  • Макрон признал отсутствие Украины среди приоритетов «Большой двадцатки»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Желание хороших отношений с Россией влечет в Эстонии пожизненное заключение
    В России решили возобновить производство танков Т-80
    Маск назвал настоящего президента США
    Вуди Харрельсон высмеял западную пропаганду о конфликте на Украине
    В Черном море уничтожены катера с десантом ВСУ
    Памфилова назвала регион России с самой высокой явкой на выборах
    Румыния выразила протест России после обнаружения обломков БПЛА
    ЕС запретил россиянам ввозить личные автомобили, смартфоны и шампуни
    В Германии заявили о мощной системе обороны России
    Мнения
    Станислав Смагин Станислав Смагин Батальон Ильи Муромца нацелен освободить его мощи в Киеве

    Что сказать о батальоне? Это обычный героический коллектив. Да, именно в русской жизни вроде бы плохо совместимые понятия «обыденности» и «героизма» тесно сплелись, и Донбасс тому особо яркое свидетельство.

    7 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Деколонизация как прикрытие колонизации

    В условиях острого конфликта между Россией и Западом желание вызвать в России внутреннюю смуту совершенно понятно – как понятно и то, что людей, которые над этим работают, совершенно не интересует ни история, ни культура, ни благополучие народов, которые они хотят «деколонизировать».

    5 комментариев
    Александр Ходаковский Александр Ходаковский Что мы назовем победой

    Когда наступит перелом? Наступит ли? Наступит. К сожалению, вот так красиво, чтобы наше национальное самолюбие взыграло, не будет. Будет «не мытьем, так катаньем».

    64 комментария
    10 сентября 2023, 16:12

    Слуцкий проголосовал на выборах мэра Москвы

    Лидер ЛДПР Слуцкий в единый день голосования посетил избирательный участок № 587 в Москве и проголосовал за мэра столицы

    Tекст: Антон Никитин

    Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в единый день голосования, 10 сентября, посетил избирательный участок № 587 в Москве и проголосовал за мэра столицы. К этому времени явка уже превысила 30%.

    Слуцкий сообщил в своем Telegram-канале, что избирательная практика в Москве год от года совершенствуется. По словам лидера ЛДПР, выборы в столице прекрасно организованы.

    «Мы продвинулись по технологиям с прошлого голосования. Выборная система становится удобнее от года к году, в том числе для людей старшего возраста», – отметил парламентарий, глава комитета Госдумы по международным делам.

    Лидер ЛДПР подчеркнул, что Москва в организации выборов потрудилась на славу: у всех кандидатов есть общественные штабы, ведется дистанционное электронное голосование.

    Слуцкий отметил, что до момента, когда мы поздравим нового мэра Москвы, осталось меньше суток.

    Напомним, в воскресенье в Москве стартовал финальный день голосования на выборах мэра. Кандидатом от ЛДПР является Борис Чернышов, заместитель председателя Госдумы России.

    Ранее глава ЦИК Элла Памфилова назвала организацию наблюдения за выборами в Москве не имеющим аналогов в мире эталоном.

    10 сентября 2023, 14:04
    Глава ЦИК назвала эталоном организацию наблюдения за выборами в Москве

    Глава ЦИК Памфилова назвала организацию наблюдения за выборами в Москве не имеющим аналогов в мире эталоном

    Tекст: Антон Никитин

    Организация наблюдения за выборами в Москве – эталон, не имеющий аналогов в мире, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

    Как отметила глава ЦИК, многие перенимают опыт Москвы по организации наблюдения за выборами, «потому что то, что организуют в Москве» – «фактически эталон организации наблюдения, аналогов которой в мире нет», передает РИА «Новости».

    Напомним, в воскресенье в Москве стартовал финальный день голосования на выборах мэра. Ранее Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве сообщил, что второй день голосования в столице прошел без нарушений. Явка на выборах мэра Москвы за первые два дня голосования превысила итоговые явки 2018 и 2013 годов.

    Коментарии (0)
    8 сентября 2023, 00:47
    Выборы стартуют в пятницу в 85 регионах России

    В 85 регионах России стартуют выборы, которые завершатся в Единый день голосования 10 сентября

    Выборы стартуют в пятницу в 85 регионах России
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    В 85 регионах России в пятницу, 8 сентября, начинаются свыше 4,5 тыс. избирательных кампаний, которые завершатся в Единый день голосования 10 сентября.

