В Тверской области заявили о выплате мобилизованным более 615 млн рублей

Глава Тверской области Руденя заявил о выплатах мобилизованным более 615 млн рублей

Tекст: Александра Юдина

По его словам, помимо выплат в регионе очень активно работают помогающие фронту волонтеры, среди которых люди, не имеющие отношения к госслужбе – на фронт отправлено более 500 тонн гуманитарной помощи, которую собрали люди, жители, производственные предприятия, Русская православная церковь, передает РИА «Новости».

Руденя добавил, что среди волонтеров очень много женщин, среди которых не только родственницы участников СВО. Также глава области отчитался Путину о росте валового регионального продукта, который преодолел отметку в 550 млрд рублей и в этом году планируется на уровне 600 млрд рублей.

Руденя пояснил, что этого показателя планируется достичь за счет новых предприятий и инвестиций. «Приехало несколько предприятий из IT-индустрии, промышленности, вагоностроения. Это большая работа, они дают очень большой прирост, и мы за это благодарны Москве, за очень активное партнерство с московской агломерацией, они самые крупные заказчики», – подчеркнул губернатор.

Кроме того, глава области отметил, что в возглавляемом им регионе развивается четыре крупных сельскохозяйственных проекта с объемом инвестиций по каждому более 30 млрд рублей.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» и глава рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак сообщил, что количество обращений по выплатам и предоставлению льгот, связанных со спецоперацией, значительно сократилось.