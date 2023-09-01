  • Минобороны сообщило о пяти групповых ударах по пунктам управления, портам и аэродромам ВСУ
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    Вертолеты встанут на защиту Москвы от украинских беспилотников
    Рамасвами назвал подрыв «Северных потоков» ошибкой Вашингтона
    В Совфеде ответили на призыв генерала США уничтожить Крымский мост
    Что изменится в России с 1 сентября
    ВСУ при атаке в районе Работина потеряли 156 военнослужащих
    Глава украинской разведки подтвердил большие потери ВСУ
    Лавров: Москва не имеет желания «угробить» доллар
    Грузинский эксперт оценил перспективы импичмента президента Зурабишвили
    Стратегический комплекс «Сармат» заступил на боевое дежурство
    Мнения
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Зеленский обнуляет инвестиции украинцев в личную безопасность

    Украинцы дистанцировались от возможности рассекать по минам внутри танков Leopard и БМП Bradley, а военкомы строили личное счастье, дачи «і садок вишневий коло хати». Эдакий «Win-Win» по-украински. Но Владимир Зеленский решил вмешаться в эту идиллию.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему культурные институции не могут быть вне идеологии

    Если ты что-то делаешь в культуре, то сказать «я вне идеологии» – то же самое, что сказать «меня не существует». Ты можешь выглядеть как могучий лось, но со всеми своими ресурсами ты будешь всего лишь перевозчиком блох.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Искусственный интеллект обещает людям утку под кроватью

    Гуру прогресса, футурологи и прочие свидетели будущего вставляют этот график в каждую презентацию и любой пост. Буквально крича, что скептики посрамлены: ИИ создает новые возможности через рост производительности труда! Строго говоря, врут.

    9 комментариев
    1 сентября 2023, 14:50

    Политолог рассказала о подготовке курса «Основы российской государственности»

    Политолог Богомолова сообщила о тщательной проработке учебных материалов курса «Основы российской государственности»

    В российских вузах начали преподавать курс «Основы российской государственности». Политолог и член экспертного клуба «Дигория» Милена Богомолова в беседе с газетой ВЗГЛЯД указала на особый подход к проработке учебно-методических материалов курса.

    Этот подход проработан в соответствии с профилем обучения студентов, потому изучение курса станет полезным для всех специальностей, от естественно-научных, до инженерно-технических, сказала Богомолова.

    «В ходе освоения дисциплины обучающиеся ближе познакомятся с историческими аспектами становления Российского государства, откроют для себя самобытные черты организации политических процессов. С полной уверенностью можно заявить, что добросовестное освоение образовательной программы откроет студентам объективную взаимосвязь развития личного достоинства и достижения общественного прогресса, ведь солидарность – это залог уверенного настоящего и надежного будущего», – отметила собеседница.

    Повышение уровня социально-гуманитарной подготовки стало объективной потребностью для совершенствования системы высшего образования, дисциплины о человеке и обществе выполняют важнейшую функцию в становлении гармонично развитой личности.

    «Курс «Основы российской государственности» стал результатом работы ведущих специалистов социально-гуманитарного профиля со всей России, а разработка учебно-методического комплекса и стратегии научно-исследовательского сопровождения были осуществлены в рамках федерального проекта «ДНК России». Вместе с запуском курса в российской системе высшего образования предпринят шаг навстречу преемственности патриотического воспитания со школьной скамьи и до студенческих лет», – указала политолог.

    Это не только потребность эпохи, но и залог укрепления гражданского самосознания на базе традиционных духовно-нравственных ценностей, уверена Богомолова.

    При этом курс не призван дублировать содержание исторического, философского или правоведческого курсов. Эти курсы уже выполняют «фиксированные функции по обеспечению студентов фундаментальным пластом знаний», заключила она.