    В результате выборов будет замещено более 34 тыс. мандатов. Впервые выборы назначены в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В 21 регионе России пройдут выборы высших должностных лиц, а также дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам и в 20 субъектах – выборы депутатов законодательных органов власти, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦИК России.

    Регионам предоставили возможность самостоятельно решать, сколько продлится голосование: один, два или тря дня. Так, в 19 регионах выборы высших должностных лиц пройдут в течение трех дней, в Омской области – двух дней, Тюменской области – одного дня. Выборы главы и депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров субъектов России в 13 регионах будут длиться три дни, в Хабаровской крае и Свердловской области – два дня, в Республике Ингушетия и Тюменской области – один день.

    Дополнительные выборы депутатов в Госдуму по четырем одномандатным округам в этом году пройдут в течение трех дней – с 8 по 10 сентября, кроме Республик Башкортостан и Бурятия, где голосование будет однодневным 10 сентября. Довыборы пройдут по округам №19 (Республика Крым), №56 (Дивногорский, Красноярский край), №16 (Карачаево-Черкесская Республика) и №114 (Липецкая область).

    Жители столицы будут выбирать мэра Москвы, а жители новой Москвы проголосуют еще и за муниципальных депутатов в 13 муниципальных образованиях. Отдать свой голос можно будет на почти 2,2 тыс. избирательных участках, а также онлайн. Голоса будут принимать три дня – с 8.00 8 сентября до 20.00 10 сентября.

    Кроме того, в этом году впервые можно будет проголосовать через терминалы электронного голосования, которые разместят на участках, они также будут использованы для надомного голосования. В этом году для участия в онлайн-голосовании достаточно полной учетной записи на портале мэра и правительства Москвы – mos.ru. Москвичи, которые выберут формат онлайн-голосования, смогут принять участие в акции «Миллион призов», благодаря которой смогут выиграть 1 тыс., 3 тыс. или 5 тыс. призовых баллов.

    На выборах за пост мэра Москвы поборются пять кандидатов, среди них – действующий мэр Сергей Собянин, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов и первый зампред руководителя фракции партии «Справедливая России – Патриоты – За правду» Дмитрий Гусев.

    При этом в новой Москве на 162 муниципальных мандата приходится 536 кандидатов, среди них как партийные, так и самовыдвиженцы.

    Выборы губернатора Московской области продлятся три дня – с 8 по 10 сентября. На пост главы региона будут претендовать кандидаты от четырех политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». Среди них первым зарегистрированным кандидатом в Мособлизбиркоме 4 июля стал действующий губернатор Андрей Воробьев, выдвинутый от партии «Единая Россия», затем – 7 июля – были зарегистрированы кандидат Кирилл Жигарев, выдвинутый от московского областного отделения политической партии ЛДПР, кандидат от политической партии КПРФ Александр Наумов, а также Анатолий Никитин, выдвинутый от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».

    В ДНР и ЛНР пройдут выборы в Народный совет, а также выборы депутатов органов местного самоуправления городов и районов. В Херсонской области пройдут выборы депутатов областной думы. В Запорожской области – выборы депутатов законодательного собрания. После окончания выборного процесса парламенты новых регионов России голосованием выберут губернаторов субъектов.

    В этом году прямые выборы глав 19 регионов пройдут в Якутии, Хакасии, Алтайском, Красноярском, Приморском краях, Амурской, Воронежской, Ивановской, Кемеровской, Магаданской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Орловской, Псковской, Самарской, Смоленской, Тюменской областях и Чукотском автономном округе.

    Коментарии (0)
    9 сентября 2023, 15:07
    Сальдо назвал Зеленского посланником зла

    Врио губернатора Херсонской области Сальдо заявил, что Зеленский стал посланником зла

    Сальдо назвал Зеленского посланником зла
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Помешать проведению выборов в регионе Владимиру Зеленскому не удастся, он вместо того, чтобы быть президентом Украины, стал посланником зла, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Таврия».

    По его словам, киевские власти завидуют, что в регионе идет голосование, и это не сдерживается из уст Владимира Зеленского, который стал посланником зла, а не президентом Украины. Он подчеркнул, что как бы киевские власти не пытались помешать проведению выборов в регионе, это им не удастся, передает РИА «Новости».

    Сальдо также сообщил, что встретился с международными наблюдателями, которые смогли лично убедиться, что выборы проходят свободно и демократично, никто никого не принуждает и не заставляет, идет нормальный политический процесс выборов.

    Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября. Впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.

    В украинском МИД заявили, что не признают выборы в новых регионах России и в Крыму.

