганистан, Вьетнам и Корею

    Вуди Харрельсон высмеял западную пропаганду о конфликте на Украине
    @ Boesl/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Американский актер Вуди Харрельсон в ответ на просьбу прокомментировать украинский конфликт напомнил про нападения США на Ирак, Афганистан, Вьетнам и Корею.

    «Это ужасно, когда сверхдержава, обладающая всей этой военной мощью, без всякой провокации нападает на страну, такую как Ирак,... нет, Афганистан,.... извините, Вьетнам?... Корею,... ой, простите, Украину.... Ужасно, ужасно», – заявил актер, улыбнувшись.

    Вуди Харрельсон – американский актер, продюсер и драматург, обладатель премии «Эмми» (1989), трехкратный номинант на премию «Оскар» (1997, 2010, 2018), четырехкратный номинант на «Золотой глобус» (1997, 2010, 2013, 2015).

    Ранее представитель китайского министерства иностранных дел Чжао Лицзянь высмеял лицемерие Запада, напомнив про нападение США на Ирак, Афганистан и Кубу.

    Woody Harrelson on Russia-Ukraine war
    byu/CollisionResistance inEndlessWar

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    11 сентября 2023, 02:32
    Блинкен озвучил «справедливое условие» завершения конфликта на Украине

    Блинкен назвал территориальную целостность Украины «справедливым условием» завершения конфликта

    Блинкен озвучил «справедливое условие» завершения конфликта на Украине
    @ Ken Cedeno/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Все хотят завершения конфликта на Украине, но оно должно быть основано на «справедливых и устойчивых» условиях, предполагающих украинский суверенитет и территориальную целостность, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    По версии Блинкена, «нет признаков» заинтересованности России в «значимой дипломатии». Он утверждает, что если российские власти «проявят интерес», то украинцы якобы «будут первые, кто подключится», а США «будут сразу за ними», передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC News.

    При этом Блинкен заявил, что «украинцам предстоит решать, как именно все это закончится, где будут проходить линии». «Что касается переговоров, то для танго нужны двое», – сказал глава Госдепа.

    Напомним, президент Владимир Путин подчеркивал, что на Западе отказываются от переговоров с Москвой, а президент Украины Владимир Зеленский законодательно закрепил невозможность вести переговоры с Россией. При этом глава государства отмечал, что Москва не уходит от обсуждения мирного урегулирования ситуации на Украине.

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    11 сентября 2023, 04:08
    Псковские десантники вчетвером взяли в плен 11 украинских военных

    Опубликовано видео захвата 11 украинских военных четырьмя псковскими десантниками

    Псковские десантники вчетвером взяли в плен 11 украинских военных
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В Сети опубликована видеозапись того, как четыре псковских десантника из 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии взяли в плен 11 украинских военных в Запорожской области.

    Видео снято с квадрокоптера. Десантники нашли украинский блиндаж. Один из них заглянул внутрь и, вероятно, предложил украинским военным сдаться. После этого из блиндажа с поднятыми руками вышли шесть бойцов вооруженных сил Украины. Однако примерно через минуту за ними последовали еще пятеро украинских солдат – бойцам ВСУ пришлось подыскивать место, куда можно лечь с заведенными за голову руками.

    Сопротивления украинские военные не оказывали. Как рассказали десантники, они видели только двух бойцов ВСУ, поэтому к блиндажу пошли вчетвером, пишет «Российская газета».

    Напомним, США ввели санкции против 64-й мотострелковой бригады из Восточного военного округа и базирующихся в Псковской области 76-й десантно-штурмовой дивизии и 234-го десантно-штурмового полка.

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    11 сентября 2023, 04:33
    Экс-аналитик ЦРУ указал на успехи России по уничтожению ЗРК Patriot

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон отметил успехи Вооруженных сил России по уничтожению ЗРК Patriot

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска разбивают американские ЗРК Patriot «без колебаний» в Киеве, Львове и других украинских городах, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    Как отметил Джонсон, «считалось, что HIMARS должны изменить игру», но этого не произошло. Затем, по его словам, «только и твердили» что о Patriot, но сейчас об этих ЗРК «ничего не слышно», передает РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал Dialogue works.