    31 августа 2023, 19:30
    Боррель призвал готовиться к принятию сразу 10 стран в Евросоюз
    Боррель призвал готовиться к принятию сразу 10 стран в Евросоюз
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Евросоюзу нужно подготовиться к вступлению 10 государств, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

    Новыми членами объединения должны стать Украина и страны Западных Балкан, боевые действия на украинской территории ускорили эти события, сказал Боррель, передает ТАСС.

    Необходимо определить цели, чтобы придать импульс процессу, надо быть готовыми к принятию 10 новых членов ЕС. По его словам, нужно определить временные рамки для приема.

    Ранее Боррель заявил, что ЕС не смог разблокировать очередной транш для помощи Украине.

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    31 августа 2023, 18:33
    Военный эксперт объяснил слова Зеленского о применении оружия дальностью 700 км

    Военный эксперт Кнутов: Новым дальнобойным оружием Украины могли быть БПЛА, атаковавшие аэропорт Пскова

    Военный эксперт объяснил слова Зеленского о применении оружия дальностью 700 км
    @ кадр из видео

    Tекст: Илья Абрамов

    Заявление Владимира Зеленского об использовании ВСУ нового дальнобойного оружия неслучайно прозвучало именно сейчас. Тем самым он косвенно признал удар по аэропорту Пскова, чтобы поднять боевой дух своей аудитории. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Зеленский сообщил об успешном применении украинскими военными оружия с дальностью поражения 700 км.

    «Когда Зеленский говорит о применении оружия с дальностью 700 км, он скорее всего имеет в виду новые БПЛА, производство которых недавно было анонсировано Украиной», – сказал Юрий Кнутов, военный эксперт, директор Музея войск ПВО.

    «Однако Зеленский врет, что этот БПЛА является собственной разработкой Украины. Действительно, внутри страны могут собирать дрон и производить часть деталей для него, но самые ценные запчасти и финансирование идут из западных государств», – акцентировал он.

    «Эти слова неслучайно прозвучали на Украине именно сейчас. Существует вероятность, что новый тип дронов использовался во время атаки на аэропорт Пскова. Зеленский своим заявлением косвенно подтвердил эту теорию и тем самым повысил боевой дух своей аудитории», – подчеркивает собеседник.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что ВСУ успешно применили произведенное на Украине дальнобойное оружие, предназначенное для поражения целей на расстоянии 700 км. Напомним, накануне Украина атаковала беспилотниками аэропорт Пскова. Специалисты в тот же день завершили устранение всех последствий налета БПЛА на инфраструктурный объект. Об этом сообщил губернатор области Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

    После атаки БПЛА Росавиация закрыла аэропорт Пскова для гражданских рейсов. Сегодня утром объект возобновил свою работу в штатном режиме.

    В результате удара на военном аэродроме оказались повреждены четыре самолета Ил-76. В экстренных службах сообщили о пожаре. Полеты над Псковом и областью были ограничены. Жертв нет.

    Ранее военный эксперт Юрий Кнутов подробно объяснил цели массовой атаки украинских беспилотников на Россию. Им было отмечено, что офис Зеленского за счет массовых атак дронами пытается снизить эффективность защиты воздушного пространства РФ, а также посеять панику среди населения.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что спутники НАТО помогли украинским беспилотникам долететь до Пскова.

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    31 августа 2023, 21:15
    Кандидат в президенты США призвал заставить Россию отказаться от альянса с КНР

    Кандидат в президенты США Рамасвами призвал заставить Россию отказаться от альянса с Китаем

    Кандидат в президенты США призвал заставить Россию отказаться от альянса с КНР
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Претендующий на выдвижение в президенты США от Республиканской партии, предприниматель Вивек Рамасвами предложил включить в договоренности об урегулировании конфликта на Украине пункт о выходе России из альянса с Китаем.

    Политик считает, что настоящей угрозой США является российско-китайский союз, а не спецоперация на Украине. В социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) Рамасвами написал, что США выполнили свои обязательства на Украине, необходимо договориться о мире с Путиным в обмен на отказ России от альянса с Китаем, передает РИА «Новости».