    Между тем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что жители новых российских регионов демонстрируют высокую активность на выборах, несмотря на то, что голосование приходится организовывать, проявляя героизм.

    Коментарии (2)
    9 сентября 2023, 16:59
    Рогов: Уничтожение Сhallenger 2 – еще один способ участия в ЕДГ в новых регионах

    Рогов: Уничтожение танка Сhallenger 2 – это еще один способ участия в ЕДГ в новых регионах

    Рогов: Уничтожение Сhallenger 2 – еще один способ участия в ЕДГ в новых регионах
    @ кадр из видео

    Tекст: Алёна Задорожная

    Уничтожение очередного британского танка Сhallenger 2 силами российский военных на полях СВО символично совпало с выборами. Это еще один своеобразный способ голосования, сказал газете ВЗГЛЯД глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее ВС России с одного выстрела противотанковым ракетным комплексом «Корнет» подбили второй британский танк Challenger 2 в Запорожской области.

    «По сути, голосование – это продолжение референдума, это наш долгий путь домой, который мы уже проходим полностью. 30 лет нас ломали, лишали прав. Наше главное достояние – доверие людей. Мы должны вернуть этот долг своим трудом», – сказал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Он назвал символичным nj, что начало ЕДГ совпало с уничтожением из «Корнета» на участке Работино второго британского танка Сhallenger 2. «Это еще один вариант голосования, подтверждение серьезности наших намерений», – говорит Рогов.

    Что касается признания итогов выборов за рубежом, то Рогов считает главным, «чтобы результаты выборов признал сам народ, который участвует в голосовании». «Важно, чтобы каждый из нас понимал, что его голос учтен, что выборы прозрачные и безопасные. Обратите внимание, что у людей есть возможность голосовать по российским и по украинским паспортам. И? что показательно, почти все участники голосования – с российскими паспортами», – отметил эксперт.

    По прогнозу Рогова, итоговая явка будет высокой. «Люди готовы голосовать, рискуя своей жизнью в прямом смысле слова. В воскресенье, в итоговый день голосования, вы увидите, как соцсети взорвутся от количества фотографий, которые люди будут выкладывать с избирательных участков. Это праздник, это наш выбор. Мы выбираем достойных из достойных. Мы 30 лет ждали возможности свободного выбора», – заключил собеседник.

    Ранее Рогов сообщил, что российские военные с одного выстрела противотанковым ракетным комплексом «Корнет» подбили второй по счету британский танк Challenger 2 в Запорожской области.

    По его словам, британские танки горят так же хорошо, как и остальная переданная Западом украинским нацистам западная техника. Сам танк был подбит бойцами 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии ВДВ.

    Ранее сообщалось, что ВС России с помощью противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» уничтожили в Запорожской области два британских танка Challenger.

    Вместе с тем, в эти дни в Запорожской области, а также в большинстве субъектов России проходят выборы. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как новые регионы страны голосуют на участках.

    Коментарии (0)
    9 сентября 2023, 10:27
    ЦИК оценил первый день голосования в России

    ЦИК назвал успешным первый день голосования в России

    ЦИК оценил первый день голосования в России
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Первый день голосования по России прошел достаточно спокойно, избиратели голосовали активно, рассказал замглавы ЦИК Николай Булаев.

    «Оно (голосование) прошло достаточно спокойно. Были тревоги в новых субъектах России», – сказал Булаев, передает РИА «Новости».

    Он напомнил, что были ракетные атаки в новых субъектах России, но «все обошлось».

    Напомним, в Единый день голосования впервые проходят выборы в новых регионах России. На прифронтовых территориях они дистанционные – члены избиркомов и наблюдатели совершают обходы по домам. Там, где безопасно – открыты избирательные участки. И хотя самую большую активность избирателей ожидают в воскресенье, уже в пятницу люди шли голосовать семьями и даже трудовыми коллективами, а избиркомы под вечер зафиксировали высокую явку.

    Коментарии (0)
    8 сентября 2023, 22:07
    Кастюкевич: Выборы стали для жителей Херсонской области настоящим праздником

    Депутат Госдумы Игорь Кастюкевич рассказал о ходе голосования в Херсонской области

    Кастюкевич: Выборы стали для жителей Херсонской области настоящим праздником
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Жители Херсонской области идут на выборы с праздничным настроем. Кругом играет музыка, люди приходят целыми семьями и трудовыми коллективами, рассказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Игорь Кастюкевич. Ранее в новых регионах стартовали выборы в рамках ЕДГ.