    Джонсон полагает, что новые танки, которые Украина получит от Запада, окажутся уничтожены, едва попав на поле боя. По его мнению, уничтожение ждет и истребители F-16, а «время, усилия, энергия, деньги, выброшенные на обучение пилотов», очень быстро «исчезнут».

    Джонсон подчеркнул, что «какое бы оружие ни отправляли, в украинских войсках нет кадров, способных эффективно управлять этим оборудованием».

    Напомним, СВО истощила западные резервы ПВО для Украины. Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что российские военные раскрыли уязвимость американских зенитных ракетных систем Patriot. Президент России Владимир Путин рассказывал об уничтожении российскими военными комплексов Patriot под Киевом.

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    10 сентября 2023, 21:14
    Депутат Делягин: СВО привела к появлению новой категории избирателей в России

    Депутат Госдумы Делягин рассказал о влиянии СВО на ход выборов

    Депутат Делягин: СВО привела к появлению новой категории избирателей в России
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Отличительной чертой этих выборов стала спецоперация, на фоне которой проходило голосование. Кандидатам при агитации приходилось учитывать взгляды и интересы такой категории граждан как участники СВО и их близкие, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Михаил Делягин. Ранее в ряде регионов России завершились кампании в рамках ЕДГ-2023.

    «Эти выборы многим отличаются от предыдущих, – отметил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. – Первый существенный фактор – это новые регионы. Второй фактор – военные действия. Шок от того, что наша страна участвует в конфликте, прошел, и мы вживаемся в новую реальность».

    Также собеседник указал на особенности хода предвыборных кампаний. «Избиратели очень четко разделились на две категории. Первые – это либо волонтеры, либо те, чьи близкие находятся в зоне СВО. А вторая часть избирателей – это люди, которые пытаются жить прежней жизнью», – поясняет парламентарий.

    «Это принципиальная особенность нынешних выборов. Если раньше кандидаты могли вести единую избирательную кампанию, то сейчас им пришлось работать с каждой из этих групп в отдельности. При этом кандидаты в прифронтовых регионах успели адаптироваться к новой реальности», – пояснил Делягин.

    Также Делягин привел в пример работу партии «Справедливая Россия-Патриоты-За правду», членом которой он является. «У нас есть палата депутатов, которая полностью погружена в тему СВО, – пояснил он. – Я вполне допускаю, что КПРФ, ЛДПР и «Новые люди» также ведут большую работу в этой сфере в прифронтовых регионах».

    Отдельно депутат коснулся темы расширения электронного голосования. «В том числе благодаря этому удобному сервису мы видим высокую явку в ряде регионов», – подчеркнул Делягин.

    Ранее в большинстве регионов России завершили работу избирательные участки. Среди прочего, выборы прошли и в ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областях. Так, в ДНР, где явка на выборах превысила 75%, УИК закрылись в 15.00, так как большинство желающих уже проголосовало.

    В ЛНР голосование завершилось в 16.00, все прошло штатно, сообщила зампредседателя избиркома ЛНР Марианна Сумская в информационном центре Избиркома ЛНР. В воскресенье утром в Запорожской области 482 избирательных участка открылись впервые с начала многодневного голосования. В пятницу и субботу, 8 и 9 сентября, члены УИК приходили с урнами для голосования к избирателям домой или на придомовые территории. «В 14.00 мск у нас закрылись участки в сельских населенных пунктах, уже есть первые результаты, и в 16.00 мск у нас закрылись участки, которые находятся в городах», – сказала председатель Избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко.

    На выборах в Херсонскую думу уже завершился подсчет голосов. Победителем стала партия «Единая Россия», получившая 74,86% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщила председатель избиркома региона Марина Захарова.