    Ранее кандидат в президенты США Рамасвами в случае победы собрался посетить Москву и признать контроль России над новыми регионами. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что в предвыборной гонке за пост президента США случилась неожиданная перетасовка фаворитов.

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    31 августа 2023, 18:36
    ВСУ пытались дискредитировать ВС России при ротации МАГАТЭ на ЗАЭС

    Минобороны: ВСУ пытались дискредитировать ВС России при ротации МАГАТЭ на ЗАЭС

    ВСУ пытались дискредитировать ВС России при ротации МАГАТЭ на ЗАЭС
    @ Таисия Воронцова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим намеревался дискредитировать российские ВС в ходе ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, но российские бойцы смогли обеспечить их безопасный переход, сообщило Минобороны России.

    В ходе ротации украинская сторона попыталась дискредитировать российских военных как гарантов безопасности проведения мероприятия, сообщило ведомство, передает ТАСС. Украинские боевики пытались с помощью имитации взрывов боеприпасов нарушить маршрут движения инспекторов.

    Министерство подчеркнуло, что у места перехода наблюдателей МАГАТЭ – поселка Васильевка – был объявлен режим прекращения огня, он неукоснительно соблюдался российскими военными.

    Коментарии (8)
    1 сентября 2023, 03:20
    Американский генерал призвал разрушить Крымский мост

    Генерал ВС США Ходжес призвал разрушить Крымский мост

    Американский генерал призвал разрушить Крымский мост

    Tекст: Ольга Никитина

    Бывший командующий армии США в Европе генерал Бэн Ходжес считает, что Крым следует сделать непригодным для российского военно-морского флота и российских ВВС.

    Ходжес в интервью журналу Newsweek заявил, что речь идет не о том, чтобы помочь ВСУ «отбросить русских назад». Крым, подчеркнул он, является «решающим участком местности».

    Американский генерал полагает, что Крым следует «изолировать», а затем предоставить ВСУ достаточное количество оружия дальнего действия, чтобы сделать регион непригодным для ВМФ и ВВС России, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Ходжес призвал разрушить Крымский мост. По его словам, это полностью «изменит правила игры».

    Главной целью контрнаступления ВСУ, по оценке американского генерала, является стремление перерезать «сухопутный коридор» в Крым. Большое значение для выполнения этой задачи, по его словам, будут иметь поставки американских кассетных боеприпасов большей дальности. Это, по оценке генерала, «затруднит движение конвоев» по мосту.

    Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок. Российский лидер называл террористическую атаку по мосту бессмысленным и жестоким преступлением.

    Кроме того, глава крымского парламента Владимир Константинов заявлял, что для блокировки Крыма у Украины нет ни флота, ни авиации, ни подходящих мест базирования. Угрозы Киева перекрыть полуостров он называл чистым блефом.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Запад помогает Украине атаковать Крымский мост.

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    31 августа 2023, 20:37
    Грузинский общественник призвал не называть украинцев братьями
    Грузинский общественник призвал не называть украинцев братьями
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Учредитель общественного движения «Грузия превыше всего» Вато Шакаришвили после убийства полицейским в Днепре грузина Джумбера Силагавы призвал перестать называть украинцев братьями, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Хватит называть Украину братским государством. Мы долго терпим и много чего учитываем. Приняли беженцев с Украины, накормили, дали возможность обучения на родном языке. А они и не поблагодарили! Отозвали из Грузии посла, выгнали нашего из Киева, хотят затащить нас в войну, вмешиваются в наши внутренние дела», – заявил он.

    По его словам, украинцы «разрушили свою страну, а теперь хотят разрушить нашу». «Пусть Бог поможет украинскому народу поскорее освободиться из тисков банды (президента Украины Владимира) Зеленского и глобальной партии войны», – сказал в частности Вато Шакаришвили.

    Силагава был застрелен в спину полицейским, остановившим автомобиль для проверки документов, на глазах у жены и маленьких детей. В Тбилиси также возмущены, что на Украине идет процесс «героизации» стража порядка. В частности, мэр Днепра Борис Филатов заявил, что полностью поддерживает действия правоохранителей.