    «Отмечу, прежде всего, праздничный настрой местных жителей. Для них это историческое событие. Наши наблюдатели и кандидаты в депутаты Херсонской областной думы следят за ходом голосования на всех участках. Нарушений на данный момент не зафиксировано»», – пояснил Игорь Кастюкевич, депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» в Херсонской области.

    По его словам, несмотря на провокации с «той стороны», «люди активно голосуют за свое будущее по законам и в составе Российской Федерации». «Много семей с детьми, все с флагами России, счастливыми улыбками на лицах. Музыка играет везде, – рассказывает депутат. – Приходят семьями, трудовыми коллективами. Например, сегодня целым коллективом голосовал морской порт».

    Он особо приветствовал активность избирателей преклонного возраста. «Несмотря на то, что организованы все условия для голосования пожилых и маломобильных жителей, пенсионеры хотят прийти лично. Например, 82-летняя Валентина Степановна из Геническа пришла, потому что, как сама говорит, «это наша Родина», – рассказал депутат.

    За ходом голосования следят наблюдатели (независимые и от партий), на участках также присутствуют волонтеры-медики. «Их дежурство организовано на всех участках во все дни голосования по 10 сентября. Если нужно, они померяют давление, окажут помощь, проконсультируют. Возможно, в Херсонской области такое в новинку. Но это единственно верное, заботливое и бережное отношение к людям. Так и должно быть. Выборы в новых регионах проходят не только по российскому законодательству, но и с российским, русским отношением друг к другу», – считает депутат.

    В пятницу в большинстве регионов России – в том числе в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях – начался Единый день голосования (ЕДГ), который продлится три дня. Основным днем станет воскресенье, 10 сентября.

    Для новых территорий это первое участие в ЕДГ. С учетом соседства с Украиной в некоторых районах, которые подвергаются обстрелам, поэтому участки было решено не открывать. Здесь проходило досрочное голосование с 31 августа по 7 сентября.

    Житель Новотроицкого округа заявил, что никогда не ходил на выборы при киевской власти – «не было смысла». Ролик с ним опубликован в Telegram-канале «Таврия. Новости Херсонской области». Мужчина признался, что впервые голосовал на референдуме, и сейчас вышел на голосование второй раз в жизни.

    Женщина из Геническа заявила, что за год пребывания России на территории Херсонской области в регионе произошли большие изменения. «Мы рады, что возвращаемся на свою историческую родину. Народ очень доволен тем, что Россия за такое короткое время сделала для нашего региона больше, чем Украина за 30 лет», – указала она.

    «Очень много людей пришли отдать свой голос на выборах. Это показывает, что люди хотят демократии, что люди счастливы после референдумов по присоединению к Российской Федерации», – сказала международный эксперт из Индии, президент Международного форума БРИКС Пурнима Ананд.

    Наблюдатель из Нидерландов Сонья ван ден Енде отметила, что показала бы всем европейским медиа, как люди счастливы. «Это не подставные выборы, а самые настоящие. У Европы нет адекватного понимания, что здесь происходит. Это отличная возможность показать ЕС, как реально обстоят дела», – сказала она.

    Коментарии (0)
    8 сентября 2023, 18:03
    Иностранные наблюдатели поделились впечатлениями о выборах в Херсонской области

    На выборы в Херсонской области пришло много людей, по ним видно, что они счастливы, такими впечатлениями поделились наблюдатели из разных стран во время первого дня голосования.

    «Очень много людей пришли отдать свой голос на выборах. Это показывает, что люди хотят демократии, что люди счастливы после референдумов по присоединению к Российской Федерации», – сказала международный эксперт из Индии, президент Международного форума БРИКС Пурнима Ананд.

    Наблюдатель из Нидерландов Сонья ван ден Енде отметила, что показала бы всем европейским медиа, как люди счастливы, передает Telegram-канал «Таврия. Новости Херсонской области». «Это не подставные выборы, а самые настоящие. У Европы нет адекватного понимания, что здесь происходит. Это отличная возможность показать ЕС, как реально обстоят дела», – сказала она.

    Энрике Домингес из Бразилии рассказал, что решил приехать в Херсонскую область, потому что в мире ходит множество лживых новостей про новые регионы России, и он хотел своими глазами увидеть происходящее там. «Что удивляет больше всего – количество людей, которые приходят голосовать сюда. Как я понимаю, мы в небольшом городке, но я вижу, как огромное количество людей приходит отдать свой голос. Очень много людей хотят принять участие, и я думаю, что процесс голосования легитимный и правовой», – поделился он.

