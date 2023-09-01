Гуру прогресса, футурологи и прочие свидетели будущего вставляют этот график в каждую презентацию и любой пост. Буквально крича, что скептики посрамлены: ИИ создает новые возможности через рост производительности труда! Строго говоря, врут.4 комментария
Медресе в ЛНР присвоили имя Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова
Имамы новых территорий и Духовного собрания мусульман России под началом муфтия Альбира Крганова на территории луганской мечети благословили переименование луганского медресе – теперь оно названо в честь Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова, который погиб на Украине, отдавая долг Родине.
Мероприятие посетили имамы ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отец героя – Энгельс Магомедович Гаджимагомедов. По замыслу ДСМР, медресе станет методическим координирующим центром исламского образования на территории новых субъектов России.
Также в эти дни на территории Луганской и Донецкой Народных Республик проходят молебны о победе. Так, 31 августа в Свято-Никольском кафедральном соборе Мариуполя верующие поклонились мощам святого Георгия Победоносца. В полебне принял участие и глава ДНР Денис Пушилин.