    Глава правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал случившееся «омерзительным преступлением».

    На Украине расследуют случившееся, полицейский задержан в связи с подозрением на превышение полномочий. При этом утверждается, что якобы Силагава был нетрезв и вел себя агрессивно.

    Коментарии (25)
    1 сентября 2023, 11:42
    В Совфеде ответили на призыв генерала США уничтожить Крымский мост

    Сенатор Цеков: Слова генерала США Ходжеса о разрушении Крымского моста – это призыв к теракту

    В Совфеде ответили на призыв генерала США уничтожить Крымский мост
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Призывы к теракту на Крымском мосту – не что иное, как самопиар Ходжеса. Ради минуты славы он готов забыть, что такое воинская честь, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор от Крыма Сергей Цеков. Ранее бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес призвал разрушить Крымский мост.

    «Бывший командующий армией США в Европе, к тому же генерал, Бен Ходжес, открыто призывает к осуществлению крупного теракта – подрыва Крымского моста. Эта риторика красноречиво говорит сразу о нескольких проблемах Америки. Во-первых, судя по всему, в Штатах напрочь забыли о том, что такое воинская честь», – сказал Сергей Цеков, член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым.

    «Во-вторых, лично у меня возникают большие вопросы к тому, как именно выстраивается карьерная лестница в Вашингтоне. На вершину должны взбираться лучшие из лучших, а Ходжес, откровенно говоря, показал себя человеком глупым и недостойным», – отмечает парламентарий.

    «Судя по всему, ему нравится быть в центре внимания. Да, сейчас его фигуру многие обсуждают, тысячи людей по всему миру изучают слова этого генерала, но стоила ли минута славы чести? Посмотрим, чего добьется Америка лет через 50 с такими людьми», – резюмировал Цеков.

    Ранее бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что Крым следует сделать непригодным для российских ВМФ и ВВС. Об этом он сообщил в интервью изданию Newsweek. По его мнению, полуостров является «решающим участком местности». Он отметил, что после «изоляции» региона от российских сил, ВСУ следует предоставить достаточное количество оружия дальнего действия.

    При этом он призвал разрушить Крымский мост, поскольку это «изменит правила игры». Генерал подчеркнул, что главной целью контрнаступления является стремление перерезать «сухопутный коридор» к полуострову. По его словам, большое значение в рамках решения данной задачи будут иметь поставки американских кассетных боеприпасов, что «затруднит движение конвоев» по мосту.

    К слову, Бен Ходжес довольно последователен в своих призывах. Так, в июне он заявил, что украинские военные ради «захвата» Крыма будут готовы убить или пленить всех россиян, находящихся на полуострове. Генерал отмечал, что данная территория является для ВСУ стратегической целью.

    Кроме того, он говорил, что решение крымского вопроса поможет Украине «вытеснить российский флот из центральной и западной частей Черного моря», а также «открыть доступ из Одессы к мировым торговым путям по океанам».

    Еще в феврале в социальной сети X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) Ходжес публиковал карту полуострова с предлагаемыми местами нанесения ракетных ударов. Изображение сопровождалось подписью «как изгнать русских из Крыма».

    На фоне этого глава крымского парламента Владимир Константинов заявлял, что для блокировки региона у Украины нет ни флота, ни авиации, ни подходящих мест базирования. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Запад помогает Украине совершать атаки на Крымский мост.

    Коментарии (27)
    1 сентября 2023, 00:05
    Что изменится в России с 1 сентября
    Что изменится в России с 1 сентября
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Для таксистов вводятся ограничения по времени работы, стартует эксперимент по исламскому банкингу, вводится маркировка пива, сидра и детской воды, школьники начнут изучать устройство автомата и боевых гранат, а претендентов на госслужбу начнет отбирать искусственный интеллект. Что еще изменится в жизни россиян с 1 сентября?