    Эксперт из Африки Дарио Абдула Камал отметил, что выборы проходят нормально, без нарушений: «Каждый занимается своим делом, комиссия тоже работает нормально. Все организовано хорошо». Наблюдатель также добавил, что не стоит обращать внимания на санкции, которыми пригрозили США.

    Напомним, в 85 регионах России в пятницу, 8 сентября, начинаются свыше 4,5 тыс. избирательных кампаний, которые завершатся в Единый день голосования 10 сентября.

    Коментарии (0)
    9 сентября 2023, 22:22
    Явка в Москве за два дня голосования превысила итоговые явки прошлых выборов

    Явка на выборах мэра Москвы за два из трех дней голосования превысила итоговые явки 2018 и 2013 годов

    Tекст: Антон Антонов

    На выборах мэра Москвы явка за два из трех дней голосования составила более 33%, превысив итоговые показатели явки 2018 и 2013 годов, сообщили в Мосгоризбиркоме.

    Как рассказали в Мосгоризбиркоме, очное голосование проводится с 08.00 до 20.00 мск. Отмечается, что «впереди еще один день для голосования». Также указывается, что дистанционное электронное голосование было запущено 8 сентября в 08.00 мск и будет продолжаться до 19.59 мск воскресенья. К 20.00 мск субботы общая явка уже превысила 33%.

    В 2018 году итоговая явка приближалась к 31%, в 2013 году явка превысила 32%. Тогда голосование проводилось в течение 12 часов без возможности проголосовать дистанционно, передает ТАСС.

    Напомним, Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве сообщил, что второй день голосования в столице прошел без нарушений. Единый день голосования проходит в 85 субъектах России. В 21 регионе выбирают высших должностных лиц, в 20 формируют региональные парламенты, в 16 голосуют за депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров. Кроме того, проводятся довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.

    Коментарии (0)
    8 сентября 2023, 15:36
    На выборах мэра Москвы проголосовали онлайн более 1 млн человек

    Tекст: Алина Власенко

    Участие в дистанционном электронном голосовании на выборах мэра столицы за первые семь часов его проведения приняли более 1 млн человек, сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году.

    К 15.04 мск 8 сентября система выдала 1 034 467 бюллетеней и получила 1 003 495 бюллетеней. Таким образом, в онлайн-голосовании на выборах в Москве приняли участие более 13% москвичей-избирателей, передает ТАСС.

    Очное и дистанционное голосование пройдет в Москве - 8, 9 и 10 сентября. Жители столицы выбирают депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО и мэра.

    Ранее сообщалось, что причиной задержки СМС-сообщений участникам дистанционного электронного голосования на выборах в Москве стала DDoS-атака на сервера компании, которая занимается доставкой сообщений.

    Коментарии (3)
    7 сентября 2023, 21:41
    В Общественной палате разоблачили главные фейки о выборах в новых регионах

    В Общественной палате рассказали о распространении с Украины недостоверных сообщений о выборах в новых регионах России

    Tекст: Антон Никитин

    В новых регионах России усиливается волна недостоверных сообщений о выборах, главными распространяемыми с Украины фейками стали голосование «под дулом автомата» и «регистрация на выборы» через якобы привязанный к Госуслугам специальный чат-бот, рассказали эксперты в Общественной палате (ОП) РФ.

    В материале, опубликованном на сайте ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), сопредседатель Координационного совета при ОП России по интеграции новых субъектов РФ Александр Малькевич рассказал, что в инфополе сегодня можно выделить следующие ключевые фейки. Первый заключается в том, что жители новых регионов якобы голосуют под «дулами автоматов». Малькевич отметил, что на многочисленных видео у местных жителей счастливые люли, а «люди с автоматами» – это правоохранители, которые обеспечивают безопасность. Вторая провокация, заключается в том, что через специальный чат-бот, якобы привязанный к Госуслугам, собираются личные данные местных жителей под видом «проверки регистрации на участие в выборах». Эксперт обратил внимание, что для участия в выборах никаких специальной регистрации не требуется.

    В целом, по словам Малькевича, именно Херсонская область сейчас является главной «фейковой мишенью», так как «энтузиазм, который есть у людей под обстрелами, особенно в Каховском районе, это бесит наших врагов» и «они пытаются включать весь арсенал угроз». В дни выборов Малькевич продолжит рассказывать о ходе голосования и общественном наблюдении в новых регионах, выходя на связь с Ситуационным центром ОП России, который в четверг начал свою работу.