    Она также добавила, что за КПРФ проголосовали 10,56%, ЛДПР – 8,27%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 5,03%. Захарова уточнила, что «Единая Россия» получила 28 депутатских мандатов, КПРФ – четыре, ЛДПР – три, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – один. Всего в голосовании приняли участие 65,14% избирателей.

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    10 сентября 2023, 15:35
    Зеленский отменил на Украине День танкиста
    Зеленский отменил на Украине День танкиста
    @ РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент Украины Владимир Зеленский отменил на Украине празднование во второе воскресенье сентября Дня танкиста и установил празднование Дня танковых войск, который будет отмечаться ежегодно 14 сентября, сообщила пресс-служба главы украинского государства.

    В документе говорится, что на Украине необходимо установить День танковых войск, который будет отмечаться ежегодно 14 сентября. Из указа следует, что также необходимо признать утратившим силу указ президента Украины от 29 августа 1997 года «О Дне танкиста», передает ТАСС.

    Согласно утратившему силу указу, празднование на Украине проходило во второе воскресенье сентября. В России День танкиста отмечают в этот же день.

    10 сентября министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военных, ветеранов и работников ОПК с Днем танкиста, отметив, что танкисты в ходе спецоперации на Украине продемонстрировали несгибаемый боевой настрой в достижении поставленных целей.

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    11 сентября 2023, 01:21
    Иностранные эксперты: Для новых регионов выборы стали историческим моментом

    Иностранные эксперты отметили стремление жителей новых регионов России участвовать в выборах

    Tекст: Антон Антонов

    Несмотря на боевые действия, жители новых регионов России стремились проголосовать на выборах, чувствуется, что это исторический момент, заявил глава «Прусского общества Берлин-Брандербург» Фолькер Фридрих Карл Чапке (Германия), следивший за голосованием в новых регионах.

    Фолькер Фридрих Карла Чапке отметил особое настроение избирателей из новых регионов и организацию процесса. «Я чувствовал себя в полной безопасности, несмотря на то, что проходят боевые действия. Я видел людей в прекрасном настроении, люди приходят в красивой одежде. И чувствуется, что это действительно исторический момент», – сказал эксперт, выступая в площадке онлайн-марафона «Ночь выборов».

    Еще один электоральный эксперт, медиаобозреватель из Мексики Исраэль Гомес, который «только что вернулся из Запорожья», рассказал о том, как прошли выборы в Мелитополе. Он оказался «приятно удивлен тем, как люди голосовали», избиратели «приходили не только на участки, но и пользовались переносными урнами для голосования, которые приезжали к ним на дом».

    «Я рад находиться здесь сегодня с вами и иметь возможность рассказать о том, что видел, а именно – проинформировать Латинскую Америку, Мексику, откуда я родом, о том, что происходит в России, ведь в западных СМИ этой информации, этой правды не прочитаешь», – сказал он.

    Общественный деятель из Исландии Конрад Магнуссон рассказал о наблюдении за выборами в Херсонской области, где на один из избирательных участков прилетел дрон: «Однако люди все равно пришли на участок, чтобы выполнить свой гражданский долг. Люди хотят быть частью России и не желают возвращаться к тому, что было раньше».

    Напомним, с 8 по 10 сентября в России прошел Единый день голосования. Вопреки обстрелам новые регионы России стали абсолютными лидерами по явке на выборах. «Единая Россия» победила на выборах во всех новых регионах страны.

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    11 сентября 2023, 04:54
    Зеленский начал подозревать часть западных партнеров в неискренности

    Зеленский усомнился в обещаниях Запада «всегда» поддерживать Украину

    Зеленский начал подозревать часть западных партнеров в неискренности
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что сомневается в искренности некоторых западных партнеров, которые обещают «всегда» поддерживать Киев.

    «У меня такое предчувствие, когда я читаю, слышу и вижу в их глазах, (когда они говорят): «Мы всегда будем с вами»... Но я вижу, что он или она не здесь, не с нами», – приводит слова Зеленского РИА «Новости» со ссылкой на Economist.