    Контроль за маркетплейсами

    С первого дня осени вводятся антимонопольные ограничения для маркетплейсов и агрегаторов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Указанные нормы распространяются на крупные маркетплейсы, соответствующие следующим требованиям: они могут не допускать или удалять с площадки продавцов, через них проходит более 35% сделок от доли общего рынка, а также если их годовая выручка превышает 2 млрд рублей. Таким интернет-магазинам будет запрещено устанавливать разные цены на один и тот же товар или услуги, либо ставить предельно низкую или высокую стоимость. Им также нельзя будет убирать товар из продажи, если это приведет к его подорожанию, или без весомых причин сокращать или прекращать его выпуск при наличии спроса.

    Также запрещается навязывать невыгодные условия договора или отказывать в его заключении по необоснованным причинам и ограничивать или мешать предпринимателям входить или выходить с площадки. Отвечать за выявление нарушений нового закона будет Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.

    Исламский банкинг

    Стартует двухлетний эксперимент по внедрению исламского банкинга (деятельность на финансовом рынке по нормам шариата) в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации. Он предусматривает введение особого правового режима, который распространяется на сделки, не подразумевающие процентные ставки, но допускающие вознаграждение в виде переменной величины. При этом, согласно нормам ислама, запрещено финансирование игорного бизнеса, алкоголя, табака, оружия, а также производства свинины. Подробнее – в статье «Российские банки начали выдавать деньги по законам шариата»

    Российские школьники 1–11-х классов будут учиться по единым программам

    С начала учебного года российские школы переходят на новые федеральные основные образовательные программы обучения, которые устанавливают обязательный базовый уровень требований к содержанию общего образования, сообщает Минпросвещения России. В рамках нововведения разработаны онлайн-сервисы для учителей и управленческих команд образовательных организаций: конструктор рабочих программ и конструктор учебных планов.

    Старшеклассники на уроках ОБЖ будут проходить курс начальной военной подготовки

    Уроки по основам безопасности и жизнедеятельности (ОБЖ) с начальной военной подготовкой (НВП) подвергаются изменениям, сообщает Интерфакс. В рамках этого курса школьники изучат строевую подготовку и воинское приветствие, оружие, в том числе автомат Калашникова, гранаты Ф-1 и РГД-5, а также действия в современном стрелковом бою и средства индивидуальной защиты.

    Изменены также программы по истории, куда включили события 2022 года, обществознанию, литературе, окружающему миру и географии. На этих уроках школьники изучат вопросы противодействия коррупции, передает ТАСС. Детям расскажут об опасности коррупции и о механизмах противостояния взяточничеству и злоупотреблению служебным положением в корыстных целях.

    В колледжах на классных часах будут обсуждать «Семьеведение»

    Для среднего профессионального образования (СПО) готовы к внедрению программы воспитания, куда входит направление духовно-нравственного воспитания «Семьеведение», передает РИА «Новости». Соответствующие методические материалы разработаны для классных руководителей и кураторов студенческих групп для проведения классных часов.

    Также в колледжах вводятся обязательные программы наставничества, которые подразумевают комплекс мероприятий и формирующих их действий, направленный на организацию взаимоотношений наставника и наставляемого в конкретных формах для получения ожидаемых результатов.

    «Основы российской государственности»

    Теперь студенты всех высших учебных заведений в рамках учебной программы пройдут курс истории России, передает сообщение Минобрнауки России ТАСС. Он должен составлять не менее 144 часов.

    Также введен междисциплинарный курс «Основы российской государственности», который включает в себя элементы истории, социологии, психологии, политологии, философии, экономики и географии, сообщает ТАСС. По словам специалистов, он необходим для формирования представления о стране и человеке как созидательном начале государственности.