    Как рассказал руководитель Рабочей группы ОП России по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев, все три дня голосования в круглосуточном режиме волонтеры Ситцентра будут находиться на связи с общественными наблюдателями, вести опрос на предмет соблюдения «Золотого стандарта». В свою очередь, наблюдатели смогут сами отправить информацию о ходе голосования через портал.

    Он также рассказал и о том, что на выборах по приглашению российской стороны будут присутствовать 55 международных экспертов из 28 стран. По словам Григорьева, они представляют парламенты, органы исполнительной власти, политические партии, общественные организации, сообщества ученых и журналистов.

    В свою очередь исполнительный директор НОМ, председатель Комиссии ОП России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова подчеркнула, что сегодня общественное наблюдение присутствует на всех стадиях процесса, при проведении всех форм голосования на всей территории Российской Федерации.

    Ранее в четверг, с открытием первых избирательных участков на Дальнем Востоке, экспертный центр НОМ и СПЧ начали трехдневный мониторинг выборов.

    Коментарии (0)
    9 сентября 2023, 18:12
    В ОП рассказали о резонансных сообщениях о вбросах во второй день выборов

    В Общественной палате рассказали о резонансных сообщениях о вбросах во второй день выборов

    Сообщения о вбросах бюллетеней на избирательных участках вызвали резонанс во второй день голосования на выборах в России, наблюдатели заявили о 112 предполагаемых отклонениях от перечня правил по организации голосования, сообщила председатель комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова.

    Булгакова рассказала о ситуации в Липецкой области. В Telegram-канале регионального отделения одной из политических партий в Липецкой области была опубликована видеозапись с участка №1532, на которой якобы зафиксировали вброс бюллетеней, передает ТАСС.

    Председатель комиссии ОП уточнила, что бюллетени по окончании голосования в первый день перемешали в сейф-пакете и сложили в сейф на ночное хранение. Сейчас по данному факту была направлена жалоба в избирком, ведется проверка, если вброс подтвердится, то бюллетени признают недействительными.

    По ее словам, волонтеры ситуационного центра ОП РФ по наблюдению за выборами более 9 тыс. раз связывались с наблюдателями на местах. На данный момент наблюдатели сообщили о 112 предполагаемых отклонениях от золотого стандарта наблюдения, из которых пока подтвердились 12, девять из них были устранены, 41 сообщение находится в работе.

    Она также заявила, что на горячую линию ОП РФ поступило 63 обращения, через интернет-форму горячей линии – 16.

    В этом году Единый день голосования (ЕДГ) проходит в 85 субъектах Федерации. В 21 регионе избиратели голосуют за высших должностных лиц. В том числе москвичи выбирают мэра столицы. Жители 20 регионов формируют региональные парламенты, в 16 субъектах люди голосуют за депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров. Также идут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.

    Коментарии (0)
    9 сентября 2023, 12:52
    Путин призвал россиян принять в участие в выборах
    Путин призвал россиян принять в участие в выборах
    @ Алексей Мальгавко/РИА Новости

    Президент Владимир Путин проголосовал на выборах мэра Москвы онлайн и призвал жителей регионов, где проходят выборы, принять в них участие.

    В субботу Путин в рамках единого дня голосования онлайн отдал голос на выборах мэра Москвы, передает ТАСС. Глава государства также отметил, что электронное голосование на выборах становится все популярнее, а организация выборов стала максимально удобной для избирателей.

    Путин также назвал выборы прямым выражением воли граждан и возможностью влиять на будущее страны. В этой связи президент попросил россиян принять участие в выборах.

    Президент не в первый раз участвует в голосовании дистанционно. Он уже делал это в 2022 году на выборах муниципальных депутатов столицы.

    Выборы в Москве проходят 8, 9 и 10 сентября. Жители столицы выбирают депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО и мэра.

    Коментарии (0)
    8 сентября 2023, 11:03
    Задержку СМС для участников онлайн-голосования в Москве объяснили DDoS-атакой

    Tекст: Алина Власенко

    Причиной задержки СМС-сообщений участникам дистанционного электронного голосования на выборах в Москве стала DDoS-атака на сервера компании, которая занимается доставкой сообщений, сообщил совладелец компании ГК «Интермобилити» Даниил Титаренко.

    По словам Титаренко, службы безопасности зафиксировали попытку атаки на сервера компании, из-за чего наблюдаются задержки с доставкой СМС для участников электронного голосования. Титаренко подчеркнул, что на ход голосования это не влияет.