    Зеленский сказал, что украинские власти должны объяснить населению страны перспективу «полностью милитаризированной экономики», если конфликт на Украине станет конфликтом на истощение. Подробности Зеленский раскрывать не стал. При этом он заявил, что морально готов к переходу, но намерен обсуждать этот шаг с народом Украины только в том случае, если слабость в глазах западных партнеров станет «тенденцией». Пока, по его словам, этот момент не наступил.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на то, что введение антироссийских санкций и поставки западного оружия Киеву замедляются.

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    11 сентября 2023, 09:12
    Рогов заявил о превращении Работино для ВСУ во «второй Артемовск»

    Рогов: Работино превращается для ВСУ во вторую «бахмутскую мясорубку»

    Рогов заявил о превращении Работино для ВСУ во «второй Артемовск»
    @ Mihir Melwani/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Село Работино превращается для украинских войск «во второй Артемовск» в плане уничтожения боеспособных подразделений ВСУ и резервов, заявил председатель движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, на смену «бахмутской мясорубке» пришла работинская. Рогов заявил, что в Работино «утилизируют» наиболее боеспособные подразделения ВСУ, в том числе резервы, передает РИА «Новости».

    Он также добавил, что украинские военные пытаются прорваться на линии Работино – Вербовое, но ВС России пресекают их попытки. В среднем за сутки украинские нацисты пытаются по семь раз в день прорваться через оборону российских войск.

    Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские войска потеряли близ села Работино около 10 тыс. человек за все бои.

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    11 сентября 2023, 03:17
    Собянин пообещал сделать Москву «еще круче и краше»

    Собянин поблагодарил жителей Москвы за поддержку на выборах

    Собянин пообещал сделать Москву «еще круче и краше»
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Действующий мэр Москвы Сергей Собянин выразил благодарность жителям столицы за поддержку на выборах. После обработки 85,22% протоколов участковых избирательных комиссий он набирает на выборах мэра 76,40% голосов избирателей.

    Собянин отметил, что пройден уже «огромный путь созидания», но еще предстоит «большая, трудная, сложная, но очень важная работа для страны, для города, для москвичей». Он обещал предпринять все необходимые усилия, чтобы Москва «стала еще круче и краше».

    «Впереди всей планеты. Нам это точно по плечу. Потому что у нас есть самое ценное в этом мире – мужественные, талантливые, трудолюбивые люди, москвичи», – приводит его слова РИА «Новости».

    По предварительным данных ЦИК России, Собянин лидирует на выборах, второе место занимает депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (8,12%), третье и четвертое – вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов и Владислав Даванков (5,68% и 5,34%). Первый зампред руководителя фракции «Справедливая России – Патриоты – За правду» в Госдуме Дмитрий Гусев набирает 3,94%.

    Напомним, в России завершился Единый день голосования. В ходе выборов прошло более 4 тыс. кампаний, которые впервые в истории охватили новые регионы страны.

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    10 сентября 2023, 17:59
    Глава ЦИК отметила храбрость зарубежных наблюдателей на выборах в новых регионах

    Глава ЦИК поблагодарила за храбрость приехавших для наблюдения за выборами в новых регионах России зарубежных экспертов

    Tекст: Антон Никитин

    Глава Центризбиркома Элла Памфилова выразила благодарность международным экспертам, которые не побоялись существующего на Западе давления и приняли участие в наблюдении за выборами в новых регионах России, а также пригласила их приехать в марте для наблюдения за выборами президента.

    «Хочу вам сказать огромное спасибо за то, что вы, несмотря на всю ту антироссийскую атмосферу, которая существует на Западе и во многих странах, не побоялись прессинга и давления. Вы очень храбрые люди, потому что для вас важна правда и желание не поддаваться манипуляциям, а увидеть все своими глазами... И как высококлассные специалисты в электоральной сфере, вы можете сделать откровенные и объективные выводы по выборам. Мы восхищаемся вашей храбростью и благодарим вас», – сказала Памфилова, слова которой приводятся на сайте РАПСИ.

