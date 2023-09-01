Киев заявил о разработке ракет дальностью 700 км с 2020 года

Секретарь СНБО Украины Данилов заявил, что Киев начал разработку ракет дальностью 700 км еще в 2020 году

Tекст: Александра Юдина

По его словам, новое вооружение сможет поражать цели на расстоянии более 700 км, эта разработка оружия, которая может долететь до российских регионов, стартовала задолго до начала спецоперации – еще зимой 2020 года, передает РИА «Новости».

Данилов добавил, что первый указ президента Украины Владимира Зеленского касательно ракетной программы был издан еще 1 марта 2020 года, а в феврале 2020-го в Киеве готовили соответствующее решение СНБО.

Накануне Украина атаковала беспилотниками аэропорт Пскова. В результате удара на военном аэродроме оказались повреждены четыре самолета Ил-76.

Тем временем Владимир Зеленский заявил, что ВСУ успешно применили произведенное на Украине дальнобойное оружие, предназначенное для поражения целей на расстоянии 700 км.

Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил газете ВЗГЛЯД, что заявление Зеленского об использовании ВСУ нового дальнобойного оружия неслучайно прозвучало именно сейчас – тем самым он косвенно признал удар по аэропорту Пскова, чтобы поднять боевой дух своей аудитории.