    Он добавил, что специалисты стараются восстановить корректную работу системы, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что на выборах мэра Москвы на первые 30 минут дистанционного электронного голосования было отдано более 13 тыс. голосов.

    Коментарии (0)
    7 сентября 2023, 20:19
    «Единая Россия» открыла ситуационные центры по наблюдению за выборами

    «Единая Россия» открыла федеральный и региональные ситуационные центры по наблюдению за выборами

    Федеральный и региональные ситуационные центры «Единой России» по наблюдению за выборами заработали в 86 регионах, где голосование пройдет с 8 по 10 сентября.

    Специалисты «Единой России» ежедневно будут анализировать сообщения от наблюдателей с избирательных участков, проверять информацию о нарушениях, обрабатывать поступающие жалобы, отметил замсекретаря Генсовета ЕР Сергей Перминов на ВКС с региональными отделениями партии.

    «Для нас чрезвычайно важно получить легитимный результат, который будет признан в обществе. Наша цифровая экосистема позволяет каждому наблюдателю в каждой участковой избирательной комиссии сообщать информацию напрямую в ситуационные центры. Поэтому мы будем оперативно получать данные об открытии и закрытии участков, отрабатывать жалобы, мониторить информационное поле, чтобы понимать, что происходит в стране», – приводятся его слова на сайте ЕР.

    Перминов напомнил, что в большинстве регионов голосование проходит в течение трех дней. В Тюменской области, Республиках Ингушетия, Бурятия, Башкортостан –однодневное голосование. В Омской области и в Хабаровске оно будет проходить два дня.

    «В Карачаево-Черкесии, Республике Крым, Красноярском крае, Липецкой области, где проходят довыборы в Госдуму, данные указывают на сильные электоральные позиции наших кандидатов. Наша задача – сохранить позиции, сделать процедуру выборов максимально открытой. На прямых выборах высших должностных лиц наша задача – сделать так, чтобы победа наших кандидатов была признана всеми», – сказал Сергей Перминов.

    По его словам, на выборах заксобраний «Единая Россия» ставит своей целью сформировать фракции политического большинства. «Это политическая задача номер один, которая будет определять развитие регионов, где проходят выборы, в следующие пять лет», – сказал замсекретаря Генсовета партии.

    Также он отметил, что политическая ответственность и задача «Единой России» – победить. «И эта победа должна носить легитимный характер», – заключил Перминов. Напомним, 10 августа «Единая Россия» подписала соглашение «За честные выборы» с 15 политическими партиями и Общественной палатой РФ.

    На выборах-2023 будет замещено более 34 тысяч мандатов. Жители регионов будут выбирать депутатов регионального и местного уровней – 20 заксобраний, 16 городских дум столиц субъектов, а также органов местного самоуправления. В 26 регионах состоятся выборы высших должностных лиц, в Хабаровске – мэра города. В Крыму выберут депутата Госдумы по одномандатному округу №19, в Липецкой области – по одномандатному округу №144, в Карачаево-Черкесской Республике – по одномандатному округу №16, в Красноярском крае – по Дивногорскому одномандатному избирательному округу №56.

    Коментарии (0)
    7 сентября 2023, 18:54
    В Москве заработал ситуационный центр Общественной палаты по наблюдению за выборами

    Ситуационный центр общественного наблюдения за выборами, а также горячая линия по защите избирательных прав россиян заработали в Москве, сообщил сопредседатель координационного совета при Общественной палате (ОП) РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

    «Сегодня мы традиционно открываем наш ситуационный центр. Он будет работать с 8 по 11 сентября – в течение всех трех дней голосования – круглосуточно», – сказал Григорьев, напомнив, что центр по общественному наблюдению работает во время выборов с 2018 года, передает ТАСС.

    По его словам, на протяжении всех дней голосования волонтеры центра будут обеспечивать оперативную обработку сообщений, поступающих от общественных наблюдателей на местах через горячую линию и сайт. Аналогичные ситуационные центры общественного наблюдения находятся и в субъектах РФ. «Здесь наш ситуационный центр осуществляет в том числе мониторинг сети Интернет и СМИ, выявляем, смотрим, сравниваем. Есть уникальная возможность отсюда выйти на наших наблюдателей на избирательном участке и конкретно выяснить, что и когда происходило или происходит», – сказал Григорьев.