    Отказ от Болонской системы образования

    Кроме того, с началом этого учебного года будет проходить пилотный проект по реформе «вышки», старт которого дан соответствующим постановлением правительства. Он продлится до 2026 года. Подразумевается переход от действующих сейчас систем бакалавриата и специалитета к базовому высшему образованию, а также переход от магистратуры к специализированному высшему образованию. Кроме того, планируется реализация обновленных программ аспирантуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки.

    Водителям такси запрещают перерабатывать

    Постановлением правительства вводятся нормы рабочего времени для таксистов. Они не смогут работать более 40 часов в неделю и более 10 часов в сутки, однако это время может быть увеличено на два часа в день в целях завершения заказа. Для учета времени нужно будет вести журнал или установить в автомобиле тахограф.

    Еще одно постановление предусматривает начало работы Федеральной государственной информационной системы (ФГИС) легкового такси, которая позволит усилить контроль за перевозками и повысить их безопасность. В новую систему в течение суток будут поступать данные, касающиеся предоставления, приостановления, возобновления или аннулирования разрешений для такси, из трех региональных реестров: перевозчиков, автомобилей такси и служб заказа. ФГИС будет реализована на единой цифровой платформе «Гостех».

    Детей-безбилетников нельзя высаживать

    Также с 1-го числа будут внесены изменения в правила перевозок пассажиров: вступает запрет на высаживание из поездов безбилетников, не достигших 16-летнего возраста, сообщает ТАСС. При этом перевозчик будет обязан передать несовершеннолетнего «зайца» органам полиции.

    Рецептурные препараты

    С 1 сентября изменятся правила отпуска рецептурных лекарств из аптек, следует из соответствующего постановления правительства РФ. Согласно документу, фармацевты обязаны вбивать в чек дату, номер и серию рецепта при продаже некоторых категорий препаратов. Речь идет о лекарствах, которые подлежат предметно-количественному учету, отпускаются по льготам с полной или частичной компенсацией государством или продаются дистанционно. Уточняется, что препараты первого типа, куда входят, например, антигистаминные, будут отпускаться в прежнем порядке.

    Обязательная цифровая маркировка товаров

    Теперь производители воды для детского питания обязаны маркировать товар и предоставлять сведения о продукции в систему мониторинга «Честный знак», передает Интерфакс. С помощью специального мобильного приложения покупатель может отсканировать нанесенный на товар код и узнать информацию о нем.

    Наносить средства идентификации также должны будут на медицинские изделия, безалкогольные напитки и соки, кресла-коляски, БАДы и антисептики, говорится в соответствующем постановлении правительства РФ. Информацию об этих товарах также можно будет узнать, просканировав код с помощью мобильного приложения «Чистый код».

    Искусственный интеллект государственного HR

    Стартует эксперимент по отбору сотрудников на госслужбу с помощью искусственного интеллекта (ИИ), который продлится до ноября следующего года. Он основан на платформе «Государственные кадры» на базе «Гостеха», сообщает «РГ». Искусственный разум оценит профессиональное развитие, мотивацию, формирование профессиональной культуры и противодействие коррупции кандидатов на должность чиновников.

    Социальная сфера

    Мамы и папы детей-инвалидов теперь могут копить дополнительные выходные и использовать сразу до 24 таких дней в течение календарного года, следует из постановления правительства РФ. Если дополнительный отпуск превышает четыре дня, то его график необходимо предварительно согласовать с работодателем.

    Алкоголь и табак

    В России будет создан реестр производителей пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, который будет вести Росалкогольрегулирование, следует из документа, размещенного на официальном портале правовой информации. В реестр будут автоматически включены производители, имеющие на 31 августа разрешение на использование основного техоборудования с производственной мощностью не более 300 тыс. декалитров в год. Кроме того, закон обязует маркировать пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху.

    Также начнет действовать электронный реестр лицензий на производство и оборот табачной и никотинсодержащей продукции на базе единой цифровой платформы «Гостех», следует из документа, опубликованного на официальном сайте правительства. Он будет содержать информацию о выданных, приостановленных и аннулированных лицензиях, благодаря чему контролирующие органы смогут оперативно проверять их статус.