    Глава ЦИК напомнила, что в марте 2024 года в России пройдут выборы президента.

    «Мы приурочим к выборам международную конференцию по электоральным процессам и вызовам. Если вы изъявите желание, то сможете поучаствовать и обменяться мнениями с коллегами из других стран. Также приглашаю вас приехать на выборы президента в качестве международных наблюдателей в любую точку России, мы открыты», – заключила Памфилова.

    В сентябрьских выборах приняли участие 33 международных эксперта из 21 страны, которые посетили избирательные участки в новых регионах РФ. Им удалось посетить около 40 избирательных участков.

    Напомним, избирательные участки на выборах в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях уже завершили свою работу.

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    10 сентября 2023, 14:04
    Глава ЦИК назвала эталоном организацию наблюдения за выборами в Москве

    Глава ЦИК Памфилова назвала организацию наблюдения за выборами в Москве не имеющим аналогов в мире эталоном

    Tекст: Антон Никитин

    Организация наблюдения за выборами в Москве – эталон, не имеющий аналогов в мире, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

    Как отметила глава ЦИК, многие перенимают опыт Москвы по организации наблюдения за выборами, «потому что то, что организуют в Москве» – «фактически эталон организации наблюдения, аналогов которой в мире нет», передает РИА «Новости».

    Напомним, в воскресенье в Москве стартовал финальный день голосования на выборах мэра. Ранее Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве сообщил, что второй день голосования в столице прошел без нарушений. Явка на выборах мэра Москвы за первые два дня голосования превысила итоговые явки 2018 и 2013 годов.

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    11 сентября 2023, 00:05
    Взрывы прогремели на Украине

    Взрывы произошли в Сумской и Черниговской областях

    Взрывы прогремели на Украине
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Сумской и Черниговской областях Украины прозвучали взрывы, сообщают украинские СМИ.

    В этих регионах объявлена воздушная тревога. Также режим воздушной тревоги объявили в Харьковской области, передает ТАСС.

    Напомним, в ночь на воскресенье также сообщалось о взрывах  в Сумской и Черниговской областях. Кроме того, взрывы были в Киеве и Киевской области.

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    11 сентября 2023, 07:15
    Названы возможные сроки боевого применения F-16 Украиной

    Wall Street Journal сообщила о надеждах Украины начать использовать F-16 зимой

    Tекст: Антон Антонов

    На Украине считают, что боевое применение истребителей F-16 в конфликте с Россией возможно уже зимой, в США более осторожны в оценках, пишут СМИ.

    В Киеве считают, что «небольшое число украинских пилотов истребителей могут быть готовы уже к февралю», если их подготовка стартует «в этом или следующем месяце». Украинская сторона ожидает, что американцам за пять месяцев удастся подготовить не более 10 летчиков, владеющих английским языком, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

    Издание указывает, что чиновники в США более осторожны в ожиданиях. По мнению американской стороны, Украина сможет использовать F-16 в бою только в середине 2024 года или даже «значительно позже». Подчеркивается, что требуется наладить обслуживание и материально-техническое обеспечение истребителей.

    Напомним, прежде в минобороны Украины говорили, что истребители F-16 впервые могут быть использованы Киевом весной будущего года. При этом главной проблемой для иностранных инструкторов в обучении украинских военных стала нехватка компетентных переводчиков.

    Коментарии (3)
    10 сентября 2023, 19:54
    Над Мелитополем сработала система ПВО

    Администрация Мелитополя сообщила о работе над городом системы ПВО

    Tекст: Антон Никитин

    Над Мелитополем сработала система ПВО, сообщили в администрации города.

    Администрация Мелитополя сообщила в своем Telegram-канале о раздавшемся в городе звуке взрыва, уточнив, что над городом сработала система ПВО, и заверив, что город находится под надежной защитой.

    Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин указал на безуспешные попытки Киева сорвать выборы в новых регионах России. Отметим, избирательные участки в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях уже завершили свою работу.

    Коментарии (8)
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