    Он отметил, что на портале мониторинга ОП каждый наблюдатель имеет личный кабинет, в котором может рассказать о ситуации на участке, аппарат палаты анализирует постоянно поступающие данные. Избиратели же, продолжил Григорьев, могут получить доступ к информации о своем избирательном участке или оставить сообщение о нарушении.

    По словам Григорьева, новшеством этого года стала система центров общественного наблюдения, которые работают вместе с общественными палатами. «Все участники избирательного процесса – кандидаты, партии, наблюдатели – имеют возможность в режиме реального времени наблюдать за ходом голосования в любой точке страны на площадках центров общественного наблюдения», – указал сопредседатель координационного совета по общественному контролю за голосованием. В ситуационном центре ОП РФ установлена видеостена, на которую будут выводиться ситуации на различных участках.

    Как уточнил Григорьев, также 7 сентября начинает работу горячая линия по защите избирательных прав граждан. «Звонить на нее можно будет ежедневно с 09.00 до 21.00 мск, можно будет подать любую информацию о нарушениях, любых ситуациях, вызывающих вопросы. Также все это можно отправлять на сайт палаты», – сказал он.

    Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах – выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.

    Коментарии (0)
    Главное
    Буданов пообещал продолжить контрнаступление ВСУ в любую погоду
    На Украине отменили статус «ограниченно пригодного» к службе в ВСУ
    Россия увеличила экспорт нефтепродуктов в Бразилию, втрое обогнав США
    Оппозиция в Польше пригрозила Дуде и Моравецкому трибуналом
    Сара Вагенкнехт решила основать собственную партию в Германии
    Зеленский отменил на Украине День танкиста
    СМИ дезавуировали слова Дани Милохина о возвращении в Россию

    Доходы России снова начали расти назло Западу

    После первого непростого полугодия, когда нефтегазовые доходы России резко упали и бюджет столкнулся с большим дефицитом, российская экономика начала выходить из пике. Рост доходов и ВВП страны показывает, что российская экономика адаптируется к санкциям, заявил глава правительства Михаил Мишустин. Что же выстрелило во втором полугодии и помогает идти вверх назло Западу? Подробности

    Перейти в раздел

    Новые регионы показали высокую явку

    В Единый день голосования впервые проходят выборы в новых регионах России. На прифронтовых территориях они дистанционные – члены избиркомов и наблюдатели совершают обходы по домам. Там, где безопасно – открыты избирательные участки. И хотя самую большую активность избирателей ожидают в воскресенье, уже в пятницу люди шли голосовать семьями и даже трудовыми коллективами, а избиркомы под вечер зафиксировали высокую явку. Подробности

    Перейти в раздел

    «Это рационально». В Алтайском крае научились тратить деньги на людей

    Как получилось, что сказочный Кощей стал защитником алтайского села, что за изощренная форма кредита позволяет ремонтировать в регионе школы, мосты и дороги – и как удается создавать комфортную среду в самых отдаленных местах? Ответы на эти вопросы на месте, в Алтайском крае, узнавал специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности

    Перейти в раздел

    Желание хороших отношений с Россией влечет в Эстонии пожизненное заключение

    Пожизненное заключение за «распространение нарративов, поддерживающих политику и пропагандистские сообщения РФ». Такое наказание теперь грозит эстонскому политику Айво Петерсону, заявлявшему о необходимости хороших отношений между Таллином и Москвой. Что именно сделал этот человек и почему он, несмотря ни на что, решил идти до конца? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский мешает крысам бежать с корабля

      По сообщениям польских СМИ, украинским депутатам запретили выезжать в Польшу кроме как «по линии НАТО». Якобы это стало реакцией на эмбарго, введенного на поставки украинского зерна в страны ЕС. Но на самом деле Владимиру Зеленскому необходимо перекрыть для элиты главный путь к отступлению.

    • Болгарам оборвут главную связь с Россией

      Власти Болгарии готовятся отменить главный национальный праздник страны – День освобождения от османского ига, которого удалось достичь только благодаря России и ее армии. Историю страны переписывают под нужды турок, русофобов и Евросоюза, а на мнение болгарского народа всем наплевать.

    • Украина нашла повод для войны у румын

      Президент Румынии Клаус Йоханнис пригрозил России «серьезными последствиями» в случае, если обломки БПЛА, найденного украинскими военными на территории страны, будут принадлежать именно российскому аппарату. За два дня до этого Йоханнис заявлял о «надежном контроле неба» и опровергал заявления Украины о падении БПЛА. Что изменилось?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............