    Коментарии (23)
    31 августа 2023, 18:11
    Лавров объяснил бесперспективность «формулы мира Зеленского»

    Лавров объяснил Фидану бесперспективность продвижения так называемой формулы мира Зеленского

    Лавров объяснил бесперспективность «формулы мира Зеленского»
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Инициативы продвигать неприемлемую, ультимативную и заведомо провальную так называемую формулу мира президента Украины Владимира Зеленского подменяют любой серьезный разговор, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    На пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом Лавров заявил, что обсудил с турецким коллегой ситуацию на Украине, и инициативы, которые продвигают ультимативную и заведомо провальную «формулу мира» Зеленского, передает ТАСС.

    По словам главы МИД России, нельзя полагаться на те усилия, которые продвигают условия президента Украины. Лавров объяснил, что эти инициативы пытаются подменить любой серьезный разговор о том, как обеспечивать равную и неделимую безопасность, которая будет предотвращать конфликты на территории Европы.

    Ранее Лавров заявил, что переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Москве станут подготовкой к встрече российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

    Коментарии (10)
    1 сентября 2023, 10:30
    В Польше пришли в ужас от положения ВСУ

    Польский волонтер Высоцкий: Полученная ВСУ от НАТО техника горит как спички

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинцы в ужасе от происходящего на фронте, потери огромны, а западная техника оказалась гораздо хуже, чем предполагалось, заявил в интервью Wirtualna Polska польский волонтер Славомир Высоцкий, доставляющий на Украину гуманитарную помощь.

    По его словам, в начале лета ВСУ надеялись, что им удастся провести успешное наступление, месяцами они пытались дойти только до первой линии обороны, при этом людские потери с украинской стороны огромны, западная техника горит как спички, она намного хуже, чем обычно представляют, передает РИА «Новости».

    По словам Высоцкого, украинские боевики «в ужасе» наблюдают за тем, сколько солдат ВСУ гибнет на фронте в результате успешных действий российских войск, а вследствие огромных потерь у украинцев пропадает желание воевать.

    «Эти потери уже невозможно скрыть. Просто сходите и посчитайте могилы на украинских кладбищах. Солдаты тоже это видят», – заключил Высоцкий.

    Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что план мобилизации еще не выполнен, поэтому обновлять его в настоящее время нет необходимости.

    Коментарии (12)
    31 августа 2023, 16:28
    Под Купянском солдаты ВСУ начали прибегать к «самострелам»

    В районе Купянска солдаты ВСУ начали наносить себе увечья, чтобы отправиться в тыл

    Под Купянском солдаты ВСУ начали прибегать к «самострелам»
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Солдаты ВСУ, которые боятся попасть на горячие участки купянского фронта, все чаще прибегают к «самострелам», сообщил источник, знакомый с ситуацией.

    Также он отметил, что отмечается и другое причинение вреда собственному здоровью для отправки в госпитали в тыловых районах, передает РИА «Новости».

    Источник уточнил, что по данным, полученным от пленных, иногда украинские военнослужащие просят своих сослуживцев за деньги нанести легкие увечья.

    Ранее стало известно о поставках Киевом кассетных снарядов под Купянск.

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    1 сентября 2023, 06:10
    НАСА показало кратер в месте падения станции «Луна-25»

    НАСА опубликовало фото кратера в месте вероятного падения станции «Луна-25»

    НАСА показало кратер в месте падения станции «Луна-25»
    @ nasa.gov

    Tекст: Ольга Никитина

    Орбитальный аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter сфотографировал новый кратер на поверхности Луны, который, вероятно, образовался после крушения российской автоматической станции «Луна-25», сообщили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

    Снимки лунной поверхности, на которой возник новый кратер, размещены на сайте НАСА.

    В сообщении НАСА говорится, что точку падения 21 августа опубликовал Роскосмос. Аппарату LRO направили команду сделать снимки этого места 22 августа, передает РИА «Новости».

    Напомним, 20 августа российская станция «Луна-25» прекратила свое существование, столкнувшись с поверхностью Луны. Отправка новой миссии на Южный полюс естественного спутника Земли может произойти в 2025–2026 годах.

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    31 августа 2023, 16:36
    Миллер назвал объемы снижения потребления газа в Европе
    Миллер назвал объемы снижения потребления газа в Европе
    @ TOMS KALNINS/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Потребление газа в Европе за восемь месяцев 2023 года снизилось на 26 млрд кубометров, заявил глава Газпрома Алексей Миллер во время совещания в честь Дня работников нефтяной и газовой промышленности.

    Он подчеркнул, что в Европе потребление газа падает второй год подряд. В 2022 году оно сократилось на 56 млрд кубометров газа, передает ТАСС. При этом Миллер отметил, что импорт газа Китаем за восемь месяцев текущего года увеличился.

    Напомним, что цены на газ в Европе по итогам торгов выросли на 1,3%, составив примерно 398 долларов за тыс. кубометров, следует из данных Лондонской биржи ICE.

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    31 августа 2023, 23:18
    Собянин рассказал о новых объектах ПВО для перехвата летящих к Москве БПЛА
    Собянин рассказал о новых объектах ПВО для перехвата летящих к Москве БПЛА
    @ Denis Bocharov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Власти российской столицы совместно с военным ведомством за сутки оборудуют позиции противовоздушной обороны для перехвата летящих на Москву беспилотников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Градоначальник на выступлении в День работников комплекса городского хозяйства рассказал, что по запросу Минобороны новые объекты ПВО создаются за сутки. Такая работа ведется уже несколько недель, рассказал он.

    «Иногда не успевает остыть асфальт, как работают уже ракеты, которые сбивают летящие беспилотники», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как рассказал Собянин, когда Минобороны обратилось к властям по поводу переустройства позиций ПВО, встал вопрос о том, в какие сроки будет сделан определенный объем работ. «Меня спросили, это надо сделать за месяц? Я говорю, за сутки», – подчеркнул мэр.

    В этом году, сообщил он, в Москве сделали многое для обороны города от налетов беспилотников. Киевский режим пытается устраивать теракты практически каждый день, указал Собянин.

    Так, рассказал он, в Орле еще не успели закончить обустройство аэропорта для перехватчиков, как один из вертолетов уже сбил БПЛА, направлявшийся в сторону столицы.

    Напомним, минувшей ночью силами противовоздушной обороны в Воскресенском районе Московской области уничтожили беспилотный летательный аппарат, летевший в направлении Москвы.

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    31 августа 2023, 21:44
    Русскую бабушку известного хоккеиста захотели депортировать из Латвии
    Русскую бабушку известного хоккеиста захотели депортировать из Латвии
    @ Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бабушку известного латвийского хоккеиста Артура Шилова могут депортировать из страны за то, что она не сдала экзамен по госязыку, сообщили местные СМИ.

    Латвийские СМИ пишут, что Ирина Шилова оказалась гражданкой России, а не только русской по национальности, и теперь из-за того, что она не сдала экзамен по латвийскому языку, ей грозит депортация, передает Sputnik Ближнее зарубежье.

    Местная активистка Ольга Петкевич в соцсетях призвала латышей «очнуться». Она напомнила, что выдающийся вратарь сборной стал таким благодаря российской пенсии его бабушки, которой она оплачивала тренировки внука. Таким образом, Петкевич уже собрала 10 тыс. подписей за отмену языковых проверок граждан России.

    Напомним, в сентябре прошлого года в Латвии были приняты поправки к закону об иммиграции, аннулировавшие постоянные виды на жительство, ранее выданные гражданам России, проживающим в этой прибалтийской республике. Их обязали подать заявление о получении статуса постоянного жителя Евросоюза и сдать экзамен на знание латышского языка.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, что ждет стариков в Латвии, не сдавших экзамен на знание языка.

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